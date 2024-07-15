Huawei, devasa Ar-Ge merkezini hizmete aldı: Apple ve Microsoft'un toplamından büyük!

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Tam Boyutta Gör Huawei, Şanghay Qingpu projesini tamamlayarak, Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi adıyla hizmete aldı. 1,4 milyar dolara mal olan proje, 2600 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Huawei, devasa merkezde 35 bin çalışanını istihdam etmek için 40 binden fazla ofis inşa etti.

Ar-Ge faaliyetleri bir araya geliyor

Şanghay'ın 48 km dışında yer alan Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi, akıllı telefonlar, 5G-A/6G gibi kablosuz teknolojiler, HiSilicon çip teknolojileri, dijital enerji araştırmaları ve otomobil teknolojileri gibi Huawei'nin tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir araya getiriyor. 8 bölgeye ayrılan araştırma merkezi, bu bölgeleri birbirine bağlayan yollar, köprüler, tren ve üst geçitlere sahip.

Tam Boyutta Gör Eylül 2021'de başlayan projenin tamamlanması üç yıldan fazla sürdü. Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei, Chicago Lakeside Kompleksi'nin projenin ilham kaynağı olduğunu söyleyerek, Yangtze Nehri Deltası'nın yabancılara uygun güzel bir ortam olduğunu ve Huawei'de çalışan 700-800 kadar yabancı bilim insanının kendilerini farklı bir ülkedeymiş gibi hissetmeyeceklerini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi, Yangtze Nehri Deltası Entegrasyon Gösteri Bölgesinde yer alan Xicen Bilim ve Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin öne çıkan noktasını oluşturuyor. Bir nevi Çin'in Silikon Vadisi olan bölge, ülkenin kendini Batı ülkelerinden ayırarak kendi teknolojilerini geliştirme çabasının bir ürünü.

Huawei'nin, Çin-ABD ticaret savaşından en çok zarar gören şirket olduğu düşünüldüğünde, şirketin yerel Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermesi gayet olağan. Şirket, Ar-Ge merkezlerinin çoğunu tek bir merkezde birleştirerek operasyonlarını ve birimler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından büyük

Huawei Lianqiu Gölü Ar-Ge Merkezi o kadar büyük ki, dünyadaki en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının tesislerini gölgede bırakıyor. Projenin kapladığı devasa alan, sırasıyla 175 dönüm ve 502 dönümlük alana kurulu Apple Park ve Microsoft Redmond Kampüsü'nün toplamından daha büyük.

Huawei, ayrıca bilim ve toknoloji yarışında geri kalmamak için üst düzey yetenekleri de kendine çekmeye çalışıyor. Huawei, artık Amerikan vatandaşlarını ve Green Kart sahiplerini işe alamadığından yetenekli çalışanları çekmek için rekabetçi maaş paketleri sunuyor. Diğer yabancı yüksek teknoloji şirketleri de ABD yasakları ve yaptırımları nedeniyle yavaş yavaş Çin'in dışına itilirken, şirketin Çinli yetenekleri yurt dışından çekip ülkelerine geri döndürmek için yüksek teklifler sunması gerekiyor.

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