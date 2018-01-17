Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Meizu, orta segmente yönelik yeni akılı telefonu Meizu M6S’i tanıttı. Meizu M6S bir orta seviye telefondan beklenen pek çok özelliği sunmayı başarıyor. Sahip olduğu işlemci, kamera, parmak izi okuyucu ve kamera özellikleriyle fiyatının hakkını verecek gibi görünüyor.

Meizu M6S özellikleri

Meizu M6S ya da diğer adıyla mBlu S6, metal gövde üzerinde 18:9 oranlı 5.7 inç boyutunda bir ekranla geliyor. 1440x720 piksel (HD+) çözünürlüğündeki ekran 450 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranına sahip.

Telefonun parmak izi sensörü tıpkı Sony telefonlardaki gibi sağ kenara konumlandırılmış. Firmanın paylaştığı rakamlara göre 0.2 saniyede ekran kilidini açabiliyor. Dört farklı renk seçeneği ile satılacak: Altın, gri, siyah ve mavi.

Meizu M6S gücünü Samsung’un Exynos 7872 işlemcisinden alacak. 14 nm mimari ile üretilen işlemcide 2 adet yüksek performanslı Cortex A73 çekirdeği ve normal kullanım için 4 adet Cortex A53 çekirdeği bulunuyor. İşlemciye 3 GB RAM ve tercihe göre 32 GB ya da 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Grafik birimi olarak Mali-G71 MP1’den faydalanıyor.

3000 mAh büyüklüğünde bataryaya yer verilen telefonda 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. 30 dakikada yaklaşık yüzde 50’lik bölümünü doldurabilmek mümkün.

Meizu M6S kamera özellikleri

Kamera tarafında da Samsung’dan destek alan Meizu arka kamera için Samsung 16 MP CMOS sensörünü kullanıyor. Diyafram açıklığı f/2.0 olan kameranın 1.12µm piksel boyutu bulunuyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP bir kamera kullanılıyor.

Meizu M6S, firmanın yapay zeka motoruyla desteklenen Flyme 6.2 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Home butonunun kaldırılması ile benzer görevi gören Super mBack adında sanal bir tuş eklenmiş. Bu sanal tuş, altındaki titreşim motoruyla fiziksel bir tuş deneyimi sunuyor.

Meizu M6S fiyatı ve çıkış tarihi

Meizu M6s’in 32 GB hafızalı versiyonu 155 dolar, 64 GB hafızalı versiyonu 185 dolar için fiyat etiketi belirlenmiş. Çinli e-ticaret sitelerinde 19 Ocak tarihinde, mağazalarda ise 20 Ocak tarihinde satışa sunulacak.