Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırıyor

Akıllı telefonu ile yüksek çözünürlükte özçekim yapmak isteyenler için Çinli Meitu rekor bir seviye ile çıkageldi. Meitu V4 akıllı telefonu tam 21MP çözünürlükte ön kamera sunuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırıyor


Son dönemde tüketiciler arasında yoğun ilgi görmeye başlayan özçekim kavramı üreticileri de farklı arayışlara sevk ediyor. Dönebilir kamera modülü, çift sensör kombinasyonu gibi çözümlerin yanında çözünürlük ile ilgi çekmeye çalışan modeller de mevcut. Meitu V4 bunlardan birisi. 

Geçmişte sensör büyüklüğü nedeniyle ön kameralar düşük çözünürlükte kalır ve nispeten küçük bir sensör kullanılırdı. Artan ilgi nedeniyle üreticiler artık küçük boyutlardan taviz vermeye başladı ve çözünürlükler de paralelinde yükseldi. Bugüne kadar en fazla 13MP ön kamera çözünürlükleri mevcutken şimdi bu rakam 21MP seviyesine yükseliyor. 

Meitu Çinli bir akıllı telefon üreticisi ve Meizu ile herhangi bir alakası yok. Meitu V4 akıllı telefon modeli çözünürlük rekortmeni kamerasının yanında Double V olarak adlandırılan ilginç bir tasarıma sahip. Bu tasarımda cihazın üst ve alt kısımlarında V şeklinde metal çubuklar yer alıyor. Diğer kısımlar ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş. 

5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6795 yonga seti gücünü veriyor. Yonga seti yanında PowerVR G6200 grafik birimi mevcut. 3GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Modelin arka kamerası da 21MP çözünürlüğünde ve 2650mAh gücünde bir batarya bulunuyor. Meitu V4 modeli 548$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

MietuV4s ise orijinal modelin biraz daha maliyet odaklı versiyonu olarak dikkat çekiyor. 4.7 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan modele MediaTek MT6752 yonga seti eşlik ediyor. 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yonga setinde Mali-T760 grafik birimi yer alıyor. Maliyet odaklı olsa da çözünürlüğü göz önüne aldığımızda bu versiyon daha performanslı gibi görünüyor. 

3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde; ön ve arka 13MP çözünürlüğünde kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 2160mAh gücünde batarya gibi diğer özellikler yer alıyor. Bu versiyonun fiyatı ise 376$ civarında.  
Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırıyor
 

http://www.phonearena.com/news/Selfie-heaven-the-Meitu-V4-and-its-21MP-front-facing-camera-is-now-official_id75857 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pi 4 yıl en beğenilen
Ne zaman son bulacak bu selfi sacmaligi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
spenx01 4 yıl
Meitu= meizu + vertu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 4 yıl
RedrumFurror
İsme bak ya... Kendi kopyasını yapmış.

sen yap kolaysa görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0Kelvin 4 yıl
İsme bak ya... Kendi kopyasını yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerozen 4 yıl
Sony beraat etti :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Meitu Meizu noluyor gardaş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 4 yıl
bu tasarımı yapanı odunla dövmek lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
vertuya benzettim ilk baktığımda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl
Tasarım çizgileri Samsung Monte'den araklama olmuş biraz.

Umarım iç kasası da öyledir.

Samsung Monte'nin içi dökümdü çünkü. Kullanıcısı olup içini açanlar bilir belki. Güzel telefondu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl en beğenilen
Ne zaman son bulacak bu selfi sacmaligi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepAnkara 4 yıl
arkadaş o fiyat ne öyle ya sen Çin sin o fiyatlarla tutunamazsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Çinliler ve Rusların tek eksikliği ''tasarımda ruhsuzluk'' bu yüzden global pazarda ürünlerini beğendiremiyor ve satamıyorlar.Çin bu konuda kendini aşmış olsa da Rusya bu konuda sıkıntılı durumda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Musty3535123 +18 Feyzuli +16 Onurmsq +11 smart1978 +8 Wi Fi +5 wolwes +4 Seyrim +4 Glorfindel1907 +4 Spider_hip +4 DH | equ* +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3060 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meitu, meitu v4 ve
4 etiket daha meitu v4 21mp front cam Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor 4 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim