NASA'dan yeni Merkür fotoğrafları geldi

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sosyal medya hesabından Merkür'ün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafı, Sophie Ellis-Bextor'un hit parçası "Murder on the Dancefloor" şarkısından bir söz içeren yazıyla paylaştı.

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2000 yapımı şarkı, Barry Keoghan'ın başrol oynadığı 2024 yapımı Saltburn filmin son sahnesinde kullanılması sayesinde popülerliğini artırdı.

NASA'nın gönderisine yanıt veren Sophie Ellis-Bextor şunları söyledi: "Böylesine muhteşem bir gezegenin yanında şarkımın anılmasından büyük gurur duyuyorum. Merkür Disko retorsunda" dedi.

NASA, Merkür gezegeninden yeni görüntüler almayı sürdürüyor. Merkür projesi, ilk Amerikalı astronotları uzaya gönderen NASA programıydı. Astronotlar Merkür Projesi sırasında toplam altı uzay uçuşu gerçekleştirdi.

Bu uçuşlardan ikisi uzaya ulaştı ve hemen aşağı indi. Diğer dördü yörüngeye girdi ve Dünya'nın etrafında döndü.

Bu altı uçuştan ilki 1961'de, sonuncusu ise 1963'te yapıldı.

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