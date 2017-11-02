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Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan yeni rapora göre atmosferdeki karbondioksit ve metan miktarı rekor seviyelere ulaştı. Özellikle metan seviyesindeki açıklanamayan artış endişe verici.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan son rapor dünyanın geleceği için endişe verici veriler içeriyor. WMO'nun yayınladığı rapora göre geçtiğimiz yıl atmosferdeki karbondioksit miktarı rekor seviyelere ulaştı. İnsan aktivitelerinin neden olduğu karbon salınımı ile El Nino hava fenomeninin etkileri bir araya gelince, 2016'daki karbondioksit artışı geçtiğimiz 10 yıldaki yıllık ortalama artıştan yüzde 50 daha yüksek oldu.
Bu beklenmedik artış, atmosferdeki karbondioksit miktarının 800 bin yıldır hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. WMO'nun raporu ayrıca atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan esrarengiz artışa da dikkat çekiyor. Henüz anlaşılamayan bir sebepten dolayı atmosferdeki metan seviyesi de son 10 yılın ortalamasından çok daha yüksek bir artış yaşadı.
Royal Holloway Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Euan Nisbet, BBC News'e yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti ve metan seviyesindeki bu sürpriz artışı Paris İklim Anlaşması'nda öngöremediklerini söyledi. Metan seviyesindeki bu artışın neden yaşandığını anlayamadıklarını söyleyen Profesör Euan Nisbet, bu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.
Atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan bu sürpriz artış, Paris İklim Anlaşması ile koyulan hedeflere ulaşılmasını da bir hayli güçleştirdi. Bilim insanlarına göre eğer karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımı hızlı bir şekilde düşürülmezse bu yüzyılın sonlarına doğru sıcaklık ortalamaları tehlikeli seviyelere ulaşacak.

https://www.engadget.com/2017/10/31/scientists-cant-explain-a-worrying-rise-in-methane-levels/ Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl en beğenilen Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseniz ineklerin ürettiği kadar zararlı gazı ne otomobiller ne de başka bir şey üretiyor.
Link: youtube.com/...

dogru bilgi, inekler cok fazla metan uretiyor ama burda soyle ince bir nokta var inekler dogadaki karbon dongusunun parcasilar. inek karbonu yedigi ottan aliyor, metan ve co2 olarak atmosfere veriyor, metan bir sure sonra gunesin uv isigi ile bozulup co2 ye donusuyor, bitkiler co2 yi atmosferden tekrar geri emiyor. milyonlarca yildir suren bir dongu. ineklerden once ayni isi bizonlar antiloplar yapiyordu. yani dogaya enjekte olan ekstra karbon sozkonusu degil. ama otomobillerin yaktigi petrol topragin altina yuz milyonlarca yil once hapsolmus karbon. yuzmilyonlarca yildir dolasimda olmayan karbonu atmosfere gezegene saliyor. gercek sorunda bu. diyeceksiniz otomobil saldigi karbondioksitede bitki emmiyor mu. evet emiyor. yakin zamanda ormanlarin biokutlesinde ciddi artis oldu ama biz cok fazla karbon saliyoruz, dolasimdaki toplam karbon artiyor. uzerine ormanlarida yok ediyoruz. her sekilde inekleri suclamak hedef saptirmadir.
Ac1DBuRNBelki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Dah...
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Ac1DBuRN 2 yıl
Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseniz ineklerin ürettiği kadar zararlı gazı ne otomobiller ne de başka bir şey üretiyor.
Link: youtube.com/...
Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseni...
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4 Yanıt Yanıtla +6
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Ussuz 2 yıl
Nüfus artıyor hâliyle bağırsaklardan çıkan toplam gaz miktarıda artıyor normaldir:d
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darkaura 2 yıl
olay suki sibiryanin donmus topraklarinda curumeden bekleyen cok buyuk miktarda organik madde var. toprak eridiginde curuyup metana donusuyor. ayni sekilde okyanuslarin tabaninda yuksek basincla suyun icinde donmus halde metan hydrad bulunuyor. oyleki buralardaki metanin dunyadaki tum petrol rezervlerinden fazla oldugu tahmin ediliyor. bizim baslattigimiz kuresel isinma donmus topragi ve okyanus tabanlarini eriterek bu metani serbest birakabilir, keza birakiyorda. sibiryada sizan gazin cekilen sayisiz videosu var. metan karbondioksitten 32 kat daha kuvvetli bir sera gazidir. baslattigimiz kuresel isinma tetik mekanizmasiyla cok daha buyuk boyutlara ulasabilir. keza gecmiste ulastigi ornklerde mevcut. 250milyon yil onceki permian-triasic kitlesel yok olusunun ayni mekanizma ile gerceklestigi tahmin ediliyor. p-t yok olusu icin butun yok oluslarin anasi denir. dunyadaki yasami tamamen yok olma noktasina getirmis tek hadisedir. tum canlilarin %95ini yok etmistir.

1 Yanıt Yanıtla +3
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anormal.insan 2 yıl darkaura
darkaura
olay suki sibiryanin donmus topraklarinda curumeden bekleyen cok buyuk miktarda organik madde var. toprak eridiginde curuyup metana donusuyor. ayni sekilde okyanuslarin tabaninda yuksek basincla suyun icinde donmus halde metan hydrad bulunuyor. oyleki buralardaki metanin dunyadaki tum petrol rezervlerinden fazla oldugu tahmin ediliyor. bizim baslattigimiz kuresel isinma donmus topragi ve okyanus tabanlarini eriterek bu metani serbest birakabilir, keza birakiyorda. sibiryada sizan gazin cekilen sayisiz videosu var. metan karbondioksitten 32 kat daha kuvvetli bir sera gazidir. baslattigimiz kuresel isinma tetik mekanizmasiyla cok daha buyuk boyutlara ulasabilir. keza gecmiste ulastigi ornklerde mevcut. 250milyon yil onceki permian-triasic kitlesel yok olusunun ayni mekanizma ile gerceklestigi tahmin ediliyor. p-t yok olusu icin butun yok oluslarin anasi denir. dunyadaki yasami tamamen yok olma noktasina getirmis tek hadisedir. tum canlilarin %95ini yok etmistir.


Tam vikipedi açıklaması: ...Bu yok oluş olayı, tüm deniz türlerinin %96'sının ve karalardaki omurgalı türlerinin ise %70'inin tükenmesine yol açan dünyanın en şiddetli yok oluş olayı olarak bilinir. Bu yok oluş olayı, ayrıca şimdiye kadar böceklerde gözlemlenen tek kitlesel yok oluş olayı olarak da bilinir. Bazı ailelerin %57'si yok olurken tüm cinslerin ise %83'ü ölmüştür. Bu olayda biyoçeşitlilik büyük oranda tahrip olduğu için Dünya üzerindeki yaşamın kendisini toparlaması diğer soy tükenmesi olaylarında olduğundan daha uzun sürmüştür. Bu olay, "tüm kitlesel yok oluşların anası" olarak tanımlanmıştır.
Kaynak: tr.wikipedia.org/...
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Vatikanli Mumin 2 yıl
3 kilo metan bı milyoooon gel abi giieeel
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Ussuz 2 yıl
Nüfus artıyor hâliyle bağırsaklardan çıkan toplam gaz miktarıda artıyor normaldir:d
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Simplify 2 yıl
İnşallah hepimiz ölürüz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
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catacombofdevil 2 yıl
Tahminimce sera etkisi nedeniyle ısınan hava uzun yıllardır donmuş bulunan toprakları eritiyor ve doğal olarak o toprakların altında biriken metanın atmosfere karışmasına neden oluyor.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseniz ineklerin ürettiği kadar zararlı gazı ne otomobiller ne de başka bir şey üretiyor.
Link: youtube.com/...
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demirparcasi 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseniz ineklerin ürettiği kadar zararlı gazı ne otomobiller ne de başka bir şey üretiyor.
Link: youtube.com/...

En büyük nedeni petrol doğalgaz ve kömür yakmaktır. Fakat tarım özelliklede hayvancılık da çok büyük katkı yapmaktadır. İneklerin ürettiği metandan daha fazla gazı otomobiler üretiyor. Aslında pirinç tarları ineklerden daha fazla metan üretiyor.
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darkaura 2 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN
Belki bilmeyen arkadaşlar vardır, sizlere komik bir gerçek söyleyeyim. Küresel ısınmanın en büyük nedeni büyük baş hayvancılıktır. Daha da nokta atışı isterseniz ineklerin ürettiği kadar zararlı gazı ne otomobiller ne de başka bir şey üretiyor.
Link: youtube.com/...

dogru bilgi, inekler cok fazla metan uretiyor ama burda soyle ince bir nokta var inekler dogadaki karbon dongusunun parcasilar. inek karbonu yedigi ottan aliyor, metan ve co2 olarak atmosfere veriyor, metan bir sure sonra gunesin uv isigi ile bozulup co2 ye donusuyor, bitkiler co2 yi atmosferden tekrar geri emiyor. milyonlarca yildir suren bir dongu. ineklerden once ayni isi bizonlar antiloplar yapiyordu. yani dogaya enjekte olan ekstra karbon sozkonusu degil. ama otomobillerin yaktigi petrol topragin altina yuz milyonlarca yil once hapsolmus karbon. yuzmilyonlarca yildir dolasimda olmayan karbonu atmosfere gezegene saliyor. gercek sorunda bu. diyeceksiniz otomobil saldigi karbondioksitede bitki emmiyor mu. evet emiyor. yakin zamanda ormanlarin biokutlesinde ciddi artis oldu ama biz cok fazla karbon saliyoruz, dolasimdaki toplam karbon artiyor. uzerine ormanlarida yok ediyoruz. her sekilde inekleri suclamak hedef saptirmadir.
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