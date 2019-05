Meme kanseri teşhisinde yeni bir buluş: MRI görüntülemeli yelek

X-ray ve MRI (Magnetic resonance imaging) veya MRG (Manyetik rezonans görüntüleme) meme kanserini erken evlerde teşhis etmenin en önemli yöntemlerini oluşturuyor ancak bazı durumlarda hastalık sinsi ilerleyebiliyor. Bu sebeple bilim insanları teşhis ve tanı yöntemlerini ellerinden geldiğince iyileştirmenin yollarını arıyorlar.

Tanısal yöntem olarak MRG'lerin X-ray görüntüleme yöntemine göre çeşitli avantajları mevcut çünkü MRG görüntüleme zararlı iyonlaştırıcı radyasyon ışınlarını içermiyor. Ayrıca MRG hassasiyet ve görsel çözünürlüğü bakımdan X-ray'den önde lakin daha yüksek maliyetli ve işlem süresi X-ray'e göre epey uzun. Bu eksiklikleri gidermek ve MRG'yi daha erişilebilir hale getirmek amacıyla Avusturya Bilim Fonu'ndan ve Fransa'dan bilim insanlarının katıldığı yeni bir araştırma projesi üzerinde çalışılıyor.

MRG'nin çalışma prensibi moleküler düzeye dayanıyor

MRG insan vücudunun 3D görüntülerini radyo dalgalarından oluşan güçlü bir manyetik alan yardımıyla çıkartıyor. Bu radyo dalgaları vücuttaki hidrojen atomlarının çekirdeklerini uyarıyor ve bu reaksiyon bir radyo anteni ile bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayar bu reaksiyonları analiz ediyor ve bu analizden yararlanarak reaksiyonu ayrıntılı anatomik resimlere dönüştürüyor.

MRG mamografi amacıyla kullanıldığında ise hasta yüzü karşıya dönük olacak şekilde memelerini radyo frekansı barındıran iki plaka arasına yerleştiriyor ve bu şekilde görüntüleme sağlanıyor lakin araştırmacılara göre bu yaklaşımın da bazı görünmez tehlikeleri mevcut.

Araştırma ekibinden ve Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapmakta olan isim Elmar Laistler bu görüntüleme yönteminin her kadında ve farklı meme boyutlarında her zaman doğru sonuçlar veremeyeceğini çünkü bu plakaların vücut şekline ve tipine göre farklı ölçümler yapabildiğini belirtti.

Radyo frekansı içeren yeni yelek

Yeni projede hastalar yüz üstü uzanır ve yeni yeleği giyiyorlar. Laistler'in açıklamalarına göre hasta sır üst yattığı zaman hastanın memesi yer çekiminin de etkisiyle düzleşiyor ve bu düzleşme sayesinde meme dokusunun çok daha büyük bir kısmı alıcı tarafından algılanıyor. Bu sayede sinyaller çok daha güçlü oluyor ve ölçüm süresi kısalıyor.

Yeni yelek hala geliştirilme aşamasında ve araştırma yapan ekip geçtiğimiz yıllarda araştırmayı Scientific Reports ile the Journal of Magnetic Resonance and PLOS One dergilerinde yayımlamıştı. Laistler'e göre proje bittiğinde MRG ile meme muayenesi bu yelek ve yeni yazılım sayesinde yapılabilecek.

Gelişen teknoloji ile görüntüleme yöntemleri de değişiyor. Gelecekte daha az zarar veren ve daha detaylı inceleme sağlayan yeni yöntemleri kullanacağız gibi duruyor.

