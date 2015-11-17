Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırıyor





Son dönemde tüketiciler arasında yoğun ilgi görmeye başlayan özçekim kavramı üreticileri de farklı arayışlara sevk ediyor. Dönebilir kamera modülü, çift sensör kombinasyonu gibi çözümlerin yanında çözünürlük ile ilgi çekmeye çalışan modeller de mevcut. Meitu V4 bunlardan birisi.





Geçmişte sensör büyüklüğü nedeniyle ön kameralar düşük çözünürlükte kalır ve nispeten küçük bir sensör kullanılırdı. Artan ilgi nedeniyle üreticiler artık küçük boyutlardan taviz vermeye başladı ve çözünürlükler de paralelinde yükseldi. Bugüne kadar en fazla 13MP ön kamera çözünürlükleri mevcutken şimdi bu rakam 21MP seviyesine yükseliyor.





Meitu Çinli bir akıllı telefon üreticisi ve Meizu ile herhangi bir alakası yok. Meitu V4 akıllı telefon modeli çözünürlük rekortmeni kamerasının yanında Double V olarak adlandırılan ilginç bir tasarıma sahip. Bu tasarımda cihazın üst ve alt kısımlarında V şeklinde metal çubuklar yer alıyor. Diğer kısımlar ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş.





5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan modele 8 Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT6795 yonga seti gücünü veriyor. Yonga seti yanında PowerVR G6200 grafik birimi mevcut. 3GB RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile desteklenen model Android 5.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Modelin arka kamerası da 21MP çözünürlüğünde ve 2650mAh gücünde bir batarya bulunuyor. Meitu V4 modeli 548$ civarında bir fiyat etiketine sahip.





MietuV4s ise orijinal modelin biraz daha maliyet odaklı versiyonu olarak dikkat çekiyor. 4.7 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan modele MediaTek MT6752 yonga seti eşlik ediyor. 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan yonga setinde Mali-T760 grafik birimi yer alıyor. Maliyet odaklı olsa da çözünürlüğü göz önüne aldığımızda bu versiyon daha performanslı gibi görünüyor.





3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde; ön ve arka 13MP çözünürlüğünde kamera, Android 4.4 işletim sistemi, 2160mAh gücünde batarya gibi diğer özellikler yer alıyor. Bu versiyonun fiyatı ise 376$ civarında.

http://www.phonearena.com/news/Selfie-heaven-the-Meitu-V4-and-its-21MP-front-facing-camera-is-now-official_id75857