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Meizu M6 Note artık resmi

Çift arka kamerası, metal kasa tasarımı ve opsiyonel kablosuz kulaklıkları ile Meizu’nun yeni M6 Note akıllı telefonu giriş seviyesinde çok iyi bir alternatif olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun giriş seviyesine yakın konumlandırdığı ve fiyat-performans açısından başarılı bir çizgi izleyen M Note serisi bu yıl da güncellendi. Meizu M6 Note modeli fiyatına göre oldukça önemli özellikler barındırıyor.

Giriş seviyesinde çok iyi bir alternatif

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefon metal bir kasa içerisinde geliyor. Arka kısımda çift kamera kombinasyonu dikkat çekerken çok hızlı parmak izi okuyucusu da ön kısımda kendisine yer bulmuş.

8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği modele 3GB/4GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri eşlik ediyor. Modelin fiyatı da RAM ve depolama kapasitesi seçeneklerine göre değişiyor.

 

Meizu M6 Note artık resmi
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Modelin dikkat çekici tarafı arka kamerası. Ana kamera 12MP çözünürlüğünde iken derinlik algılayan kamera 5MP çözünürlüğünde. Kameranın yazılımını Arcsoft sağlıyor. Kamera düşük ışıklarda çok iyi performans gösterirken normal şartlarda da daha iyi çekimler yapıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor?"

8.5mm kalınlığa sahip olan akıllı telefonda 4000mAh kapasiteli batarya kullanılmış. Yonga setini de düşünürsek bir günü çok rahat çıkaracağını söyleyebiliriz. Telefonun 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi barındıran versiyonu 165$. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 195$. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 255$ seviyesinde.

Akıllı telefonun yanında Meizu’nun yeni kulaklıkları da çok konuşulacak. Meizu EP-52 kablosuz kulaklık Bluetooth 4.1 standardını temel alıyor ve AptX ile destekleniyor. Su geçirmez yapıdaki kulaklık 8 saate kadar müzik dinleme veya 150 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Önceki nesli de çok beğenilen kablosuz kulaklık 45$ fiyat etiketine sahip. 

 

https://www.theverge.com/2017/8/23/16188574/meizu-m6-note-dual-camera-smartphone-bluetooth-earbuds-ep52 Yorum Yaz
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yusuf712 2 yıl en beğenilen
3/32 fiyatıda iyi özellikleride kâfi, ama mobilde işlemci sektörü yerinde sayıyor.Hatta geriye gidiyor.Snapdragon 625,snapdragon 650'den sonra duyrulmasına rağmen oyun performansı olarak çok gerisinde.(adreno 506:130 gflops vs adreno 510 180gflops)
Snapdragon 660'lı telefonlar orta segmente çıkmadıkça(adreno 512 240 gflops güç barındırıyor), piyasada durgunluk devam edecektir.

Bu arada, editör bey, bu cihaz orta seviye bir cihaz. Giriş segmenti bir cihaz değil.Fiyatını göz önünde bulundurarak cihazlar kategorize edilmez, teknik özelliklerine göre edilir.
Snapdragon 4xx serisi giriş, 6xx serisi orta, 8xx serisi üst seviye işlemciler,
Mediatek için, Helio x serisi üst, p serisi ve daha düşüklerine orta-alt seviye diyebiliriz.
720p cihazlara giriş, 1080p cihazlara orta, 2k+ üst seviye diyebiliriz kabaca.Tabi ekranın türü,yapısıda sınıflandırılırken dikkate alınmalıdır.
Malzeme kalitesi,Ram kapasitesi, kamera ve parmak izi gibi ek sensörlerde.

En azından güncel piyasada durum böyle.
Son ek: Editör bey, Yonga setini düşünerek günlük kullanım şartlarında bu cihaz 2 günü çıkarır. (Ben snapdragon 650 ile[28nm işlemci, 625 14nm işlemci] 2 günü çıkartıyorum, 4000mah batarya ile.Sabah 8'de şarjdan çektim, 2 saat 5dk ekran süresi, wifi full açık, şarj %77)
3/32 fiyatıda iyi özellikleride kâfi, ama mobilde işlemci sektörü yerinde sayıyor.Hatta geriye gidiyor.Snapdragon 625,snapdragon 650'den sonra duyrulmasına rağ...
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prozium77 11 ay
Birde cihazın sar değeri kılavuzunda 1.81 yazıyor her yerde 1.24 filan yazıyordu nasıl iş anlamadım
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Texassm0ke 11 ay
telefon güzelde piyasada ekran koruyucusu yok sanırım ?
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prozium77 11 ay
Merhaba bugün bende hepsiburadadan m6 notebook aldım fakat açılış ekranında fon beyaz iken üst tarafta sanki bir dengesizlik var beyaz tonunda beyaz fonda normal mi yoksa iade mi etmeliyim ?
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YediGüzelAdam 1 yıl
Cihazda band20 var
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righteous@ 2 yıl
band 20 yine yok tabii meizu töbeli herhalde band 20 ye
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canyash 2 yıl
Herşeyi ile mükemmel bir telefon..2 senedir m2 note kullanan biri olarak meizu hastası oldum..özellikler gayet güzel ve en büyük sıkıntı band 20 yoktu bu modelde var..Qualcomm işlemci var..kamera özellikleri gayet iyi..64 gb versiyonu var.eksiği var denecek bir yanı yok bu fiyat için
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Imin 2 yıl
M1 note ve m3 note kullanmış biri olarak konuşuyorum, iki telefonda da yüksek ekran süreleri aldım, SD işlemciyle ekran süresi çok daha artacak, ancak bu sefer imei kayıt işlemi mediatek kadar olmayacak, sıkıntı değil halledilir, malzeme kalitesine ve kullanım kolaylığına önem veren herkesin tercih edeceği bir model, TR ye nezaman girer orası muamma, biran önce girmesini isterim.
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axesis 2 yıl
zoom yapmıyosa geçicen . gerçi samsung çıtayı note8 ile öyle yükselttiki hem zoom hem optik stabilizyon ekledi şu andA hiçbir kamerada yok
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ghostomer 2 yıl axesis
axesis
zoom yapmıyosa geçicen . gerçi samsung çıtayı note8 ile öyle yükselttiki hem zoom hem optik stabilizyon ekledi şu andA hiçbir kamerada yok

insaf edin hocam kıyas yaptığınız telefonlara bakın

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crusht 2 yıl axesis
axesis
zoom yapmıyosa geçicen . gerçi samsung çıtayı note8 ile öyle yükselttiki hem zoom hem optik stabilizyon ekledi şu andA hiçbir kamerada yok

Asus zenfone 3 zoom da var ikisi de. ABD den aldirabilirsen $299 şu anda ve 5000mah batarya. Note 8 neredeyse $1000.
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Greylights 2 yıl
Süper bir orta seviye telefon olmuş. Hali hazırda Meizu Metal ve EP-51 kulaklığını kullanıyorum. Meizu zaten yazılım ve kamera işini çok iyi yapıyordu. Mediatek kullanıpta bu kadar güzel çeken nadir telefonlar üretiyor Meizu. Kulaklığın da bataryası arttırılmış galiba. Güzel bir ikili. Birde kullandığınız bluetooth cihazın şarjını gösterebilen iki marka var; biri iPhone, biri de Meizu :)
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eP_362 2 yıl
Sonunda Snapdragon işlemciye geçtiler. Haberini de nihayet yaptınız.
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