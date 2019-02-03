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Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü

Geçtiğimiz ay Meizu M9 Note modeliyle ilgili bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bugün TENAA üzerinde listelenmesi ile birlikte cihazın bazı teknik özellikleri net olarak ortaya çıktı.
3 ay
3,1b
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5
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü
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Meizu firmasının CEO’su tarafından firmanın M9 Note modeli üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Ortaya çıkan teknik özellikler 48 MP ana kamera, Snapdragon 675 ve 4000 mAh batarya şeklindeydi. Bugün ise Çin’in sertifika kurumu TENAA üzerinde cihazın teknik özellikleri net olarak görüldü.

Meizu M9 Note özellikleri

Meizu M9 Note, 6.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip ve 153 x 74 x 8.65 mm boyutlarında. Qualcomm tarafından orta seviye için geliştirilmiş güncel yonga setlerinden biri olan Snapdragon 675 ile gelecek. 3900 mAh boyutunda bataryaya sahip akıllı telefonun arka kısmında 48 MP ana kamera bulunuyor. Böylece geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan bazı özellikler doğrulanmış oldu.

3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM / 64 GB depolama seçenekleriyle çıkması beklenen cihaz, 20 MP çözünürlüğünde HDR destekli ön kamera ile gelebilir.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı"

Xiaomi’nin Redmi Note 7 ile yakaladığı rekor satış rakamları oldukça dikkat çekici. Önceki sızıntılar doğruysa Meizu Note 9 modelinin de 150 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor. İki cihazın teknik özellikleri birbirlerine oldukça yakın. Redmi Note 7’de Snapdragon 660 kullanıldığı için Meizu Note 9 bahsedilen fiyatlar ile çıkarsa oldukça ses getirecektir.


https://www.gsmarena.com/meizu_m9_note_surfaces_on_tenaa-news-35358.php Yorum Yaz
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muratald 3 ay
4 yıldır meizu m2 note kullanıyorum...Normal bir kulanıcı olarak beklentimi çok iyi karşılıyor..Bence bu donanım olduğu kadar flyme'nin de bir başarısı..Akıcı bir arayüz kullanımı kolay..Bundan sonraki tercihimde büyük ihtima meizu olur sanırım.
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carloska 3 ay
redmi note 3 pro
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Fenomenon 3 ay
varya bu meizu, xiaomi, oppo falan olmasa halimiz ne olurdu bilmiyorum. dolar kuru comolokko oldu ama şu firmalar sayesinde 1500-2000 liraya mükemmel telefonlar alabiliyoruz. demek ki dolar fırlamasa 1000 liraya eli yüzü düzün telefonlar alabilecek mişiz. hal böyle iken telefona 5-6 bin lira veya 10 bin lira verenleri cidden anlamıyorum. Çok şükür düzgün bir gelirim var. ama akıllı telefon 5-6 bin verecek kadar akıllı değilim.
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carloska 3 ay
sırf merakran/yedek için meuzi nin bi telefonu nu almak istiyorum günlük kullandığım telefonu bile değiştiremiyorum..
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intel7mix 3 ay carloska
Hangi cihazı kullanıyorsunuz.
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