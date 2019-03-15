Metro Exodus - RTX Bu Oyuna Ne Katıyor?

Nvidia'nın RTX ekran kartlarıyla gelen DXR ve DLSS teknolojilerini destekleyen Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus'un PC ve Xbox One X'teki grafiklerini karşılaştırıyoruz.
RTX 2080'li sistemde ve Xbox One X'te, 4K çözünürlükte Metro Exodus'un ne gibi detaylar sunduğuna gelin birlikte bakalım.
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Abi xbox one x alıp akacaksın... .2000 tl ye saf 4k
59tl gamepass 100+ oyun
12 tl ea acsess 30+
Akarrrr.....
Ps ciler BÖN BÖN bakarrr :d
Gözümüz pre-baked dediğimiz önceden pişirilip texture-renk düzeni "buraya ışık değse idi böyle olurdu" denerek yapıştırılmış statik tabiri caiz ise yalancı ışıklandırmalara yıllardır alıştığından ötürü bazı arkadaşlara tuhaf-hatta kötü gelebiliyor DXR'lı görseller. Gerçi DH karşılaştırması çok çok kötü olmuş farkı anlamak için.
Oyunu DXR ile oynadıktan sonra geri döndüğünüzde bir şeylerin doğal olmadığını hemen anlıyorsunuz. Kötü ve yapay geliyor gözünüze. DXR ile gölgeler olması gerektiği yerde, olması gerektiği açıda, ortam kapatma doğal, ışığın değmediği yer gerçekten karanlık, değdiği yer naturel bir ışıklandırmaya sahip vs vs
DigitalFoundry'nin inanılmaz güzel ve detaylı bir incelemesi mevcut, özellikle PC versiyonu için. DXR'a da çok güçlü bir şekilde değiniyorlar.
Konunun akıbetini anlamanız açısından zaman ayırıp izlemenizi öneririm. Alex kendini aşmış o videoda.
Diğer arkadaşlara katıldığım tek nokta; evet hala bu performanslara değmiyor. En az 1-2 nesli var ray-tracing teknolojilerinin.
büyük ihtimal öyle olacak