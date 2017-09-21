Meizu M6 tanıtıldı

Çinli üretici Meizu, orta segmente yönelik yeni telefonu Meizu M6’yı tanıttı. Meizu M5’in devamı olan yeni modelde küçük geliştirmeler yer alıyor.

Yekpare metal kasaya sahip Meizu M6 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 mobil platformundan gücünü alıyor. Meizu M6’nın 2GB RAM/16 GB depolama alanı ve 3 GB RAM/32 GB depolama alanı bulunan iki farklı versiyonu bulunuyor.





Önceki model ile benzer tasarıma sahip telefonun ekranı 5.2 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde parmak izi okuyucu sensöre yer veriliyor.

Kamerada Yenilikler Var

Buraya kadarki özellikler Meizu M5 ile birebir aynı. Meizu M6’nın yenilikleri kamera kısmında ortaya çıkıyor. Daha önce 5 MP çözünürlüğünde olan ön kamera yeni modelde 8 MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Arka kameranın çözünürlüğü aynı kalsa da -13 MP- yazılımsal bir takım değişiklikler yapılmış.





Android 7.0 üzerinde çalışan Flyme 6.0 arayüzü ile gelen Meizu M6, 3070 mAh büyüklüğünde bataryadan gücünü alıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Gümüş, siyah, altın ve mavi renk seçenekleri bulunan Meizu M6, yaklaşık 100 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ön siparişlerin başladığı telefon, 25 Eylül tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Avrupa ülkeleri için çıkış tarihi açıklanmadı.