Xiaomi efsane MIUI arayüzünden vaz mı geçiyor?

Bugüne kadar Xiaomi için MIUI arayüzü vazgeçilmez bir unsur oldu. Akıllı telefon pazarına adım atmasında belki de en büyük etken olan MIUI arayüzü şimdi bazı menfaatler gereği ikinci plana atılıyor.

Kazan-kazan durumu

Ortaya çıkan bilgilere göre bir süredir durgunluk döneminde olan Google’ın Android One programına Xiaomi de katılmak üzere. Bilgilerin kaynağı Endonezya yetkili kurumlarının sertifika onayları. Xiaomi bu ülkede Xiaomi Mi 5X akıllı telefonunu gerekli sertifika onaylarına sunmuş durumda ancak farklı olarak cihazda Android One programının yani stok Android arayüzünün geçerli olacağı belirtiliyor. Yani bir süre sonra Android stok arayüzü barındıran Xiaomi Mi 5X telefonu ülkede piyasaya sürülecek.

Android One programı halen çok yaygın değil. Google son dönemde Qualcomm şartını kaldırarak üreticilerin daha özgür hareket etmesine imkan tanımıştı lakin üretim tarafında ilgi sönük kaldı. General Mobile gibi belli başlı akıllı telefon üreticileri program kapsamında her yıl düzenli aralıklarla yeni bir model piyasaya sürüyor. Xiaomi bu açıdan bir kazanç olacak.

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Aslında bir kazan-kazan durumu da söz konusu olabilir. Xiaomi’nin Asya ülkelerinde popülaritesi oldukça yüksek. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde yeni modeller piyasaya çıktığı gibi tükeniyor. Mi 6 amiral gemisinin kamerasını taşıyan Mi 5X modelinin Android One programı kapsamında piyasaya çıkması hem programın yayılmasını sağlayacak hem de Xiaomi farklı bir kanaldan daha telefon satmış olacak.

Diğer taraftan firma ilk kez MIUI arayüzünden vazgeçerek stok Android arayüzüne yönelmiş olacak. Eğer Xiaomi programda iyi bir potansiyel görürse muhtemelen gelecekte de yeni modelleri ile desteklemeye devam edecektir. Bu da daha fazla MIUI arayüzü olmayan Xiaomi telefonu anlamına geliyor. Bu hafta daha fazla gelişme görebiliriz.