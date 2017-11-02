Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan son rapor dünyanın geleceği için endişe verici veriler içeriyor. WMO'nun yayınladığı rapora göre geçtiğimiz yıl atmosferdeki karbondioksit miktarı rekor seviyelere ulaştı. İnsan aktivitelerinin neden olduğu karbon salınımı ile El Nino hava fenomeninin etkileri bir araya gelince, 2016'daki karbondioksit artışı geçtiğimiz 10 yıldaki yıllık ortalama artıştan yüzde 50 daha yüksek oldu.
Bu beklenmedik artış, atmosferdeki karbondioksit miktarının 800 bin yıldır hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. WMO'nun raporu ayrıca atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan esrarengiz artışa da dikkat çekiyor. Henüz anlaşılamayan bir sebepten dolayı atmosferdeki metan seviyesi de son 10 yılın ortalamasından çok daha yüksek bir artış yaşadı.
Royal Holloway Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Euan Nisbet, BBC News'e yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti ve metan seviyesindeki bu sürpriz artışı Paris İklim Anlaşması'nda öngöremediklerini söyledi. Metan seviyesindeki bu artışın neden yaşandığını anlayamadıklarını söyleyen Profesör Euan Nisbet, bu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.
Atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan bu sürpriz artış, Paris İklim Anlaşması ile koyulan hedeflere ulaşılmasını da bir hayli güçleştirdi. Bilim insanlarına göre eğer karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımı hızlı bir şekilde düşürülmezse bu yüzyılın sonlarına doğru sıcaklık ortalamaları tehlikeli seviyelere ulaşacak.
https://www.engadget.com/2017/10/31/scientists-cant-explain-a-worrying-rise-in-methane-levels/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dogru bilgi, inekler cok fazla metan uretiyor ama burda soyle ince bir nokta var inekler dogadaki karbon dongusunun parcasilar. inek karbonu yedigi ottan aliyor, metan ve co2 olarak atmosfere veriyor, metan bir sure sonra gunesin uv isigi ile bozulup co2 ye donusuyor, bitkiler co2 yi atmosferden tekrar geri emiyor. milyonlarca yildir suren bir dongu. ineklerden once ayni isi bizonlar antiloplar yapiyordu. yani dogaya enjekte olan ekstra karbon sozkonusu degil. ama otomobillerin yaktigi petrol topragin altina yuz milyonlarca yil once hapsolmus karbon. yuzmilyonlarca yildir dolasimda olmayan karbonu atmosfere gezegene saliyor. gercek sorunda bu. diyeceksiniz otomobil saldigi karbondioksitede bitki emmiyor mu. evet emiyor. yakin zamanda ormanlarin biokutlesinde ciddi artis oldu ama biz cok fazla karbon saliyoruz, dolasimdaki toplam karbon artiyor. uzerine ormanlarida yok ediyoruz. her sekilde inekleri suclamak hedef saptirmadir.
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