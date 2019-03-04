Meitu T9 özçekim DxoMark puanı amiral gemileri ile yarışıyor

Özçekim odaklı akıllı telefonları ile dikkat çeken ve Xiaomi ile üretim ortaklığına giden Meitu markası, bu konuda ne kadar iyi olduğunu DxOMark skorları ile de gösteriyor. Meitu T9 modelinin özçekim performansı oldukça başarılı.

Meitu T9 özellikleri ve fiyatı

MWC 2019 fuarında 3 ön kameraya sahip ve etkileyici detaylar yakalayabilen Meitu V7 özçekim kamerasına şahit olmuştuk. Muhtemelen çıtayı çok daha yukarı çekecek bu amiral gemisinin yanında Meitu T9 da çok iddialı.

DxOMark sonuçlarına göre Meitu T9 modelinin çift özçekim kamerası fotoğraf tarafında 73 puan, video tarafında 63 puan ortalama olarak ise 69 puan ile testlerden çıkmayı başarmış. Orta seviye segmentte bu derece puan yakalayabilmek dikkat çekici.

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Ortalama puan açısından Meitu T9 modeli Huawei P20 Pro ve iPhone X modelinin hemen arkasına yerleşiyor. Sadece fotoğraf açısından ise Huawei Mate 20 Pro ile aynı sırayı paylaşıyor ve Galaxy S8 modelini geride bırakıyor. Sadece video olarak ise amiral gemi grubunun hemen altına yerleşiyor.

Tam Boyutta Gör

Meitu T9 modelinde 6 inçlik AMOLED ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4GB/6GB RAM, ön tarafta 12MP Sony IMX363+5MP sensör, arka tarafta yine 12MP+5MP sensör, 3100mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 380$ seviyesinden başlıyor.

Özçekim kameraları konusunda normalde teknoloji devleri ilk sıraları paylaşıyor ancak Meitu gibi oyuncular da sıralamayı zorlayacak gibi. Meitu V7 muhtemelen üç ön kamerası ile birkaç puan kendisini geliştirerek geçen yılın amiral gemileri ile aynı seviyeye gelecektir.