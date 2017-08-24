Meizu M6 Note artık resmi

Meizu’nun giriş seviyesine yakın konumlandırdığı ve fiyat-performans açısından başarılı bir çizgi izleyen M Note serisi bu yıl da güncellendi. Meizu M6 Note modeli fiyatına göre oldukça önemli özellikler barındırıyor.

Giriş seviyesinde çok iyi bir alternatif

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan akıllı telefon metal bir kasa içerisinde geliyor. Arka kısımda çift kamera kombinasyonu dikkat çekerken çok hızlı parmak izi okuyucusu da ön kısımda kendisine yer bulmuş.

8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği modele 3GB/4GB RAM ve 16GB/32GB/64GB depolama kapasiteleri eşlik ediyor. Modelin fiyatı da RAM ve depolama kapasitesi seçeneklerine göre değişiyor.

Tam Boyutta Gör

Modelin dikkat çekici tarafı arka kamerası. Ana kamera 12MP çözünürlüğünde iken derinlik algılayan kamera 5MP çözünürlüğünde. Kameranın yazılımını Arcsoft sağlıyor. Kamera düşük ışıklarda çok iyi performans gösterirken normal şartlarda da daha iyi çekimler yapıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

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8.5mm kalınlığa sahip olan akıllı telefonda 4000mAh kapasiteli batarya kullanılmış. Yonga setini de düşünürsek bir günü çok rahat çıkaracağını söyleyebiliriz. Telefonun 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi barındıran versiyonu 165$. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan versiyon 195$. 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyon ise 255$ seviyesinde.

Akıllı telefonun yanında Meizu’nun yeni kulaklıkları da çok konuşulacak. Meizu EP-52 kablosuz kulaklık Bluetooth 4.1 standardını temel alıyor ve AptX ile destekleniyor. Su geçirmez yapıdaki kulaklık 8 saate kadar müzik dinleme veya 150 saate kadar bekleme süresi sunuyor. Önceki nesli de çok beğenilen kablosuz kulaklık 45$ fiyat etiketine sahip.