Messi’nin marka elçisi olduğu Sirin Labs iflasa sürükleniyor

Dünyanın ilk blok zinciri tabanlı akıllı telefonunu geliştiren ve marka elçisi olarak ünlü futbolcu Messi’yi seçen Sirin Labs firması zor durumda. ICO sürecinde elde ettiği önemli mali destek de yetersiz kaldı.

Beklendiği gibi olmadı

Sirin Labs ismini aslında ilk olarak üst seviye güvenlik sunan akıllı telefonlar ile tanımıştık. 2017 yılında ise patlama yapan kripto para piyasası Sirin Labs için yeni bir fırsat doğurdu. Hem kripto para hem de blok zinciri teknolojisi Sirin Labs’ı zirveye taşıdı.

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Blok zinciri tabanlı ilk akıllı telefon Finney’i geliştirerek ismini duyuran Sirin Labs aynı dönemde bir kripto para projesine de imza attı. Toplamda 200 bin Ethereum yani o günün değeriyle 158 milyon dolar toplayan Sirin Labs şöhret basamaklarını da tırmanmaya başladı. Elde ettiği gelirle Finney telefonunu üretime sokan Sirin Labs ayrıca Messi ile de marka elçiliği konusunda önemli bir anlaşma imzaladı.

Bununla birlikte yanlış stratejiler sıkıntıyı da beraberinde getirdi. 999$ fiyat etiketine sahip olan Finney yoğun rekabetin yaşandığı akıllı telefon pazarında başarılı olamadı. Hem kendi fiyat segmentinde Samsung, Huawei gibi markaların donanım anlamında gerisinde kaldı hem de kripto para piyasasına düşen ilgi Finney telefonunu da etkiledi.

Gelen bilgilere göre Sirin Labs’ın elinde 6-12 ay civarında ifade edecek kadar bir sermaye kalmış durumda. Satılamayan Finney telefonları firmaya zarar olarak dönerken mecburi olarak bir strateji değişikliği ihtiyacı oldu. Sirin Labs bundan sonra donanım tabanlı bir şirketten pazara yazılım sağlayan bir şirket olmayı planlıyor. Böylece sermayeyi ayarlayabilme imkanına sahip olacak.

Sirin Labs yaptığı açıklamada rakip üreticilerin 200 milyon dolar bütçeyle telefon geliştirirken kendilerinin çift haneli rakamlarla Finney telefonunu ürettiklerini dile getiriyor. Bununla birlikte bütçelerinin rekabetçi bir telefon oluşturmaya yetmediğini de ekliyor. Ayrıca sermaye konusunda sıkıntı yaşadıklarını da kesin bir dille reddediyor.