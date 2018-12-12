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Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı

Türk Telekom merakla beklenen limitsiz ve adil kullanım kotasız tarifelerini açıkladı. 4Mbps-100Mbps arasında değişen tarifeler 24 ay taahhüt ile sunulacak. Fiyatlar ciddi bir oranda artış göstermiş.
5 ay
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen Türk Telekom’un kotasız ve limitsiz internet tarifeleri belli oldu. Yeni tarifeler adil kullanım kotasını ve standart kotayı tamamen kaldırırken limitsiz olarak sunuluyor.

Türk Telekom limitsiz tarifeler neler?

İlk açıklanan tarifeler 4Mbps seviyesinden başlayarak 100Mbps seviyelerine kadar çıkıyor. Elbette burada -e kadar ifadesi de gözlerden kaçmıyor. Diğer bir detay hızlara göre fiyatların önceki tarifelere oranla artış gösterdiği.

Ayrıca Bkz. "Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor"

Artan fiyatlara karşılık Türk Telekom bazı yazılım hizmetleri ile bunu telafi etmek niyetinde. McAfee anti virüs koruması, Türk Telekom WiFi, Muud bunlar arasında. Ayrıca 12 aydan sonra fiyatlandırma da değişiyor.

Limitsiz internet için 3 farklı kategori mevcut. En uygun fiyatlar sabit telefon kategorisinde. 4Mbps sınırsız internet 12 aya kadar 48TL, sonrasında ise 58TL olarak fiyatlanıyor. 16Mbps internet 12 aya kadar 81TL iken sonrasında 91TL oluyor. 100Mbps ise 12aya kadar 325TL iken sonrasında 335TL oluyor.

 

Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı
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Yalın internet kategorisinde fiyatlara yaklaşık 12TL civarında bir ekleme oluyor. Yine konuşma paketi dahil olan fiyatlarda 12TL fark ekleniyor. Yeni kampanya Lider Kampanya adıyla sunuluyor.

Dikkat çekici olan ise kampanyaların 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olması. Bu tarihe 24 ay taahhüt ile başvuru yapanlar paketlerden faydalanabilecek. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren neler değişecek bilinmiyor.


https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/kampanyalar/sayfalar/lider-kampanya.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Türkiye'de teknolojinin bayrak taşıyanları olarak sizler; Donanım Haber, Shift Delete, Webtekno gibi oluşumlar bu yüksek fiyatların haberini eğer şu an sizin yaptığınız gibi "fiyat da biraz artmış" üslubuyla yapacaksa vatandaş zaten hiç konuşmasın. Nerede siz milletin dili olacaksınız...
Türkiye'de teknolojinin bayrak taşıyanları olarak sizler; Donanım Haber, Shift Delete, Webtekno gibi oluşumlar bu yüksek fiyatların haberini eğer şu an sizin ya...
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Amd64x2 5 ay
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DH Misafiri 5 ay
AKN kalktı diye sevinenlere KOL Böreği tadında yeni tarifler.
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mahsur kalan adam 4 ay
Birkaç gün sonra gidip 100 mbps 2 yıllık sözleşme isteyecem bakalım ne olacak
Eskileri verecekler mi yoksa yenilerden devam mı göreceğiz
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ChiefMeister 4 ay
hocam 5 dk önce Hesaplı Evde İnternet Devam Kampanyası 50 mbps 100gb akn 24 ay* 90,90 tl tah verdim 50 tl kardayız bakalım. sizin veridğiniz 13 aylık tah. paketinde 100 gb lık paketi seçemiyormuşuz gerçekten . yılbaşından sonra paketlere genel olarak zam gelecekmiş doğrumu diye sordum evet oyle bır duyum bize de geldi fakat şuan tam sistemlere düşmedi bizde yenı yılda zam gelmesini bekliyoruz gibisinden soyledı. bundan da hayırlısı ile kurtulduk hocam umarım fazla zam çekmezler paketlere yeni yılda
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hekimoglu52 4 ay
merhaba
8MB 50GB net limitsiz engelli tarifesindeyim, ödediğim ücret taahhütsüz 61 tl ocak ayında benim ücretlendirmem nasıl olacak bilgisi olan var mı?
teşekkürler
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CrytekGame 4 ay
Hocam, 13xAy Limitsiz Dünya Kampanyası 50mbps 200gb kampanyasına geçtim an itibari ile arayıp gün içinde geçireceklerini söylediler. 50mbps 100gb yapacaktım fakat onun satışı yokmuş. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun bile bile kısa tuttum taahhütü ne olur ne olmaz diye. Taahhüt seven bi insan değilim çünkü.
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ChiefMeister 4 ay CrytekGame
hayırlı olsun hocam bende bu aksam aramayı dusunuyorum. satışı yok dedıklerıne ben pek ınanmıyorum acıkcası sıstem vermıyordur 100 gb lık paketı . onlıne ıslemlerde paket değişikliği yaptıgımda bende secemıyorum 100 gb ı mesela bu aksa m 50 mbit 50 gb lık pakete gecısımı ısteyecegım bakalım ne dıcekler :)
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deatless22 5 ay
21.12.2018 itibari ile 35 Mbps 100 GB+ALO 71 TL olan tarifemi, 35Mbps 50 GB + ALO 70 TL'ye 24 ay taahhüt verdim.
1 ocak itibari ile akn kalkacak. Limitsiz şekilde taahhüt süresince kullanmaya başlayacağız.
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Mr.Blof 4 ay deatless22
Taahhütünüz bitmiş miydi?
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hasanjack2 5 ay
35mbps 100gb akn pakete 82TL yeni sözleşmeli olarak türk telekom kullanıcısı olmuştum 2 hafta olacak 50mbps 100gb akn pakete 87tl ye geçiş yaptım
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17Scorpion 5 ay
50 megabit 50 gb akn li paket ile sözleşmemi yeniledim. ( Şubat ayının 4’ünde bitiyordu ) 1 Ocak sonrasını sordum. Akn ile ilgili bir sınırlandırma geleceği yönünde bir mail veya mesaj almadıklarını; kullanıcılara atılan mesajin hala güncelliğini koruduğunu belirttiler. ( burası Türkiye. İnsan acaba diye de düşünmeden kendini alı koyamıyor tabi )
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Yûnus 5 ay
Arkadaşlar ben 35mbit kullanıyordum şimdi ne yapmam lazım konuya da pek bakmadım 1 ocaktan önce yeni bir paketle anlaşmak mı lazım bu uçuk fiyatları ödememek için?
Birde şuan benim taahhüt bitmiş olabilir tam emin değilim etkiler mi durumu?
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CrytekGame 5 ay ChiefMeister
Hocam inceledim mesajı ve maili müşteriyle ilgili bi durumu yok gibi gördüm Al-Sat durumunda olan iş ortaklarına gönderdiği mail. Yani onca yapılan reklamlardan lanselerden sonra geri adım atılacağını atılsa bile bunun 3-5 ayda olacağını düşünmüyorum. Çok büyük imaj zedelenmesi ve prestij kaybı olurdu doğrusu.
5 gün içinde taahhüt vermeyi düşünüyorum, araştırmalarıma göre (lazım değil ama) eve gönderdikleri modemin yanındaki evrakları imzalayıp geri göndermen gerekiyormuş. 30'unda yapacaktım taahhütü modemin eve gelmesi 3-5günü buluyormuş. 1 Ocaktan sonrada imzalanan sözleşmeler geçerli olmayacak nede olsa açıkta kalmakta istemiyorum.
Diyelim ki 30 Aralıkta aradınız taahhüt istediniz eve modem gönderiyorlar modem 2-3 ocak gibi gelse yeni yıla girdiğimiz için imzalasanızda sözleşmenizin yürürlüğe gireceğini zannetmiyorum.
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sparcoo 5 ay
Ben bir yıldan fazladır türknette zaten akn siz kullanıyorum. Türktelekom geriden geliyor. Yazık
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