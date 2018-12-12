Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı

Uzun süredir merakla beklenen Türk Telekom’un kotasız ve limitsiz internet tarifeleri belli oldu. Yeni tarifeler adil kullanım kotasını ve standart kotayı tamamen kaldırırken limitsiz olarak sunuluyor.

Türk Telekom limitsiz tarifeler neler?

İlk açıklanan tarifeler 4Mbps seviyesinden başlayarak 100Mbps seviyelerine kadar çıkıyor. Elbette burada -e kadar ifadesi de gözlerden kaçmıyor. Diğer bir detay hızlara göre fiyatların önceki tarifelere oranla artış gösterdiği.

Ayrıca Bkz. "Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor"

Artan fiyatlara karşılık Türk Telekom bazı yazılım hizmetleri ile bunu telafi etmek niyetinde. McAfee anti virüs koruması, Türk Telekom WiFi, Muud bunlar arasında. Ayrıca 12 aydan sonra fiyatlandırma da değişiyor.

Limitsiz internet için 3 farklı kategori mevcut. En uygun fiyatlar sabit telefon kategorisinde. 4Mbps sınırsız internet 12 aya kadar 48TL, sonrasında ise 58TL olarak fiyatlanıyor. 16Mbps internet 12 aya kadar 81TL iken sonrasında 91TL oluyor. 100Mbps ise 12aya kadar 325TL iken sonrasında 335TL oluyor.

Tam Boyutta Gör

Yalın internet kategorisinde fiyatlara yaklaşık 12TL civarında bir ekleme oluyor. Yine konuşma paketi dahil olan fiyatlarda 12TL fark ekleniyor. Yeni kampanya Lider Kampanya adıyla sunuluyor.

Dikkat çekici olan ise kampanyaların 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olması. Bu tarihe 24 ay taahhüt ile başvuru yapanlar paketlerden faydalanabilecek. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren neler değişecek bilinmiyor.