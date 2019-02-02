Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, iddialara göre bu ay Mi 9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ayın 19'unda tanıtılacağı düşünülen cihazın çok daha güçlü bir hızlı şarj teknolojisi ve daha pek çok iddialı özellikle gelmesi bekleniyor.

Mi 9'un tasarımına dair bugüne kadar pek çok görüntü, iddia ve söylenti ortaya çıkmış olsa da bugün cihazın tasarımını ortaya koyan bir görsel gerçekten güvenli bir kaynaktan geldi.

Xiaomi'nin Ürün Müdürü Tang Weng Thomas, cihazın canlı görüntüsünü ortaya koyan fotoğrafları yanlışlıkla kişisel Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Daha sonra gönderiyi hızlıca silmiş olsa da pek çok kullanıcı hızlı davranarak görüntüyü kaydetti.

Mi 9'un üç arka kamerayla geleceğine dair söylentiler vardı ve çok büyük ihtimalle öyle de olacak ancak görsellerde ne yazık ki bunlardan sadece iki tanesi gözüküyor. Kameralar, cihazın selefi Mi 8'deki gibi dikey olarak sıralanmış. Ancak Mi 9'da LED flaş, kamera sensörleri arasında değil, kamera kurulumunun dışında bulunuyor.

Mi 9, arkada yer alan fiziksel bir parmak izi tarayıcısına sahip değil. Bu da cihazın Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 Pro gibi bir ekran parmak izi sensörüyle birlikte gelebileceği gerektiği anlamına geliyor.

https://www.gizmochina.com/2019/02/02/alleged-xiaomi-mi-9-spotted-in-public-sports-triple-rear-cameras/

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Cihazın arkasıveyaolduğunu düşündüğümüz cam bir yüzeyle kaplı ve oldukça parlak bir görüntüye sahip.