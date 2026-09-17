iPhone 18 Pro Max'te ilk sorun: Mat ekran koruyucular Face ID sistemini etkiliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 18 Pro Max modelinde Face ID kızılötesi sensörünü ilk kez ekranın altına yerleştirdi ancak yapılan testler, telefon mat ekran koruyucuyla kullanıldığında bunun istenmeyen bir yan etkiye yol açtığını gösteriyor.

iPhone 18 Pro Max ekran, batarya & cam değişimi fiyatı belli oldu 1 gün önce eklendi

Kızılötesi sensör ekran altına yerleştirildi

iPhone 18 Pro Max incelemelerinde dikkat çekici detay; Telefonun sol üst köşesindeki sensör alanını kapatan mat veya pürüzlü (etched) ekran koruyucular Face ID'nin güvenilir bir şekilde çalışmasını engelleyebilirken, şeffaf koruyucular aynı soruna yol açmıyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde Face ID kızılötesi kamerası OLED panelin altına taşındı. Apple, ekran altı kameralarda kullanılan teknolojiye benzer bir yöntemden yararlanıyor; OLED panelin daha düşük yoğunluklu bir bölgesi ışığın geçişine izin vererek, kızılötesi (IR) kameranın özel bir açıklığa ihtiyaç duymadan kişinin yüzünü taramasını sağlıyor.

Mat ve hayalet ekran koruyucu uygulandığında Face ID çalışmıyor!

Mat ekran koruyucu uygulandığında Face ID'nin çalışmayı durdurduğu fark edildi. Bu durum şaşırtıcı değil. Dokulu veya buzlu kaplama, sensörün yüz haritalama işlemi için ihtiyaç duyduğu kızılötesi desenini dağıtırken, şeffaf koruyucu bu ışığın daha az bozulmayla geçmesine olanak tanıyor. iPhone 18 Pro Max ve dolayısıyla iPhone 18 Pro üzerinde Face ID'nin beklendiği gibi çalışmaya devam etmesi için mat veya privacy (hayalet) ekran koruyucuları yerine şeffaf ekran koruyucuların tercih edilmesi öneriliyor.

Bu, Apple'ın ekran altı Face ID uygulamasıyla ilgili geniş çapta bildirilen ilk gerçek kullanım sorunu olma özelliğini taşıyor.

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iPhone 18 Pro Max mat ekran koruyucularla uyumlu değil!

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