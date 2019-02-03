Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü

Meizu firmasının CEO’su tarafından firmanın M9 Note modeli üzerinde çalıştığı doğrulanmıştı. Ortaya çıkan teknik özellikler 48 MP ana kamera, Snapdragon 675 ve 4000 mAh batarya şeklindeydi. Bugün ise Çin’in sertifika kurumu TENAA üzerinde cihazın teknik özellikleri net olarak görüldü.

Meizu M9 Note özellikleri

Meizu M9 Note, 6.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip ve 153 x 74 x 8.65 mm boyutlarında. Qualcomm tarafından orta seviye için geliştirilmiş güncel yonga setlerinden biri olan Snapdragon 675 ile gelecek. 3900 mAh boyutunda bataryaya sahip akıllı telefonun arka kısmında 48 MP ana kamera bulunuyor. Böylece geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkan bazı özellikler doğrulanmış oldu.

3 GB RAM / 32 GB depolama ve 4 GB RAM / 64 GB depolama seçenekleriyle çıkması beklenen cihaz, 20 MP çözünürlüğünde HDR destekli ön kamera ile gelebilir.

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Xiaomi’nin Redmi Note 7 ile yakaladığı rekor satış rakamları oldukça dikkat çekici. Önceki sızıntılar doğruysa Meizu Note 9 modelinin de 150 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle tanıtılması bekleniyor. İki cihazın teknik özellikleri birbirlerine oldukça yakın. Redmi Note 7’de Snapdragon 660 kullanıldığı için Meizu Note 9 bahsedilen fiyatlar ile çıkarsa oldukça ses getirecektir.

https://www.gsmarena.com/meizu_m9_note_surfaces_on_tenaa-news-35358.php