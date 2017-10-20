Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin güneş enerjisi rekorlarını alt üst etti

Güneş enerjisine yaptığı dev yatırımla bu alanda lider konumuna gelen Çin, yıl sonuna kadar güneş enerjisi kapasitesine 50 GW ekleyerek beklentilerin de üzerine çıkacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
2
18
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarına dev yatırımlar yapan Çin, güneş paneli kurulumunda dünyanın bir numarası haline gelmiş durumda. Çin'in güneş enerjisine yaptığı bu yatırımların etkileri de artık açık bir şekilde görülmeye başladı. ASECEA (Asya Avrupa Temiz Enerji Danışmanlığı), bu yılın ilk yarısında güneş enerjisi kapasitesini 25 GW arttıran Çin'in, yıl sonuna kadar yapacağı kurulumlarla bu kapasiteyi 50 GW'a kadar yükselteceğini öngörüyor.
Dün ulusa sesleniş konuşması sırasında yenilenebilir enerjiye geçişin önemine dikkat çeken Çin Başkanı Xi Jinping; çevreye verdikleri tüm zararların bir gün geri dönüp başlarına bela olacağını ve bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda olduklarını ifade etti.
İklim değişikliğine karşı oluşturulan uluslararası beraberlikte Çin'in lider konumuna geldiğine dikkat çeken Jinping, ülkelerinin ekolojik bir medeniyet kurma çabalarına öncülük ettiğini söyledi. Jinping'e göre bu yolda insanların doğa ile uyum içinde modernleştiği yeni bir model oluşturmak hayati önem taşıyor.
Çin'in güneş enerjisi kapasitesini rekor seviyelere taşımasında güneş paneli kurulumlarını kamusal yatırımların ötesine taşıması etkili oldu. Devasa tesislerin kurulduğu kamusal yatırımların yanı sıra, Top Runner adını taşıyan yeni program sayesinde çok daha küçük çaplı projelere de imkan sağlandı ve böylece ülke genelinde yüksek verimlilik sunan güneş panellerinin kurulumuna imkan sağlandı.
Yaptığı bu atılımla güneş enerjisi rekorlarını alt üst eden ve diğer ülkelerin açık ara önüne geçen Çin, bu katkısı ile dünya genelindeki güneş enerjisi kapasitesini de 100 GW'ın üzerine taşıyacak.
Birkaç yıl öncesine kadar Çin'in bu alandaki atılımı diğer ülkelere güneş paneli ihraç etmek için yapılmış ticari bir hamle olarak görülse de, günümüzde artık Çin'in bu konuda ne kadar ciddi olduğu ve bu alana sunduğu dev katkılar herkes tarafından kabul edilmiş durumda.

https://electrek.co/2017/10/19/china-breaking-all-solar-power-records-aiming-for-50gw-in-2017/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kill1033 2 yıl en beğenilen
Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeamBeam 2 yıl
15 yıl önceki çin ile günümüzdeki çinin farkına bakmanızı rica ediyorum. Ve 15 yıl kilit süre burda. on-beş yıl. Adamlar dünyanın tahtakalesi , sirkecisi oldu herşey orada üretiliyor, herşey oradan geliyor, bir metro istasyonu var resmen yeraltı şehri. Biz de vergilerimizle yapılan yollarla, inşaat ya Resulallah mantığıyla patladık işte. Geçmiş olsun.
15 yıl önceki çin ile günümüzdeki çinin farkına bakmanızı rica ediyorum. Ve 15 yıl kilit süre burda. on-beş yıl. Adamlar dünyanın tahtakalesi , sirkecisi oldu h...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
kill1033
Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)

50gw üretim Türkiyenin 3/2 tüketiminemi bedel ?
Neden yalan mesaj atıyorsun?

Yalan söylememiş. Söylediği gayet de doğru.
Türkiye'nin kurulu santral kapasitesi: 80.343,3 MW (haziran 2017)
Kaynak: emo.org.tr/...
Çin'in güneş santralı kapasitesi 50 GW x 1000 = 50.000 MW
80343/50.000 = 1,61
3/2 = 1,5
80343/3*2 = 53562 MW
Nesi yalan?
Aradaki 3000 MW fark mı?
KalemKolikkill1033Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Torlak Kemal 2 yıl
Çin bunu yapmak zorunda. Dünya CO2 emisyonunun %30'undan tek başına Çin sorumlu. Onu ancak yarısı kadar bir değerle (%15) ABD izliyor. Tabii aslında bunda asıl sorumlu üretimlerini Çin'e kaydıran ABD ve Avrupa firmaları.
Çin ayrıca elektriğinin %80'ini fosil yakıtlı santrallardan elde ediyor (2011 verisi). Dünya ortalaması olan %68'in çok üstünde.
Çin atmosferin en büyük kirleticisi ve yalnızca dünyayı değil, kendini de kirlettiği için önlem alıyor.
Darısı 80 termik santral - hem de batıya -kurmaya karar veren bizim hükümetin başına'
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 2 yıl
Dh ne kadar kötü bir site oldu. Karalama haberler falan. Zaten son şu refli linkler skandalından sonra iyice soğudum. Alışkanlık olmuş tıklıyorum. Host dosyasından bloklamam lazım bu siteyi ki hiç girmeyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
adamlar akılı bizim gibimi:S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justaprogrammer 2 yıl
su forumdaki akpliler migde bulandiriyor. herseye bir kilif. ulan matematige bile karsilar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeamBeam 2 yıl
Neden Hindistan'ı seçmediler o zaman. Vatan millet Sakarya edebiyatı sadece edebiyat olarak kaldığı için. Önce know how ile teknolojiyi öğrendiler. Onun için bir nesil ucuza çalıştı. Şimdi karlılık aşamasına geçtiler. Onun için de bir nesil harcandı. Bir sonraki nesil ise bunun refahını sürecek. Çok geriye gitme, internet var elinin altında, Amerika'nın kuruluşuna bak, birkaç nesil Amerikan rüyasını başlatmak için kendini feda etti, şimdi görüyoruz Amerika'nın gücünü. Bizde de böyle başladı. Kurtuluş savaşı. Sonrasında fabrikalar. Sonrası ? Özelleştirme denen illet Turgut Özal ile bir geldi, üreteceğimize ithal ederiz dedik, oradan başladık patlamaya. Sonrasında karanlık koalisyon dönemleri fakat ülkenin temel değerleri sapa sağlamdı. GAP projesi, tüm fabrikalar bizimdi çalışıyordu. MKE gibi bir üretim tesisi kapandı son 15 yılda. Üretim hatları yok pahasına satıldı. Ankara'da okudum oradan biliyorum. Emin ol vatan millet Sakarya desinler bu ülke için , çocuklar torunlar için böyle böyle yapacağız, asgari ücretin altında 3 üniv. Mezunu olarak çalışırım. Ben belediye ihalelerinde ihaleyi elleriyle yazan ve yalandan 3 firma daha sokarak ihaleyi alıp diğerlerine sus payı veren insanlar tanıyorum. İhale değeri 3 milyona biter , ihale sonucu 15 milyon civarı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 2 yıl

Şu anki düzenlemeyi bilmiyorum ama yeni binalarda üretim miktarına göre teşvik ile vergilerde bir indirim yapılamaz mı? Elektrikli araçlardaki gibi.
Biraz baktım, Türkiyedeki faaliyetler merkezi uydu anteni kurulumu yapan firma seviyesinde. Alışveriş sitelerinde kitler halinde satıyorlar. Desteğini alabilirmisin muamma?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigidoumit 2 yıl
PANEL ÜRETEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENEDLERİNDEN ALMAK LAZIM. GELECEK GÜNEŞ ENERJİSİNDE GİBİ
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigidoumit 2 yıl
türkiyenin ELEKTRİK ENERJİSİ kurulu gücü 81.520,8 megawatt
KAYNAK TEİAŞ 17/10/2017
50 GW = 50.000 MW
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JeamBeam 2 yıl
15 yıl önceki çin ile günümüzdeki çinin farkına bakmanızı rica ediyorum. Ve 15 yıl kilit süre burda. on-beş yıl. Adamlar dünyanın tahtakalesi , sirkecisi oldu herşey orada üretiliyor, herşey oradan geliyor, bir metro istasyonu var resmen yeraltı şehri. Biz de vergilerimizle yapılan yollarla, inşaat ya Resulallah mantığıyla patladık işte. Geçmiş olsun.
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curtius 2 yıl JeamBeam
JeamBeam

15 yıl önceki çin ile günümüzdeki çinin farkına bakmanızı rica ediyorum. Ve 15 yıl kilit süre burda. on-beş yıl. Adamlar dünyanın tahtakalesi , sirkecisi oldu herşey orada üretiliyor, herşey oradan geliyor, bir metro istasyonu var resmen yeraltı şehri. Biz de vergilerimizle yapılan yollarla, inşaat ya Resulallah mantığıyla patladık işte. Geçmiş olsun.

"So comfortable we're living in a bubble, bubble.
So comfortable we cannot see the trouble, trouble."
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl JeamBeam
Sence neden bütün yabancı firmalar Çin'i seçiyor üretim için? Çok modern, insan haklarına sağdık, demokratik falan diye olduğunu mu sanıyorsun?
Sen de gel kabul et 3 dolar yevmiye ve 16 saat mesai ile çalışmayı ben kurayım yarın fabrika.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 2 yıl en beğenilen
Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl kill1033
kill1033
Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)

50gw üretim Türkiyenin 3/2 tüketiminemi bedel ?
Neden yalan mesaj atıyorsun?
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl kill1033
kill1033

Adamlar 1 yılda Türkiye'nin enerji ihtiyacının 3'te 2'si kadar güneş paneli kuruyor :)

Kardeş adamların nüfusu bizim tam 20 katımız sahip oldukları alanı saymıyorum bile...Yanlış anlama bizimkiler çalışıyor demiyorum bizimkilere göre 2023 de Mars bizden sorulur :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8695 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
güneş enerjisi, çin ve
7 etiket daha solar enerji alternatif enerji kaynakları Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl OnePlus 5T çerçevesiz ekran modasına uyuyor 2 yıl 2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Google Assistant artık "Hey Google" komutuyla uyandırılabilecek 2 yıl American Truck Simulator'ın harita genişlemesi New Mexico için tanıtım videosu 2 yıl Kelebeklerin kanatları verimli güneş panellerine ilham verdi 2 yıl Cooler Master, MasterWatt serisini genişletiyor 2 yıl Apple'ın Animoji özelliği davalık oldu 2 yıl iPhone X özellikleri gelecek yıl yeni iPhone’larda karşımıza çıkacak 2 yıl Birinci Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu düzenlendi 2 yıl Facebook geliştiricilere Messenger'daki anlık oyunlardan para kazanma yolu açtı 2 yıl Türk Telekom müşterilerine Empati yapacak 2 yıl Boeing'ten otonom uçuş teknolojisine yatırım 2 yıl Efsanevi dizüstü bilgisayar klavyesi 2 yıl Elon Musk'ın kazı şirketi hyperloop kazılarına başladı 2 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: İlkay Zaman 2 yıl Microsoft, Windows 10'a oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir özellik ekledi 2 yıl Blue Origin uzay turizmine bir adım daha yaklaştı: Şirket, dev roket motorunu ateşledi 2 yıl Intel ve Amazon'dan ortak ses tanıma kiti 2 yıl TÜBİTAK’tan milli bulut hizmeti: Safir Depo [DH Özel Haber] 2 yıl Samsung'un başı Note 8 ekranındaki ışık sızması sorunu ile dertte! 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin güneş enerjisi rekorlarını alt üst etti Sonraki iOS 11 kullanım oranı nasıl seyrediyor? 2 yıl iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ülkemizde satışa çıktı 2 yıl Üçüncü taraf uygulamalarda açık bulana Google’dan ödül 2 yıl Facebook Keşfet Akışı şimdi masaüstünde 2 yıl Asus: Intel isterse Coffee Lake işlemciler Z270 platformunda da çalışır 2 yıl Xiaomi Redmi Note 5 sızmaya devam ediyor 2 yıl GTX 1070 Ti testlerde Radeon RX Vega 56’yı geride bırakıyor 2 yıl Tim Cook, Mac mini'nin geleceği hakkında konuştu 2 yıl DeepMind'ın yeni yapay zekası AlphaGo Zero: Her şeye sıfırdan başladı 2 yıl Saf Android’e en benzer arayüz Lawnchair Play Store’da 2 yıl Logitech, Alexa destekli iki yeni akıllı hoparlör duyurdu 2 yıl Apple'ın otonom sistemi ortaya çıktı 2 yıl Core i5 8600K nasıl işlemci? | MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 2 yıl iOS 11'de yetkisiz kişiler telefonunuz kilitliyken fotoğraflarınıza erişebilir! 2 yıl Samsung, Linux PC deneyimini mobil cihazlara getiriyor 2 yıl Samsung Project Ambience ile eviniz akıllanıyor 2 yıl Samsung ve Qualcomm, 8nm üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 2 yıl Samsung, Galaxy telefonlara ARCore platformunu getiriyor 2 yıl HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 2 yıl LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim