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Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor?

Xiaomi markasının dünyada tanınmasını sağlayan MIUI arayüzü artık belirli cihazlarda devre dışı kalacak. Google ile yapılan anlaşma gereği firma stok Android arayüzüne yöneliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar Xiaomi için MIUI arayüzü vazgeçilmez bir unsur oldu. Akıllı telefon pazarına adım atmasında belki de en büyük etken olan MIUI arayüzü şimdi bazı menfaatler gereği ikinci plana atılıyor.

Kazan-kazan durumu

Ortaya çıkan bilgilere göre bir süredir durgunluk döneminde olan Google’ın Android One programına Xiaomi de katılmak üzere. Bilgilerin kaynağı Endonezya yetkili kurumlarının sertifika onayları. Xiaomi bu ülkede Xiaomi Mi 5X akıllı telefonunu gerekli sertifika onaylarına sunmuş durumda ancak farklı olarak cihazda Android One programının yani stok Android arayüzünün geçerli olacağı belirtiliyor. Yani bir süre sonra Android stok arayüzü barındıran Xiaomi Mi 5X telefonu ülkede piyasaya sürülecek.

Android One programı halen çok yaygın değil. Google son dönemde Qualcomm şartını kaldırarak üreticilerin daha özgür hareket etmesine imkan tanımıştı lakin üretim tarafında ilgi sönük kaldı. General Mobile gibi belli başlı akıllı telefon üreticileri program kapsamında her yıl düzenli aralıklarla yeni bir model piyasaya sürüyor. Xiaomi bu açıdan bir kazanç olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 resmi paylaşımları başladı"

Aslında bir kazan-kazan durumu da söz konusu olabilir. Xiaomi’nin Asya ülkelerinde popülaritesi oldukça yüksek. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde yeni modeller piyasaya çıktığı gibi tükeniyor. Mi 6 amiral gemisinin kamerasını taşıyan Mi 5X modelinin Android One programı kapsamında piyasaya çıkması hem programın yayılmasını sağlayacak hem de Xiaomi farklı bir kanaldan daha telefon satmış olacak.

Diğer taraftan firma ilk kez MIUI arayüzünden vazgeçerek stok Android arayüzüne yönelmiş olacak. Eğer Xiaomi programda iyi bir potansiyel görürse muhtemelen gelecekte de yeni modelleri ile desteklemeye devam edecektir. Bu da daha fazla MIUI arayüzü olmayan Xiaomi telefonu anlamına geliyor. Bu hafta daha fazla gelişme görebiliriz. 


https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-may-launch-its-first-Android-One-smartphone-sans-MIUI_id97210 Yorum Yaz
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oktayakgoz 2 yıl en beğenilen
hadi bir gazete bu durumu haber yapsa köşe doldurmak için yapıyor dersin. kendini bu piyasadan gören bir platformda bu haberin yapılması acemilik bile değil.
haber baştan sona hatalı. one platformu için bir cihaz çıkartılıyor o kadar. bunu miui den vazgeçiyor diye yorumlayan birinin haber editörü olması komik.
hadi bir gazete bu durumu haber yapsa köşe doldurmak için yapıyor dersin. kendini bu piyasadan gören bir platformda bu haberin yapılması acemilik bile değil.
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1 Yanıt Yanıtla +27
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___Lawyer___ 2 yıl
Bazı arkadaşlar haberin ilgi çekmesi için verilişinden dolayı yanlış anlamışlar durumu. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne olan hiç bir şey yok. Sadece Android One kapsamında giriş seviyesi telefonlarda Google ile anlaşmaya giderek o telefonlarda Stock Android kullanacak ve bu telefonlar Güneydoğu Asya'da satılacaklar. Yani esasında MIUI arayüzüne bizim açımızdan olan hiç bir şey yok.
Bazı arkadaşlar haberin ilgi çekmesi için verilişinden dolayı yanlış anlamışlar durumu. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne olan hiç bir şey yok. Sadece Android One kaps...
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Men Milk 2 yıl
Aman ne efsaneymiş, saf arayüze geçseler de millet de kullansa developmentla uğraşmadan.
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FreeRun 2 yıl
bir telefonda çift tıkla uyanma ve kapanma yok ise o telefon eziyet
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kadirirdem 2 yıl
Stock android çok sade ve boş bence yenilenmesi lazım.
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MDV 2 yıl
Xiaomi miui dan vaz gecerse bende xiaomiden vaz gecerim
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diemcizone 2 yıl
Daha önce de Mi 4'ün Windows versiyonu satışa çıkmıştı, Android'i sildi mi? tabi ki hayır, Android One yüklü gelecek model üzerinde çalışıyor.
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kımyasal 2 yıl
Stok arayüze bir türlü alışamadım hala karışık geliyor.Telefon işi yapıyorum ama şu stok arayüzlü telefonlar hala çorba gibi
bu konuda değişime gitmeleri lazım.
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rosedaled3 2 yıl
Xiaomi mi 5s e hala Android 7 güncellemesini veremedi hala beta da hey yavrum hey
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netfaruk 2 yıl
Miui siz xiaomi mi olur. Sırf bu yüzden aldım telefonu. Gerçekten de efsane romdur. v1 den beri kullanırım hastasıyım. Daha iyi ve daha çok özelleştirilebilen başka android arayüzü yoktur. cm de dahil.
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Kerim5100 2 yıl
Clickbait haberlerde bugün...
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TIME 2 yıl
Giris seviyesindeki modellerde stok arayuz kullanabilir.bi sorun yok bunda.
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