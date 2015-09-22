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Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırmaya geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meitu V4 ön kamerada çözünürlük rekoru kırmaya geliyor

Son dönemde tüketiciler arasında yoğun ilgi görmeye başlayan özçekim kavramı üreticileri de farklı arayışlara sevk ediyor. Dönebilir kamera modülü, çift sensör kombinasyonu gibi çözümlerin yanında çözünürlük ile ilgi çekmeye çalışan modeller mevcut. Meitu V4 bunlardan birisi. 

Geçmişte sensör büyüklüğü nedeniyle ön kameralar düşük çözünürlükte kalır ve nispeten küçük bir sensör kullanılırdı. Artan ilgi nedeniyle üreticiler artık küçük boyutlardan taviz vermeye başladı ve çözünürlükler de paralelinde yükseldi. Bugüne kadar en fazla 13MP ön kamera çözünürlükleri mevcutken şimdi bu rakam 21MP seviyesine yükseliyor. 

Çin'de yetkili kurum onaylarından geçen Meitu V4, 21MP çözünürlüğündeki ön kamerası ile pazarda yeni bir rekor imza atmaya hazırlanıyor. Yüksek çözünürlük ile kullanıcılar daha kaliteli özçekim fotoğraflarına imza atabilecek. Cihazın arkasında da 21MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Her iki taraftaki 21MP çözünürlükteki kamera ile Meitu V4 bu açıdan da bir ilke imza atıyor. 

Diğer özellikler açısından model üst seviyeye hitap ediyor. 5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 2GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci, 3GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, Android 5.1 işletim sistemi, 8.95mm kalınlık 145gr ağırlık şeklinde özellikler mevcut. Modelin önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meitu-V4-is-certified-by-TENAA-handset-features-21MP-selfie-camera_id73928 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
balomer 4 yıl en beğenilen
Adamlar kendi markalarının bile çakmasını yapıyor vay bee
Meizu meitu
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innformatics 4 yıl
Dizayn Vertu, donanim ozellikleri Meizu, al sana Meitu!
Ver coşkuyu!
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0MG90 4 yıl
Kimse telefonun tasarımına bakmadı galiba
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-Hiroshima- 4 yıl
Yanlış yazılmış sandım.Meitu'da varmış.
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Yalandan Korkan Adam 4 yıl
Aynen ya adamlar meizunun bile çakmasını yapmışlar.
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kadirirdem 4 yıl
meitu nedir ya meizunun amcasının kızımı :D telefonun Kameralar iyi oLur ama herşey mp değil kalite sensör,lens vs belirler..
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balomer 4 yıl en beğenilen
Adamlar kendi markalarının bile çakmasını yapıyor vay bee
Meizu meitu
1 Yanıt Yanıtla +14
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Umutcan 4 yıl balomer
balomer

Adamlar kendi markalarının bile çakmasını yapıyor vay bee
Meizu meitu

Çinliler çakma olayında kendini aştı artık.
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