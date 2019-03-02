Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak

MIT Technology Review sitesi 2001 yılından beri her yıl, hayatımızı derinden etkileyecek en önemli 10 teknoloji listesi yayınlıyor. Site bu sene listeyi oluşturması için Bill Gates’e başvurmuş. Gates'in oluşturduğu listede önemli teknolojiler yer alsa da sıralamaya giren gelişmelerden bir tanesi diğerlerine göre daha önemliymiş gibi görünüyor. O teknoloji de başlıkta görülebileceği üzere özelleştirilmiş kanser aşılarının geliştirilmesi süreci.

“Bilim insanları, kişiselleştirilmiş kanser aşısını ticari hale getirmeye başlamak üzereler” diyen Gates, “Eğer beklenen olursa; aşı, hastanın bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümörü tespit edecek ve birçok kanser türünü ortadan kaldıracak” ifadelerinde bulunmuş.

Gates’e göre kanser aşısı çalışmaları, genetik bilimcilerin kanserli bir tümörün genom dizilimini ortaya çıkarmalarının ardından 2008 yılında başlamış. Buradan hareketle çalışmalarına devam eden araştırmacılar, tümörlü hücrelerdeki mutasyonları büyüteç altına almışlar. Yapılan detaylı incelemeler, çoğu tümörün kendine has mutasyonlara sahip olduğunu ve aynı mutasyonların diğer tümörlü ya da sağlıklı hücrelerde ortaya çıkmadığını ortaya koymuş.

Microsoft’un kurucusu, tümör içindeki hücre mutasyonlarının kopyalarını içeren aşıların geliştirilmesi ve test edilmesi kapsamında birçok şirketin çalıştığını belirtiyor. Gates’e göre aşılar, hastaların savunma mekanizmalarını harekete geçirmek suretiyle mutasyona uğramış hücreleri ortadan kaldıracak.

Sağlıklı hücrelere verilen zarar en aza indirgenecek

Gates aşı sayesinde; vücudumuzun savunma mekanizmasının tümörlü hücreleri yok ederken seçici davranacağını ve kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere verilen zararın en aza indirgeneceğini ifade ederken, aşının ilk tedavinin ardından başıboş kalan ancak vücuttaki etkinliğini sürdüren kanserli hücrelerle de mücadeleye devam edebileceğini belirtmiş.





Her yıl yaklaşık 600,000 insanın ölümüne neden olanın hastalığın gösterdiği çeşitlilik nedeniyle her hasta için hızlı ve ucuz bir çözüm üretmenin ise kolay olmayacağını vurgulayan Gates, “Aşının geliştirilmesi için hastanın tümörüne biyopsi yapılması, DNA’sının analiz ile dizileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve elde edilen bilginin üretim tesisine iletilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmış. Gates, takip eden süreçte ise aşının süratle hastaneye iletilmesi gerektiğini aksi takdirde sonuçlarının ölümcül olabileceğini vurgulamış.

Bill Gates’e göre dönüm noktası sayılabilecek diğer teknolojiler ise şöyle sıralanmış; Robotların daha becerikli hale getirilmesi, yeni dalga nükleer enerji, erken doğum olasılığının önceden tespit edilmesi, hap içinde bulunan bağırsak sondası, laboratuvar ortamında geliştirilmiş et ve ürünleri, karbon dioksit kapanı, bilekte taşınabilen EKG ölçer, kanalizasyonsuz sıhhi temizlik ile düzgün ve akıcı konuşan yapay zekâ destekli asistanlar.

https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2019/