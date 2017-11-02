Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan son rapor dünyanın geleceği için endişe verici veriler içeriyor. WMO'nun yayınladığı rapora göre geçtiğimiz yıl atmosferdeki karbondioksit miktarı rekor seviyelere ulaştı. İnsan aktivitelerinin neden olduğu karbon salınımı ile El Nino hava fenomeninin etkileri bir araya gelince, 2016'daki karbondioksit artışı geçtiğimiz 10 yıldaki yıllık ortalama artıştan yüzde 50 daha yüksek oldu.

Bu beklenmedik artış, atmosferdeki karbondioksit miktarının 800 bin yıldır hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. WMO'nun raporu ayrıca atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan esrarengiz artışa da dikkat çekiyor. Henüz anlaşılamayan bir sebepten dolayı atmosferdeki metan seviyesi de son 10 yılın ortalamasından çok daha yüksek bir artış yaşadı.

Royal Holloway Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Euan Nisbet, BBC News'e yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekti ve metan seviyesindeki bu sürpriz artışı Paris İklim Anlaşması'nda öngöremediklerini söyledi. Metan seviyesindeki bu artışın neden yaşandığını anlayamadıklarını söyleyen Profesör Euan Nisbet, bu durumun oldukça endişe verici olduğunu belirtti.

Atmosferdeki metan seviyesinde yaşanan bu sürpriz artış, Paris İklim Anlaşması ile koyulan hedeflere ulaşılmasını da bir hayli güçleştirdi. Bilim insanlarına göre eğer karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımı hızlı bir şekilde düşürülmezse bu yüzyılın sonlarına doğru sıcaklık ortalamaları tehlikeli seviyelere ulaşacak.

https://www.engadget.com/2017/10/31/scientists-cant-explain-a-worrying-rise-in-methane-levels/