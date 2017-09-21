Meizu M6 tanıtıldı

Önceki model ile benzer tasarıma sahip telefonun ekranı 5.2 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde. Cihazın ön yüzünde parmak izi okuyucu sensöre yer veriliyor.
Kamerada Yenilikler Var
Buraya kadarki özellikler Meizu M5 ile birebir aynı. Meizu M6’nın yenilikleri kamera kısmında ortaya çıkıyor. Daha önce 5 MP çözünürlüğünde olan ön kamera yeni modelde 8 MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Arka kameranın çözünürlüğü aynı kalsa da -13 MP- yazılımsal bir takım değişiklikler yapılmış.
Android 7.0 üzerinde çalışan Flyme 6.0 arayüzü ile gelen Meizu M6, 3070 mAh büyüklüğünde bataryadan gücünü alıyor.
Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Gümüş, siyah, altın ve mavi renk seçenekleri bulunan Meizu M6, yaklaşık 100 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ön siparişlerin başladığı telefon, 25 Eylül tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Avrupa ülkeleri için çıkış tarihi açıklanmadı.
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Meizu MX4 böyleyse en popüler Çin'li olan Xiaomi kim bilir nasıldır diyerek Xiaomi Mi5'e geçtim. Geçmez olaydım. Ghost Screen'den, video kaydında Focus Hunt'a kadar say say bitmez kronik sorunu var. Meizu kullanan adam yine bir Meizu arıyor ama bu MTK ile olacak iş değil.
Edit: Stabilite ve akıcı kullanım konusunda da Android'i hiç kimsenin çıkaramadığı seviyeye çıkarmış olan Flyme'den bahsetmezsem ayıp olurdu. Android arayüzleri arasında Flyme ile yarışabilecek bir tane bile arayüz yok.