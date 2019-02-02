Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı

Xiaomi'nin Ürün Müdürü Tang Weng Thomas, yanlışlıkla kişisel Weibo hesabı üzerinden Mi 9'un canlı görüntüsünü ortaya koyan görseller paylaştı. Detaylar haberimizde.
3 ay
16,4b
1
24
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı
 
Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, iddialara göre bu ay Mi 9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ayın 19'unda tanıtılacağı düşünülen cihazın çok daha güçlü bir hızlı şarj teknolojisi ve daha pek çok iddialı özellikle gelmesi bekleniyor.
Mi 9'un tasarımına dair bugüne kadar pek çok görüntü, iddia ve söylenti ortaya çıkmış olsa da bugün cihazın tasarımını ortaya koyan bir görsel gerçekten güvenli bir kaynaktan geldi.
Xiaomi'nin Ürün Müdürü Tang Weng Thomas, cihazın canlı görüntüsünü ortaya koyan fotoğrafları yanlışlıkla kişisel Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Daha sonra gönderiyi hızlıca silmiş olsa da pek çok kullanıcı hızlı davranarak görüntüyü kaydetti.
Mi 9'un üç arka kamerayla geleceğine dair söylentiler vardı ve çok büyük ihtimalle öyle de olacak ancak görsellerde ne yazık ki bunlardan sadece iki tanesi gözüküyor. Kameralar, cihazın selefi Mi 8'deki gibi dikey olarak sıralanmış. Ancak Mi 9'da LED flaş, kamera sensörleri arasında değil, kamera kurulumunun dışında bulunuyor.
Mi 9, arkada yer alan fiziksel bir parmak izi tarayıcısına sahip değil. Bu da cihazın Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 Pro gibi bir ekran parmak izi sensörüyle birlikte gelebileceği gerektiği anlamına geliyor.
Cihazın arkası Gorilla Glass 6 veya Gorilla Glass 5 olduğunu düşündüğümüz cam bir yüzeyle kaplı ve oldukça parlak bir görüntüye sahip.
https://www.gizmochina.com/2019/02/02/alleged-xiaomi-mi-9-spotted-in-public-sports-triple-rear-cameras/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NimbleSoul 3 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
O nasıl bir telefonu tutma şekli yav.
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Xiaomi nin sızıntıları da,telefonları gibi ucuz yollu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
foreveriphone 3 ay
Weibo'da Yanlışla paylaşmış babababababa :-))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 3 ay
Cansız görüntüsü ne zaman sızar?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bagginsgiller 3 ay
Resmen telefom tanıtım masraflarından kaçmak için herkes sızdırıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 3 ay
Mi8 in fiyatı biraz daha iner
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 3 ay
Çıksında Mi 8'in fiyatı biraz daha düşsün. Bu çıkarsa Mi 8 2.500-2.600 olur tam fiyat/performans cihazı olur. Birde Mi 9 SE ve Mi 9 Lite'ı merak ediyorum ben.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 ay mkyb
MI6 çıktığında 1700 liraydı. Şuan 3000 lirayı zorluyor neredeyse. Geçen hafta böyleydi en azından. Mi8'in 2500'e düşmesi hayal.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 3 ay
çöp
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 3 ay qoqoCAN
arkadaş vestel venus cü galiba :D
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 ay
Xiaomi nin sızıntıları da,telefonları gibi ucuz yollu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
O nasıl bir telefonu tutma şekli yav.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilker67 3 ay Fenomenon
O kadar büyük ki telefonluktan çıkmış
zor tutuyor tabi.
Bu telefonların donanımdan kismadan bir de Compact modellerini cikarsalar keşke.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 3 ay Fenomenon
Aynı şeyi benim telefonum üzerinde denedim ıkınarak öyle tutabiliyoruz saklamak için yapmıştır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 3 ay
İnanmış gibi yapalım abi duygusal birine benziyor, ayrıca adettendir zamzung a9 olmuş bu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NimbleSoul 3 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi mi 9, mi 9 ve
8 etiket daha xiaomi sızıntı canlı görüntü Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü 3 ay Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti 3 ay Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı Sonraki Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim