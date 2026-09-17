Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro Max'te ilk sorun: Mat ekran koruyucular Face ID sistemini etkiliyor!

    iPhone 18 Pro Max ekranına dikkatli bakıldığında, Apple'ın Face ID kızılötesi sensörünü ekran altına gizlediği görülebiliyor. Bu, telefona mat ekran koruyucu uygulanması durumunda bir sorun.

    apple iphone 18 pro max face id ekran koruyucu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro Max modelinde Face ID kızılötesi sensörünü ilk kez ekranın altına yerleştirdi ancak yapılan testler, telefon mat ekran koruyucuyla kullanıldığında bunun istenmeyen bir yan etkiye yol açtığını gösteriyor.

    Kızılötesi sensör ekran altına yerleştirildi

    iPhone 18 Pro Max incelemelerinde dikkat çekici detay; Telefonun sol üst köşesindeki sensör alanını kapatan mat veya pürüzlü (etched) ekran koruyucular Face ID'nin güvenilir bir şekilde çalışmasını engelleyebilirken, şeffaf koruyucular aynı soruna yol açmıyor.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde Face ID kızılötesi kamerası OLED panelin altına taşındı. Apple, ekran altı kameralarda kullanılan teknolojiye benzer bir yöntemden yararlanıyor; OLED panelin daha düşük yoğunluklu bir bölgesi ışığın geçişine izin vererek, kızılötesi (IR) kameranın özel bir açıklığa ihtiyaç duymadan kişinin yüzünü taramasını sağlıyor.

    Mat ve hayalet ekran koruyucu uygulandığında Face ID çalışmıyor!

    Mat ekran koruyucu uygulandığında Face ID'nin çalışmayı durdurduğu fark edildi. Bu durum şaşırtıcı değil. Dokulu veya buzlu kaplama, sensörün yüz haritalama işlemi için ihtiyaç duyduğu kızılötesi desenini dağıtırken, şeffaf koruyucu bu ışığın daha az bozulmayla geçmesine olanak tanıyor. iPhone 18 Pro Max ve dolayısıyla iPhone 18 Pro üzerinde Face ID'nin beklendiği gibi çalışmaya devam etmesi için mat veya privacy (hayalet) ekran koruyucuları yerine şeffaf ekran koruyucuların tercih edilmesi öneriliyor.

    Bu, Apple'ın ekran altı Face ID uygulamasıyla ilgili geniş çapta bildirilen ilk gerçek kullanım sorunu olma özelliğini taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 1 rxi atom hacmi nasıl artar bianchi aspid 29 2015 ford transit dizi film izleme uygulaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100.210H
    Casper Nirvana S100.210H
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum