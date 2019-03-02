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Bill Gates: Özelleştirilmiş kanser aşıları, tıpta devrim yaratacak

Bill Gates, kendine göre dönüm noktası sayılabilecek en önemli on teknolojiyi sıralamış. Bunlardan en önemlisi sayılabilecek olan ise kanser aşısı geliştirme süreci. Diğer detaylar haberimizde.
2 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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MIT Technology Review sitesi 2001 yılından beri her yıl, hayatımızı derinden etkileyecek en önemli 10 teknoloji listesi yayınlıyor. Site bu sene listeyi oluşturması için Bill Gates’e başvurmuş. Gates'in oluşturduğu listede önemli teknolojiler yer alsa da sıralamaya giren gelişmelerden bir tanesi diğerlerine göre daha önemliymiş gibi görünüyor. O teknoloji de başlıkta görülebileceği üzere özelleştirilmiş kanser aşılarının geliştirilmesi süreci.

“Bilim insanları, kişiselleştirilmiş kanser aşısını ticari hale getirmeye başlamak üzereler” diyen Gates, “Eğer beklenen olursa; aşı, hastanın bağışıklık sistemini harekete geçirerek tümörü tespit edecek ve birçok kanser türünü ortadan kaldıracak” ifadelerinde bulunmuş.

Gates’e göre kanser aşısı çalışmaları, genetik bilimcilerin kanserli bir tümörün genom dizilimini ortaya çıkarmalarının ardından 2008 yılında başlamış. Buradan hareketle çalışmalarına devam eden araştırmacılar, tümörlü hücrelerdeki mutasyonları büyüteç altına almışlar. Yapılan detaylı incelemeler, çoğu tümörün kendine has mutasyonlara sahip olduğunu ve aynı mutasyonların diğer tümörlü ya da sağlıklı hücrelerde ortaya çıkmadığını ortaya koymuş.

Microsoft’un kurucusu, tümör içindeki hücre mutasyonlarının kopyalarını içeren aşıların geliştirilmesi ve test edilmesi kapsamında birçok şirketin çalıştığını belirtiyor. Gates’e göre aşılar, hastaların savunma mekanizmalarını harekete geçirmek suretiyle mutasyona uğramış hücreleri ortadan kaldıracak.

Sağlıklı hücrelere verilen zarar en aza indirgenecek

Gates aşı sayesinde; vücudumuzun savunma mekanizmasının tümörlü hücreleri yok ederken seçici davranacağını ve kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere verilen zararın en aza indirgeneceğini ifade ederken, aşının ilk tedavinin ardından başıboş kalan ancak vücuttaki etkinliğini sürdüren kanserli hücrelerle de mücadeleye devam edebileceğini belirtmiş.


Her yıl yaklaşık 600,000 insanın ölümüne neden olanın hastalığın gösterdiği çeşitlilik nedeniyle her hasta için hızlı ve ucuz bir çözüm üretmenin ise kolay olmayacağını vurgulayan Gates, “Aşının geliştirilmesi için hastanın tümörüne biyopsi yapılması, DNA’sının analiz ile dizileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve elde edilen bilginin üretim tesisine iletilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmış. Gates, takip eden süreçte ise aşının süratle hastaneye iletilmesi gerektiğini aksi takdirde sonuçlarının ölümcül olabileceğini vurgulamış.

Bill Gates’e göre dönüm noktası sayılabilecek diğer teknolojiler ise şöyle sıralanmış; Robotların daha becerikli hale getirilmesi, yeni dalga nükleer enerji, erken doğum olasılığının önceden tespit edilmesi, hap içinde bulunan bağırsak sondası, laboratuvar ortamında geliştirilmiş et ve ürünleri, karbon dioksit kapanı, bilekte taşınabilen EKG ölçer, kanalizasyonsuz sıhhi temizlik ile düzgün ve akıcı konuşan yapay zekâ destekli asistanlar.


https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2019/ Yorum Yaz
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Soul741 2 ay en beğenilen Brky
Siz kaynak vermemişsiniz, ben vereyim iddianıza. Yeni akit isimli akıl yoksunu web sitesi, her nereden bulduysa bu söylediğiniz şey ile ilgili bir haber yapmış:
m.yeniakit.com.tr/...
Peki bu habere kaynak olan kişi kim? Haber de belirtilen göre Christina England diye bir gazeteci. Bu haber metni, yine aynı şekilde farklı sitelerde yayınlanmış. Yalnız tek bir farkla. O da bu gazeteci olduğu iddia edilen kişinin sitesiyle beraber. Site de şu:https://vactruth.com/
Bu siteyi de incelediğinizde göreceğiniz tek bir şey var: saçmalık. Aşı karşıtı bu aptallar bir şeyler uyduruyorlar. Bu zatlarda haber yapıyor. Okuduğu her şeyi gerçek zaten sizin gibi insanlarda ben biliyorum bu adamın ne mal olduğunu diyip caka satıyor.
Siz kaynak vermemişsiniz, ben vereyim iddianıza. Yeni akit isimli akıl yoksunu web sitesi, her nereden bulduysa bu söylediğiniz şey ile ilgili bir haber yapmış...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Brky 2 ay
Bill & Melinda Gates Vakfı'nın, Afrika'da ki hasta çocuklara uygulanan menenjit aşılarından sonra, nasıl binlerce çocuğun felç kaldığını anlatsın. "Dünya'da nüfus kontrolü, aşılar sayesinde olacak" diyen bir adam bu. Derin konular hakkında bilgisi olanlar, bu sözün aslında ne anlama geldiğini bilir. Aşı olayları bütün dünyada sorgulanıyor. Yurtdışından gelen ilaçlar ve aşılara sıkı kontrol gerek.
Bill & Melinda Gates Vakfı'nın, Afrika'da ki hasta çocuklara uygulanan menenjit aşılarından sonra, nasıl binlerce çocuğun felç kaldığını anlatsın. "Dünya'da nü...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 ay
kisisellestirilmis ilac arastirmalari yillardir var. yani bu olaylar yeni degil. burada olay, sadece herhalde bill gates in bu arastirmalar icin fon saglamasi durumu. yani yeni birsey yok. ayrica, bu tur ilaclarin "ben yaptim kullanin" deme sansi yok. tabi ozelde ilaclarla ilgili detayli kanunlari olmayan, afrika gibi ulkelerde kullanima sunabilir. ama kotu bir durumda cok fena patlar. o nedenle kisisellestirilmis ilaclari belki bir 30 sene daha beklememek lazim.
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scorpion20 2 ay
bu tür çalışmaların çok tan sonuçlandığı ama ilaç sektörüne darbe vuracağından hep gizli tutulduğu söylenir, kendimiz birşeyler üretmediğimiz sürece bu işin sonu yok
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Mete Can Karahasan 2 ay scorpion20
Kim söylüyorsa kendidir!
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sniper23 2 ay
Aşı işi hikaye. Gerçek çözüm genetik mühendisliğinde saklı.
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Mete Can Karahasan 2 ay sniper23
Genetik bu işin evrim hurafecileri kısmı. Aşı ile gayet çalıştırılabiliyor bağışıklık sistemi. Eğer şüphelerime gerekçe aranacaksa gençliğinde sovyet rejimi sırasında sınırı kanoyla geçen birisinin laboratuvarda neyi araştırdığını soracağım.
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SEO-Uzmanı 2 ay
en sonunda belli bir ırkı ve soyu,
soy kırım yapabilmek için aradığımız ilacı bulduk diyorlar !!!
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Mete Can Karahasan 2 ay
ABD'nin Küba'yı takip etmesi ne kadar acıklı.
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BumberShoot 2 ay Mete Can Karahasan
Küba sandığınız gibi bir yer değil kulaktan dolma bilgilere inanıyorsunuz.
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Brky 2 ay
Bill & Melinda Gates Vakfı'nın, Afrika'da ki hasta çocuklara uygulanan menenjit aşılarından sonra, nasıl binlerce çocuğun felç kaldığını anlatsın. "Dünya'da nüfus kontrolü, aşılar sayesinde olacak" diyen bir adam bu. Derin konular hakkında bilgisi olanlar, bu sözün aslında ne anlama geldiğini bilir. Aşı olayları bütün dünyada sorgulanıyor. Yurtdışından gelen ilaçlar ve aşılara sıkı kontrol gerek.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Soul741 2 ay Brky
Siz kaynak vermemişsiniz, ben vereyim iddianıza. Yeni akit isimli akıl yoksunu web sitesi, her nereden bulduysa bu söylediğiniz şey ile ilgili bir haber yapmış:
m.yeniakit.com.tr/...
Peki bu habere kaynak olan kişi kim? Haber de belirtilen göre Christina England diye bir gazeteci. Bu haber metni, yine aynı şekilde farklı sitelerde yayınlanmış. Yalnız tek bir farkla. O da bu gazeteci olduğu iddia edilen kişinin sitesiyle beraber. Site de şu:https://vactruth.com/
Bu siteyi de incelediğinizde göreceğiniz tek bir şey var: saçmalık. Aşı karşıtı bu aptallar bir şeyler uyduruyorlar. Bu zatlarda haber yapıyor. Okuduğu her şeyi gerçek zaten sizin gibi insanlarda ben biliyorum bu adamın ne mal olduğunu diyip caka satıyor.
1 Yanıt Yanıtla +20
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terimer 1 ay Brky
Soylediklerine kesinlikle katiliyorum. Yavas yavas tum gizli gercekler artik bilincli olarak ortaya cikartiliyor. Cok yakinda bizleri cok ama cok (En azindan bu konulari hic arastirmamis ve/veya arastirip da bulduklarina inanmis kisileri) buyuk surprizler bekliyor.
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