Huawei, devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı: Apple ve Microsoft'un toplamından büyük!

- Ar-Ge faaliyetleri bir araya geliyor
- Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından büyük
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Ar-Ge faaliyetleri bir araya geliyor
Şanghay'ın 48 km dışında yer alan Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi, akıllı telefonlar, 5G-A/6G gibi kablosuz teknolojiler, HiSilicon çip teknolojileri, dijital enerji araştırmaları ve otomobil teknolojileri gibi Huawei'nin tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir araya getiriyor. 8 bölgeye ayrılan araştırma merkezi, bu bölgeleri birbirine bağlayan yollar, köprüler, tren ve üst geçitlere sahip.
Huawei'nin, Çin-ABD ticaret savaşından en çok zarar gören şirket olduğu düşünüldüğünde, şirketin yerel Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermesi gayet olağan. Şirket, Ar-Ge merkezlerinin çoğunu tek bir merkezde birleştirerek operasyonlarını ve birimler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından büyük
Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi o kadar büyük ki, dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının tesislerini gölgede bırakıyor. Projenin kapladığı devasa alan, sırasıyla 175 dönüm ve 502 dönümlük alana kurulu Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından daha büyük.
Huawei, ayrıca bilim ve toknoloji yarışında geri kalmamak için üst düzey yetenekleri de kendine çekmeye çalışıyor. Huawei, artık Amerikan vatandaşlarını ve Green Kart sahiplerini işe alamadığından yetenekli çalışanları çekmek için rekabetçi maaş paketleri sunuyor. Diğer yabancı yüksek teknoloji şirketleri de ABD yasakları ve yaptırımları nedeniyle yavaş yavaş Çin'in dışına itilirken, şirketin Çinli yetenekleri yurt dışından çekip ülkelerine geri döndürmek için yüksek teklifler sunması gerekiyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/huawei-officially-opens-its-2600-acre-randd-center-in-shanghai-will-accommodate-over-35000-scientists-and-engineers https://www.eet-china.com/mp/a330789.html?s=31 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.