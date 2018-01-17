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Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu orta segmente yönelik yeni akıllı telefonu Meizu M6S'i tanıttı. Exynos işlemcili, 18:9 ekranlı, 30 dakikada yüzde 50 dolan bataryası ile dikkat çekiyor. Meizu M6S özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
8,5b
1
57
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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Meizu, orta segmente yönelik yeni akılı telefonu Meizu M6S’i tanıttı. Meizu M6S bir orta seviye telefondan beklenen pek çok özelliği sunmayı başarıyor. Sahip olduğu işlemci, kamera, parmak izi okuyucu ve kamera özellikleriyle fiyatının hakkını verecek gibi görünüyor.

Meizu M6S özellikleri 

Meizu M6S ya da diğer adıyla mBlu S6, metal gövde üzerinde 18:9 oranlı 5.7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. 1440x720 piksel (HD+) çözünürlüğündeki ekran 450 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip.

Telefonun parmak izi sensörü tıpkı Sony telefonlardaki gibi sağ kenara konumlandırılmış. Firmanın paylaştığı rakamlara göre 0.2 saniyede ekran kilidini açabiliyor. Dört farklı renk seçeneği ile satılacak: Altın, gri, siyah ve mavi.

Meizu M6S gücünü Samsung’un Exynos 7872 işlemcisinden alacak. 14 nm mimari ile üretilen işlemcide 2 adet yüksek performanslı Cortex A73 çekirdeği ve normal kullanım için 4 adet Cortex A53 çekirdeği bulunuyor. İşlemciye 3 GB RAM ve tercihe göre 32 GB ya da 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Grafik birimi olarak Mali-G71 MP1’den faydalanıyor.

3000 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilen telefonda 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. 30 dakikada yaklaşık yüzde 50’lik bölümünü doldurabilmek mümkün.

Meizu M6S kamera özellikleri

Kamera tarafında da Samsung’dan destek alan Meizu arka kamera için Samsung 16 MP CMOS sensörünü kullanıyor. Diyafram açıklığı f/2.0 olan kameranın 1.12µm piksel boyutu bulunuyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP bir kamera kullanılıyor.

Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu M6S, firmanın yapay zeka motoruyla desteklenen Flyme 6.2 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Home butonunun kaldırılması ile benzer görevi gören Super mBack adında sanal bir tuş eklenmiş. Bu sanal tuş, altındaki titreşim motoruyla fiziksel bir tuş deneyimi sunuyor.

Meizu M6S fiyatı ve çıkış tarihi

Meizu M6s’in 32 GB hafızalı versiyonu 155 dolar, 64 GB hafızalı versiyonu 185 dolar için fiyat etiketi belirlenmiş. Çinli e-ticaret sitelerinde 19 Ocak tarihinde, mağazalarda ise 20 Ocak tarihinde satışa sunulacak.


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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Meizu her modelinde tam mükemmel olacakken son anda olmamış cihazlar üretiyor gibi.
Bu kadar güzel cihaz yapmışsın 720p ekran nedir? Yani bu firma en alt modeline bile 1080p ekran koyan bir firma format 18:9 olunca 1080p ye para çıkışmamış.
1080p ekran ve Snapdragon 65X ile 2018 yılının en iyi cihazı olabilirmiş aslında.
Dipnot: Parmak izini yan tarafa koyma işi hazır çerçevesiz ekran modayken neden tüm firmalar tarafından yapılmıyor cidden merak ediyorum.
Meizu her modelinde tam mükemmel olacakken son anda olmamış cihazlar üretiyor gibi.Bu kadar güzel cihaz yapmışsın 720p ekran nedir? Yani bu firma en alt mo...
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siyasiyabend 6 ay
Telefonda bazen karşıya ses gitmiyor karşıdan ses geliyor ancak ses gitmiyor kesiliyor. Bu sorunla karşılaşan var mı mikrofon da mı sıkıntı var acaba.
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kadirz123 6 ay siyasiyabend
Bende bir kaç defa oldu. Telefonu kendinize yakın tutun baya bi.
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Emekkk 6 ay
nasıl alanlar memnunmu bu aletten sarj durumu nasıl 5 yıldır huawei p7 kullanıyorum buna geçmeyi düşünüyorum , zamanında huaweinin en pahalısını 1200 tl ye aldım şuan yanına yanaşamıyorum.
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futuhat41 6 ay Emekkk
batarya konusunda yogun kullaniyorsan. Aksami yapmaz.
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futuhat41 6 ay
ustad malesef meizu diye bir secenek.vermiyor. direk play store ye baglaniyor. oda telefona uygun deil diyor..
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RazoR1717 6 ay futuhat41
apk bulup yükleyebilirsin
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futuhat41 6 ay
hangi uygulama bir suru cikiyor. link atarsan memnun olurum. suan.Nova launcher kullaniyorum bildirim yinede gelmiyor..
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RazoR1717 6 ay futuhat41
Google'da zenui launcher diye arattığınızda en üstteki seçeneğe tıklayınca playstore mu meizu market mi diye sorar,meizunun marketinden indirin.
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RazoR1717 6 ay
zenui launcher kullanın
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futuhat41 6 ay
Cözüm varmı yokmu uygulamalarla felan..
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futuhat41 7 ay
İyi günler arkadaşlar. m6s kullanıyorum. WhatsApp ve mesaj bildirim sayıları gözükmüyor.sizlerdede durum aynımı?
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kadirz123 6 ay futuhat41
Evet öyle :(
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h_k_yavuz 7 ay
Arkadaşlar güzel bir kılıf ve ekran koruyucu nerden bulabilirim. Hiçbir yerde bulamadım. Telefonu iyi korusun amacım o.
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yolyordam35 6 ay h_k_yavuz
Sanirim bu telefonun tek eksi yonu o. Mecbur aliexpressten siparis vereceksiniz hocam.
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h_k_yavuz 7 ay
6s ne kadar a bulurum en ucuz. 32 gb hafıza 3 gb ram olan modelini
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sametsale 7 ay
Sipariş verdim yarın elimde bakalım nasıl telefon

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{sC} 7 ay sametsale
İnceleme bekliyorum zahmet olmaz ise
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