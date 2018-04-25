Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı

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Alman otomobil devi Mercedes, A Sınıfının sedan gövde tipinde vücut bulmuş halini nihayet gözler önüne serdi. İlk duyurulduğu andan itibaren merakla beklenen A Sınıfı Sedan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek Auto China öncesi resmi olarak tanıtıldı. Daimler ve BAIC Motor işbirliği ile geliştirilen A Sınıfı L Sedan, Çin pazarına özel olarak daha geniş bir aks mesafesi sunuyor.

Pekin’deki fuar öncesi tanıtılan Mercedes A Sınıfı L Sedan, adından da anlaşılacağı üzere standart modelden farklı olarak Çin pazarına özel daha uzun bir aks mesafesine sahip. Çin pazarı dışında satılacak olan versiyon bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacak ve adındaki L eklentisinden kurtularak bildiğimiz A Sınıfı Sedan olacak.

Alman üreticinin Sensual Purity adını verdiği en son tasarım felsefesini devam ettiren A Sınıfı L Sedan, sınıfının gerektirdiği gibi oldukça kompakt bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça belirgin bir omuz hattına sahip olan aracın kompakt yapıyı devam ettiren arka tarafında iki parçalı stop lambaları, tampon kısmına konumlandırılmış yansıtıcılar ve krom detaylarla bezenmiş difüzör yer alıyor.

Çin'e özel Rose Gold renk seçeneği

Çinli müşteriler yeni tanıtılan A Sınıfı L Sedan modelini Sedan ve Sport Sedan olmak üzere iki farklı versiyonda tercih edebiliyor. Aracın görsel detayları arasında ayrıca Çin’e özel olarak sunulan Rose Gold renk seçeneği de yer alıyor.

Tamamen yeni hatchback versiyonunda olduğu gibi A Sınıfı L Sedan’ın da kabin tarafında aynı tasarım anlayışı sürdürülüyor. İki dev ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi, 64 renk seçeneğine kadar ambiyans aydınlatması ve aşina olduğumuz hava çıkışları sedan modelinde de varlığını sürdürüyor.

Daha uzun aks mesafesi

Mercedes A Sınıfı L Sedan, arka tarafta seyahat eden yolculara daha iyi bir diz ve baş mesafesi sunmak için tasarlanmış. Sonuç olarak, hatchback modelinin 2,729 mm olan aks mesafesi, bu araçta 60 mm daha uzayarak 2,789 mm’ye ulaştırılmış. Genel ebatlarına bakacak olursak, otomobilin 4,609 mm uzunluğunda, 1,796 mm genişliğinde ve 1,460 mm yüksekliğinde olduğunu söyleyebiliriz. 420 litre bagaj kapasitesine sahip olduğunu da ekleyelim.

Çin pazarındaki kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak A Sınıfı L Sedan modelinde 136 beygir ve 163 beygir güç çıkışı bulunan 1.33 litre dört silindirli motor kullanılmış. Devamında 190 beygirlik 2.0 litre motor da tercih listesindeki yerini almış durumda. Avrupa’da satılacak versiyonda ise motor&şanzıman seçenekleri hatchback modelinkiyle aynı olacak.

http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258