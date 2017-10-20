Çin güneş enerjisi rekorlarını alt üst etti

Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarına dev yatırımlar yapan Çin, güneş paneli kurulumunda dünyanın bir numarası haline gelmiş durumda. Çin'in güneş enerjisine yaptığı bu yatırımların etkileri de artık açık bir şekilde görülmeye başladı. ASECEA (Asya Avrupa Temiz Enerji Danışmanlığı), bu yılın ilk yarısında güneş enerjisi kapasitesini 25 GW arttıran Çin'in, yıl sonuna kadar yapacağı kurulumlarla bu kapasiteyi 50 GW'a kadar yükselteceğini öngörüyor.

Dün ulusa sesleniş konuşması sırasında yenilenebilir enerjiye geçişin önemine dikkat çeken Çin Başkanı Xi Jinping; çevreye verdikleri tüm zararların bir gün geri dönüp başlarına bela olacağını ve bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda olduklarını ifade etti.

İklim değişikliğine karşı oluşturulan uluslararası beraberlikte Çin'in lider konumuna geldiğine dikkat çeken Jinping, ülkelerinin ekolojik bir medeniyet kurma çabalarına öncülük ettiğini söyledi. Jinping'e göre bu yolda insanların doğa ile uyum içinde modernleştiği yeni bir model oluşturmak hayati önem taşıyor.

Çin'in güneş enerjisi kapasitesini rekor seviyelere taşımasında güneş paneli kurulumlarını kamusal yatırımların ötesine taşıması etkili oldu. Devasa tesislerin kurulduğu kamusal yatırımların yanı sıra, Top Runner adını taşıyan yeni program sayesinde çok daha küçük çaplı projelere de imkan sağlandı ve böylece ülke genelinde yüksek verimlilik sunan güneş panellerinin kurulumuna imkan sağlandı.

Yaptığı bu atılımla güneş enerjisi rekorlarını alt üst eden ve diğer ülkelerin açık ara önüne geçen Çin, bu katkısı ile dünya genelindeki güneş enerjisi kapasitesini de 100 GW'ın üzerine taşıyacak.

Birkaç yıl öncesine kadar Çin'in bu alandaki atılımı diğer ülkelere güneş paneli ihraç etmek için yapılmış ticari bir hamle olarak görülse de, günümüzde artık Çin'in bu konuda ne kadar ciddi olduğu ve bu alana sunduğu dev katkılar herkes tarafından kabul edilmiş durumda.

https://electrek.co/2017/10/19/china-breaking-all-solar-power-records-aiming-for-50gw-in-2017/