Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu M6 tanıtıldı

Fiyat/performans odaklı telefonları ile öne çıkan Meizu, yeni telefonu Meizu M6'yı tanıttı. Meizu M6'nın özelliklerine baktığımızda önceki modele göre küçük değişiklikler içeriyor.
1 yıl
4,9b
1
10
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Meizu M6 tanıtıldı

Çinli üretici Meizu, orta segmente yönelik yeni telefonu Meizu M6’yı tanıttı. Meizu M5’in devamı olan yeni modelde küçük geliştirmeler yer alıyor.
Yekpare metal kasaya sahip Meizu M6 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 mobil platformundan gücünü alıyor. Meizu M6’nın 2GB RAM/16 GB depolama alanı ve 3 GB RAM/32 GB depolama alanı bulunan iki farklı versiyonu bulunuyor.
Meizu M6 tanıtıldı


Önceki model ile benzer tasarıma sahip telefonun ekranı 5.2 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde parmak izi okuyucu sensöre yer veriliyor.

Kamerada Yenilikler Var

Buraya kadarki özellikler Meizu M5 ile birebir aynı. Meizu M6’nın yenilikleri kamera kısmında ortaya çıkıyor. Daha önce 5 MP çözünürlüğünde olan ön kamera yeni modelde 8 MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Arka kameranın çözünürlüğü aynı kalsa da -13 MP- yazılımsal bir takım değişiklikler yapılmış.

Meizu M6 tanıtıldı


Android 7.0 üzerinde çalışan Flyme 6.0 arayüzü ile gelen Meizu M6, 3070 mAh büyüklüğünde bataryadan gücünü alıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Gümüş, siyah, altın ve mavi renk seçenekleri bulunan Meizu M6, yaklaşık 100 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ön siparişlerin başladığı telefon, 25 Eylül tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Avrupa ülkeleri için çıkış tarihi açıklanmadı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 1 yıl en beğenilen
Donanım pek iç açı olmuyor Meizu telefonlarda ama malzeme kalitesi olarak Apple ile yarışabilecek tek firma Meizu'dur. Her telefonda en üstün malzeme kalitesini ve bununla birlikte göze her noktasından hoş gelen tasarımı birleştirmeyi başarıyorlar.
Meizu MX4 böyleyse en popüler Çin'li olan Xiaomi kim bilir nasıldır diyerek Xiaomi Mi5'e geçtim. Geçmez olaydım. Ghost Screen'den, video kaydında Focus Hunt'a kadar say say bitmez kronik sorunu var. Meizu kullanan adam yine bir Meizu arıyor ama bu MTK ile olacak iş değil.
Edit: Stabilite ve akıcı kullanım konusunda da Android'i hiç kimsenin çıkaramadığı seviyeye çıkarmış olan Flyme'den bahsetmezsem ayıp olurdu. Android arayüzleri arasında Flyme ile yarışabilecek bir tane bile arayüz yok.
Donanım pek iç açı olmuyor Meizu telefonlarda ama malzeme kalitesi olarak Apple ile yarışabilecek tek firma Meizu'dur. Her telefonda en üstün malzeme kalitesini...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendomi 1 yıl
m2 note almıştın nerdeyse 2 yıl önce hala kullanıyorum donanım olarak yeterli seviyede ama android 6 biler vermedi bu gerzek firma sürekli güncelleme verdi bir tarafı düzeltirken öbür tarafı rezil etti,kamerada falan düzelme varken şarj süresi berbat bir hala geldi sünger gibi emiyordu birçok kişide bu yüzden flyme 5'e geri döndü yazılım konusunda 40 fırın ekmek yemesi lazım meizu'nun,xiaomi bin basar yazılım konusunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 1 yıl
LG q6 varken boş iş 1200 tl ye hepsi boş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 1 yıl
M2'den beri değişen tek şey metal kasa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 1 yıl ergenius
ergenius
M2'den beri değişen tek şey metal kasa

Maalesef bu da metal değil polikarbonat .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozakin70 1 yıl
Bu mu iPhone X yerine 10 tane 6 alın dediği cihaz gerçekten haklılarmış, 10'u anca eder...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 1 yıl
Mtk ? android 7 / Nugat !!! Diğer mevzulara ( Meizulara ) neden destek yok ? LOLİPOP 5.1 e takılı bırakıldılar !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 1 yıl en beğenilen
Donanım pek iç açı olmuyor Meizu telefonlarda ama malzeme kalitesi olarak Apple ile yarışabilecek tek firma Meizu'dur. Her telefonda en üstün malzeme kalitesini ve bununla birlikte göze her noktasından hoş gelen tasarımı birleştirmeyi başarıyorlar.
Meizu MX4 böyleyse en popüler Çin'li olan Xiaomi kim bilir nasıldır diyerek Xiaomi Mi5'e geçtim. Geçmez olaydım. Ghost Screen'den, video kaydında Focus Hunt'a kadar say say bitmez kronik sorunu var. Meizu kullanan adam yine bir Meizu arıyor ama bu MTK ile olacak iş değil.
Edit: Stabilite ve akıcı kullanım konusunda da Android'i hiç kimsenin çıkaramadığı seviyeye çıkarmış olan Flyme'den bahsetmezsem ayıp olurdu. Android arayüzleri arasında Flyme ile yarışabilecek bir tane bile arayüz yok.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 1 yıl Kefelon
Kefelon
Donanım pek iç açı olmuyor Meizu telefonlarda ama malzeme kalitesi olarak Apple ile yarışabilecek tek firma Meizu'dur. Her telefonda en üstün malzeme kalitesini ve bununla birlikte göze her noktasından hoş gelen tasarımı birleştirmeyi başarıyorlar.
Meizu MX4 böyleyse en popüler Çin'li olan Xiaomi kim bilir nasıldır diyerek Xiaomi Mi5'e geçtim. Geçmez olaydım. Ghost Screen'den, video kaydında Focus Hunt'a kadar say say bitmez kronik sorunu var. Meizu kullanan adam yine bir Meizu arıyor ama bu MTK ile olacak iş değil.
Edit: Stabilite ve akıcı kullanım konusunda da Android'i hiç kimsenin çıkaramadığı seviyeye çıkarmış olan Flyme'den bahsetmezsem ayıp olurdu. Android arayüzleri arasında Flyme ile yarışabilecek bir tane bile arayüz yok.

androidi nasıl gömsem diye düşünüp, Flyme arayüzünü öne çıkarıp diğerlerine giydirmişsin
Android tarafında en iyi arayüz emui arayüzüdür. Ardından miui ve flyme takip eder.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4859 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu, meizu m6 ve
7 etiket daha meizu m6 özellikleri meizu m6 çıkış tarihi meizu m6 fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 10nm sürecindeki Cannonlake mimarisi 2018 sonuna kaldı 1 yıl Hangi Asus ZenFone 4 modelleri ülkemize gelecek ve fiyatları ne olacak? 1 yıl CCleaner saldırısı devlet destekli olabilir, silmek yeterli değil 1 yıl HTC U11 Plus iddiaları 1 yıl Xiaomi Mi 7 kablosuz şarj desteğine sahip olabilir 1 yıl iOS11'de Wi-Fi ve Bluetooth Neden Denetim Merkezinden Kapatılamıyor? 1 yıl Facebook, ana uygulamasında WhatsApp butonunu test ediyor 1 yıl Synology yeni NAS serilerini duyurdu 1 yıl Instagram canlı yayınlarında artık yüz filtreleri kullanılabilecek 1 yıl Game of Thrones'un yan dizilerine bir yenisi daha eklendi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti fiyatı ve özellikleri detaylanıyor 1 yıl Ford marka araçlar HoloLens ile tasarlanmaya başladı 1 yıl Karşınızda yeni Volvo XC40 1 yıl Dikkat: Hacker'lar Mac'leri kilitleyip fidye istiyor 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 kutudan çıkıyor 1 yıl Otonom drone'lu teslimat ağı İsviçre'de kullanıma sunuluyor 1 yıl Nikola Motor'un elektrikli kamyonunun motoru Bosch tarafından üretilecek 1 yıl NASA, Irma Kasırgası'nın Karayipler’e etkisini gösteren uydu görüntüleri yayınladı 1 yıl Amazon.com'un Avrupa ayağı, ev tekstili için Türkiye’de 1 yıl Mitsubishi'nin e-Evolution konseptine ait ilk görüntü ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu M6 tanıtıldı Sonraki MIT ve Pittsburgh Üniversitesi: "Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebilir" 1 yıl iPhone için 10 adet Arttırılmış Gerçeklik (AR) uygulaması 1 yıl HPE'nin süperbilgisayarı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştırıldı 1 yıl Need for Speed Payback'in sistem gereksinimleri belli oldu 1 yıl Google Pixelbook geliyor 1 yıl Qualcomm ne zaman mobil yapay zeka işlemcisi geliştirecek? 1 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX Vega ekran kartları en erken Kasım ayında 1 yıl Bakan, ikinci el otomotiv ve konut satışındaki yeni düzenlemeyi açıkladı 1 yıl Toshiba resmen açıkladı: Bellek bölümü 18 milyar dolara satılıyor 1 yıl Tesla, AMD ile birlikte kendi yapay zeka yongasını geliştiriyor 1 yıl Amazon akıllı gözlük peşinde 1 yıl LeEco'nun elektrikli aracı Faraday Future'dan izler taşıyor 1 yıl 1.1 milyar dolar karşılığında HTC telefon ekibi Google çatısı altına giriyor 1 yıl Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı 1 yıl Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil" 1 yıl Netflix'in Punisher dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Büyük duyuru yarın gelebilir: Google, HTC'yi satın almaya çok yakın 1 yıl Galeri: iOS 10'dan iOS 11'e geçişte arayüzde neler değişti? 1 yıl Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı 1 yıl Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim