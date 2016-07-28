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Meizu akıllı saati internete sızdırıldı

Çin’in önemli üreticilerinden birisi olan Meizu, tamamiyle kendisine ait olacak ilk akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Modelin basın görselleri de internete sızdırıldı.
2 yıl
5,8b
1
12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ardı ardına PRO 6 ve MX 6 amiral gemi modellerini resmiyete kavuşturan Meizu, şimdi de ilk akıllı saati için kolları sıvamış durumda. Firmanın akıllı saati ile ilgili görseller de internete sızmaya başladı.

Meizu aslında 2014 yılında InWatch firması ile ortak bir akıllı saat geliştirmişti ancak sadece dış tasarım ve isim konusunda inisiyatif almıştı. Şimdi ise sıfırdan tamamen kendisine ait olacak ilk akıllı saatini tasarlıyor.

Şık bir tasarıma sahip olduğu görülen akıllı saat, bu konuda pazardaki üst seviye rakiplerinden geride kalmıyor. Üzerinde 3 farklı kontrol tuşu bulunan saatte, standart pin düzenine ve deri kayışa yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın"

Meizu’nun Android Wear yerine kendi geliştirdiği bir arayüz kullanacağı ifade ediliyor. Görsellere bakıldığında, klasik bir hava verecek farklı kadran temaları hazırlandığı anlaşılıyor. Temalar daha çok analog görünüme odaklanmış.

İki adet Cortex-A5 çekirdekli Rockchip RK6321 yonga setinin güç vereceği ifade edilen akıllı saat, 10 Ağustos tarihinde resmiyet kazanacak. Aynı tarihte Meizu’nun, 5.5 inçlik Full HD ekran, Helio P10 yonga seti ve 2GB RAM barındıran Metal 2 telefonunu da tanıtması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/First-Meizu-smartwatch-gets-leaked-in-alleged-photos-could-be-announced-August-10_id83612 Yorum Yaz
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GoldPunch 2 yıl en beğenilen
Tasarım çok güzel, umarım Android Wear ile birlikte gelir.
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JoeyBane 2 yıl
Meizu yine beni cezbediyor. Saat bana goz kirpti.
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fbkaya 2 yıl
Hep böyle güzel duruyor sızıntı fotoğrafların da piyasaya çıkınca öyle olmuyor.
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Kefelon 2 yıl
Meizu'nun Türkiye distribütörü dükkanı kapanmış. Telefonlara da çıkmıyorlar. Site zaten kapanmış. O yüzden resmi yollarla Meizu satışı yok şuan ülkemizde. Uygun fiyat ile çıksa bile anca Amazon'a gelirse alabiliriz sanırsam.
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RichardB 2 yıl
akilli saat videosu yokmu? arastirmalarim sonucunda alinacak bii pabble gordum digerleri ya cok pahali ya sarzi az gidiyor , pebble time guzel model ama kararsizim , varmi tavsiye ?
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lecagot 2 yıl RichardB
richardbozkurt

akilli saat videosu yokmu? arastirmalarim sonucunda alinacak bii pabble gordum digerleri ya cok pahali ya sarzi az gidiyor , pebble time guzel model ama kararsizim , varmi tavsiye ?


mi band 2 ye göz at bence
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kadirirdem 2 yıl
fiyatı uygun gelsin alırım...
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

fiyatı uygun gelsin alırım...

gelsin, kesin bi kulp
bulursun !
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GoldPunch 2 yıl en beğenilen
Tasarım çok güzel, umarım Android Wear ile birlikte gelir.
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