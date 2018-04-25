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Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı

Mercedes'in kompakt sınıftaki temsilcisi A Sınıfı sonunda sedan gövde tipine kavuştu. Alman üretici A Sınıfı Sedan modelini Pekin'deki fuar öncesi resmi olarak tanıttı. İşte Mercedes A Sınıfı Sedan:
1 yıl
11,2b
1
42
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı
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Alman otomobil devi Mercedes, A Sınıfının sedan gövde tipinde vücut bulmuş halini nihayet gözler önüne serdi. İlk duyurulduğu andan itibaren merakla beklenen A Sınıfı Sedan, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek Auto China öncesi resmi olarak tanıtıldı. Daimler ve BAIC Motor işbirliği ile geliştirilen A Sınıfı L Sedan, Çin pazarına özel olarak daha geniş bir aks mesafesi sunuyor.

Pekin’deki fuar öncesi tanıtılan Mercedes A Sınıfı L Sedan, adından da anlaşılacağı üzere standart modelden farklı olarak Çin pazarına özel daha uzun bir aks mesafesine sahip. Çin pazarı dışında satılacak olan versiyon bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacak ve adındaki L eklentisinden kurtularak bildiğimiz A Sınıfı Sedan olacak.

Alman üreticinin Sensual Purity adını verdiği en son tasarım felsefesini devam ettiren A Sınıfı L Sedan, sınıfının gerektirdiği gibi oldukça kompakt bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça belirgin bir omuz hattına sahip olan aracın kompakt yapıyı devam ettiren arka tarafında iki parçalı stop lambaları, tampon kısmına konumlandırılmış yansıtıcılar ve krom detaylarla bezenmiş difüzör yer alıyor.

Çin'e özel Rose Gold renk seçeneği 

Çinli müşteriler yeni tanıtılan A Sınıfı L Sedan modelini Sedan ve Sport Sedan olmak üzere iki farklı versiyonda tercih edebiliyor. Aracın görsel detayları arasında ayrıca Çin’e özel olarak sunulan Rose Gold renk seçeneği de yer alıyor.

Tamamen yeni hatchback versiyonunda olduğu gibi A Sınıfı L Sedan’ın da kabin tarafında aynı tasarım anlayışı sürdürülüyor. İki dev ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi, 64 renk seçeneğine kadar ambiyans aydınlatması ve aşina olduğumuz hava çıkışları sedan modelinde de varlığını sürdürüyor.

Daha uzun aks mesafesi 

Mercedes A Sınıfı L Sedan, arka tarafta seyahat eden yolculara daha iyi bir diz ve baş mesafesi sunmak için tasarlanmış. Sonuç olarak, hatchback modelinin 2,729 mm olan aks mesafesi, bu araçta 60 mm daha uzayarak 2,789 mm’ye ulaştırılmış. Genel ebatlarına bakacak olursak, otomobilin 4,609 mm uzunluğunda, 1,796 mm genişliğinde ve 1,460 mm yüksekliğinde olduğunu söyleyebiliriz. 420 litre bagaj kapasitesine sahip olduğunu da ekleyelim.

Çin pazarındaki kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak A Sınıfı L Sedan modelinde 136 beygir ve 163 beygir güç çıkışı bulunan 1.33 litre dört silindirli motor kullanılmış. Devamında 190 beygirlik 2.0 litre motor da tercih listesindeki yerini almış durumda. Avrupa’da satılacak versiyonda ise motor&şanzıman seçenekleri hatchback modelinkiyle aynı olacak.


http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=4836258 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NEVERseeYOU 1 yıl en beğenilen
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Yanıtla +31
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Başay 1 yıl
Cla’nında hb modeli çıksın o zaman :)
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powermoon 1 yıl frostburn
CLA'nın aksine tavanı arkaya doğru keskin şekilde eğilmiyor, baş mesafesi CLA'dan çok daha iyi olacaktır.
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Tuğhan Tunç UNPCW 1 yıl
CLA nın üretimini zaten bitirdiler
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Tuğhan Tunç UNPCW 1 yıl general4242
Hocam şöyle mercedes gibi bmw gibi lüks araç markaları C segmentinin altına inmezler ve toyotanın nasıl corolla dediği bir C segmenti aracı varsa mercedes te A sınıfı adı altında C segmenti araç yapıyor zaten hali hazırda olan CLA nın yerine gelcek yeni bir araba değil
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Tuğhan Tunç UNPCW 1 yıl
A sınıfı değil A serisi
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general4242 1 yıl Tuğhan Tunç UNPCW
Yahu simdi bu arac a segment mi c segment mi ?
Modeli mi a ?
Baslikda neden sinif yaziyor ?
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muammer816 1 yıl
en sonunda mercedes diğer sedanlarına göre daha ucuz ve tam sedan bir araç üretmiş.rekabet için bu şarttı maalesef .//
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RX 480 1 yıl
Ön farlar genel tasarım bütünlüğünü bozmuş. Onun dışında cillop araç
Ön farlar fotoşop gibi duruyo
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Paetzold 1 yıl
Muthis duruyor asik oldum
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RaptorFX 1 yıl
Araç on numara olmuş. Ya arkadaş evi arabayı satsam yine alamıyoruz ya.
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berkayjan 1 yıl
Arabaya aşık oldum resmen arka tasarımı şaheser.
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haberelectro 1 yıl
Sedani da sinifinda son nokta oldu. Rakipler titriyor
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general4242 1 yıl
C segment araba gibi duruyor bea
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