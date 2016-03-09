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Merkür'ün neden koyu yüzeye sahip olduğu çözüldü

Uzunca bir süredir Merkür'ün neden parlak bir yüzeye sahip olmadığı merak ediliyordu. Keşif aracından gelen yeni bilgiler karanlık yüzeyin sırrını açığa çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen oldukça karanlık bir yüzeye sahip. Bilim adamlarını meraka sürükleyen bu durum nihayet çözüme ulaştı. NASA'nın "Mercury Messenger" isimli keşif aracından aldığı bilgiler gezegenin ışığı neden absorbe ettiğini açıkladı.
Ay'a göre daha az titanyum ve demir elementlerine sahip olan Merkür'ün bu sebeple daha parlak olması gerektiği düşünülüyordu, ancak gezegen üzerinde yoğun bir şekilde karbon bulunduğunu saptadı. Grafit biçiminde bulunan bu karbon gezegenin 4.6 milyar yıl önce soğuyan magmasının üzerine süzülerek yüzeyi kaplamış durumda.  
Keşif aracının topladığı verilerle gezegen hakkındaki bir çok sırrın çözülmesi bekleniyor. Bilgilerin tam anlamıyla dünyaya ulaşması ve işlenmesiyle birlikte Merkür'ün oluşumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Güneş'e en yakın gezegen olduğu için dönüş hızı da bir hayli yüksek olan Merkür'ün daha önce keşfedilmemiş bazı minerallere sahip olabileceği söyleniyor. 

http://www.engadget.com/2016/03/08/scientists-explain-why-mercury-is-dark/ Yorum Yaz
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Mesudum 3 yıl
Orijinal makale: Here's why the surface of Mercury is so dark
İçeriği okuduktan sonra ben çevirseydim: Merkür'ün neden koyu yüzeye sahip olduğu çözüldü
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darkaura 3 yıl
yazida bir tutarsizlik var. azalan titanyumla parlakligin artacagini hic sanmiyorum. nitekim titanyumun en cok bulunan bilesik hali titanyum dioksittir. oldukca parlak beyaz bir rengi vardir. endustride, boyalarda en cok kullanilan beyaz renk pigmentidir. nitekim hemen yakininizda bir orneginin olmasi siddetle muhtemel. pencere cercevelerinde, herhangi beyaz bir plastik yada beyaz boyada mutlaka titanyum dioksit vardir.
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Okisht 3 yıl
Merhaba, orjinalde "It doesn't have as much iron and titanium as the Moon, so it should be brighter" (Ay kadar yüksek seviyede demir ve titanyum bulunmuyor, bu yüzden daha parlak olmalı" diyor. Oradan yola çıkarak bu şekilde yazdım. Çeviride hata varsa bir de siz kontrol edin isterseniz yanlışlık varsa düzenlerim


@Mesudum
teşekkürker
1 Yanıt Yanıtla +1
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Okisht 3 yıl darkaura
Merhaba, orjinalde "It doesn't have as much iron and titanium as the Moon, so it should be brighter" (Ay kadar yüksek seviyede demir ve titanyum bulunmuyor, bu yüzden daha parlak olmalı" diyor. Oradan yola çıkarak bu şekilde yazdım. Çeviride hata varsa bir de siz kontrol edin isterseniz yanlışlık varsa düzenlerim


@Mesudum
teşekkürker
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 3 yıl
Cevap: Işık görmediği için.
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