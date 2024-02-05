NASA'dan yeni Merkür fotoğrafları geldi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sosyal medya hesabından Merkür'ün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafı, Sophie Ellis-Bextor'un hit parçası "Murder on the Dancefloor" şarkısından bir söz içeren yazıyla paylaştı.
2000 yapımı şarkı, Barry Keoghan'ın başrol oynadığı 2024 yapımı Saltburn filmin son sahnesinde kullanılması sayesinde popülerliğini artırdı.
NASA'nın gönderisine yanıt veren Sophie Ellis-Bextor şunları söyledi: "Böylesine muhteşem bir gezegenin yanında şarkımın anılmasından büyük gurur duyuyorum. Merkür Disko retorsunda" dedi.
NASA, Merkür gezegeninden yeni görüntüler almayı sürdürüyor. Merkür projesi, ilk Amerikalı astronotları uzaya gönderen NASA programıydı. Astronotlar Merkür Projesi sırasında toplam altı uzay uçuşu gerçekleştirdi.
Bu uçuşlardan ikisi uzaya ulaştı ve hemen aşağı indi. Diğer dördü yörüngeye girdi ve Dünya'nın etrafında döndü.
Bu altı uçuştan ilki 1961'de, sonuncusu ise 1963'te yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.