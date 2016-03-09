Merkür'ün neden koyu yüzeye sahip olduğu çözüldü

Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen oldukça karanlık bir yüzeye sahip. Bilim adamlarını meraka sürükleyen bu durum nihayet çözüme ulaştı. NASA'nın "Mercury Messenger" isimli keşif aracından aldığı bilgiler gezegenin ışığı neden absorbe ettiğini açıkladı.

Ay'a göre daha az titanyum ve demir elementlerine sahip olan Merkür'ün bu sebeple daha parlak olması gerektiği düşünülüyordu, ancak gezegen üzerinde yoğun bir şekilde karbon bulunduğunu saptadı. Grafit biçiminde bulunan bu karbon gezegenin 4.6 milyar yıl önce soğuyan magmasının üzerine süzülerek yüzeyi kaplamış durumda.

Keşif aracının topladığı verilerle gezegen hakkındaki bir çok sırrın çözülmesi bekleniyor. Bilgilerin tam anlamıyla dünyaya ulaşması ve işlenmesiyle birlikte Merkür'ün oluşumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Güneş'e en yakın gezegen olduğu için dönüş hızı da bir hayli yüksek olan Merkür'ün daha önce keşfedilmemiş bazı minerallere sahip olabileceği söyleniyor.

http://www.engadget.com/2016/03/08/scientists-explain-why-mercury-is-dark/