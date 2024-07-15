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    Huawei, devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı: Apple ve Microsoft'un toplamından büyük!

    Huawei, Şangay'da inşa ettiği 2600 dönümlük arazi üzerine kurulu Ar-Ge merkezini hizmete aldı. Devasa merkezde 40 bin ofis bulunacak ve 35 bin kişi istihdam edilecek.
    Huawei, Şangay'daki devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Şanghay Qingpu projesini tamamlayarak, Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi adıyla hizmete aldı. 1,4 milyar dolara mal olan proje, 2600 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Huawei, devasa merkezde 35 bin çalışanını istihdam etmek için 40 binden fazla ofis inşa etti.

    Ar-Ge faaliyetleri bir araya geliyor

    Şanghay'ın 48 km dışında yer alan Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi, akıllı telefonlar, 5G-A/6G gibi kablosuz teknolojiler, HiSilicon çip teknolojileri, dijital enerji araştırmaları ve otomobil teknolojileri gibi Huawei'nin tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir araya getiriyor. 8 bölgeye ayrılan araştırma merkezi, bu bölgeleri birbirine bağlayan yollar, köprüler, tren ve üst geçitlere sahip.

    Huawei, Şangay'daki devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Eylül 2021'de başlayan projenin tamamlanması üç yıldan fazla sürdü. Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei, Chicago Lakeside Kompleksi'nin projenin ilham kaynağı olduğunu söyleyerek, Yangtze Nehri Deltası'nın yabancılara uygun güzel bir ortam olduğunu ve Huawei'de çalışan 700-800 kadar yabancı bilim insanının kendilerini farklı bir ülkedeymiş gibi hissetmeyeceklerini ifade etti.
    Huawei, Şangay'daki devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi, Yangtze Nehri Deltası Entegrasyon Gösteri Bölgesinde yer alan Xicen Bilim ve Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin öne çıkan noktasını oluşturuyor. Bir nevi Çin'in Silikon Vadisi olan bölge, ülkenin kendini Batı ülkelerinden ayırarak kendi teknolojilerini geliştirme çabasının bir ürünü.

    Huawei'nin, Çin-ABD ticaret savaşından en çok zarar gören şirket olduğu düşünüldüğünde, şirketin yerel Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermesi gayet olağan. Şirket, Ar-Ge merkezlerinin çoğunu tek bir merkezde birleştirerek operasyonlarını ve birimler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.

    Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından büyük

    Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi o kadar büyük ki, dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının tesislerini gölgede bırakıyor. Projenin kapladığı devasa alan, sırasıyla 175 dönüm ve 502 dönümlük alana kurulu Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından daha büyük.

    Huawei, ayrıca bilim ve toknoloji yarışında geri kalmamak için üst düzey yetenekleri de kendine çekmeye çalışıyor. Huawei, artık Amerikan vatandaşlarını ve Green Kart sahiplerini işe alamadığından yetenekli çalışanları çekmek için rekabetçi maaş paketleri sunuyor. Diğer yabancı yüksek teknoloji şirketleri de ABD yasakları ve yaptırımları nedeniyle yavaş yavaş Çin'in dışına itilirken, şirketin Çinli yetenekleri yurt dışından çekip ülkelerine geri döndürmek için yüksek teklifler sunması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/huawei-officially-opens-its-2600-acre-randd-center-in-shanghai-will-accommodate-over-35000-scientists-and-engineers https://www.eet-china.com/mp/a330789.html?s=31
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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