Meizu akıllı saati internete sızdırıldı

Bu yıl ardı ardına PRO 6 ve MX 6 amiral gemi modellerini resmiyete kavuşturan Meizu, şimdi de ilk akıllı saati için kolları sıvamış durumda. Firmanın akıllı saati ile ilgili görseller de internete sızmaya başladı.

Meizu aslında 2014 yılında InWatch firması ile ortak bir akıllı saat geliştirmişti ancak sadece dış tasarım ve isim konusunda inisiyatif almıştı. Şimdi ise sıfırdan tamamen kendisine ait olacak ilk akıllı saatini tasarlıyor.

Şık bir tasarıma sahip olduğu görülen akıllı saat, bu konuda pazardaki üst seviye rakiplerinden geride kalmıyor. Üzerinde 3 farklı kontrol tuşu bulunan saatte, standart pin düzenine ve deri kayışa yer verilmiş.

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Meizu’nun Android Wear yerine kendi geliştirdiği bir arayüz kullanacağı ifade ediliyor. Görsellere bakıldığında, klasik bir hava verecek farklı kadran temaları hazırlandığı anlaşılıyor. Temalar daha çok analog görünüme odaklanmış.

İki adet Cortex-A5 çekirdekli Rockchip RK6321 yonga setinin güç vereceği ifade edilen akıllı saat, 10 Ağustos tarihinde resmiyet kazanacak. Aynı tarihte Meizu’nun, 5.5 inçlik Full HD ekran, Helio P10 yonga seti ve 2GB RAM barındıran Metal 2 telefonunu da tanıtması bekleniyor.