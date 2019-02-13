Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'ndaki Ar-Ge çalışmalarını inceledik

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Aksaray’dan tüm dünyaya ürün ve mühendislik ihraç eden Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki AR-GE Merkezi’ni ziyaret ettik. 8,4 milyon euroluk yatırımla geçtiğimiz yıl faaliyete geçen merkezdeki çalışmalara yakından tanık olup, kullanılan teknolojileri inceledik.

Kamyonlar Türk mühendislerden onay almadan yola çıkamıyor

Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte sayılı global yetkinlik merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi, aynı zamanda Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm kamyonların yol testi onaylarının yapıldığı tek yetkili merci olarak son derece önemli bir yere sahip. Araçlar Aksaray’dan başlayan ve dünyadaki tüm yolları temsil eden 8 farklı zorluk derecesindeki 34 rotada test ediliyor.

Yol testleri esnasında her bir kamyonun üzerinde 1.500 farklı sensör bulunuyor. Bu sensörler vasıtasıyla kamyonlardan günde 10 gigabyte’a varan sıkıştırılmış veri toplanıyor. Analiz edilen veriler doğrultusunda Aksaray’daki AR-GE Merkezi tarafından onaylanmayan hiçbir Mercedes-Benz yıldızlı kamyon, dünyanın neresinde olursa olsun yola çıkamıyor. Gerçekleştirilen testler sonucunda Türk mühendisler tarafından onaylanan Mercedes-Benz marka kamyonlar tüm dünyada kullanılıyor.

Sanal ve Karma Gerçeklik teknolojileri zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor

Testleri gerçekleştirilen her aracın sanal ortamda “Dijital İkiz”inin bulunduğu Aksaray AR-GE Merkezi’nde Sanal ve Karma Gerçeklik teknolojileri kullanılıyor. Bu sayede ancak 10 yıllık yoğun kullanım sonucu doğarak gözlemlenebilecek etkiler yalnızca 1 haftada simüle edilebiliyor. Sanal gerçeklik ile numune parça üretilmeden ögenin sanal 3D görseli üzerinden çalışma yapılıyor. Böylelikle hem zamandan hem de parça üretim ve montaj maliyetinden tasarruf sağlanıyor.

Karma Gerçeklik teknolojisi, sanal dünya ile gerçek dünyanın bir arada incelenebilmesine olanak sağlıyor. Bu sistem mobil ölçüm cihazı, endüstriyel kamera ve Daimler’in geliştirdiği VEO:MR isimli yazılımdan oluşuyor. Sanal ve Karma Gerçeklik işlemlerini yaparken tüm dünyadaki ekipler online ve eşzamanlı çalışabiliyor. Aynı zamanda montaj-demontaj işlemleri sırasında yaşanabilecek iş kazaları riski de ortadan kaldırılıyor.

Çin'de satılacak kamyonlar da burada geliştiriliyor

Tesiste kullanılan teknolojiler kadar yapılan çalışmalar da önemli. Zira Çin pazarına özel olarak geliştirilen kamyonların bile altyapı çalışmaları Türkiye’de yapılıyor. 3D yazıcıyla üretilen komponentler Türk mühendisler tarafından burada test ediliyor. Yukarıdaki fotoğrafta yer alan soğutucu da bunun örneklerinden biri. Bunun yanı sıra özel olarak geliştirilen bir platformda kamyonların aks ve makas gibi komponentleri de zorlu testlere tabi tutuluyor. Kamyonlar için dünyanın ilk Apple CarPlay uyumlu dokunmatik ekranlı multimedya sisteminin de yine Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ekleyelim.

Makas ve aks gibi komponentlerin test edildiği düzenek

Şirketin ülke ekonomisine katkısı büyük

Mercedes-Benz Türk’ün ülke ekonomisine katkısı da son derece önemli. Şirketin Türkiye’de ürettiği kamyon ve otobüsleriyle 2018 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihracat geliri 1,2 milyar euro civarında. AR-GE ve Bilişim Teknolojileri alanlarında yurt dışına sağlanan hizmetler de bu tutara yaklaşık 80 milyon euro katkı sağlamış durumda. İleriki süreçte hem ihracatın hem de istihdam edilen kişi sayısının arttırılması hedefleniyor.