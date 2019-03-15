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Metro Exodus - RTX Bu Oyuna Ne Katıyor?

2 ay
7,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Nvidia'nın RTX ekran kartlarıyla gelen DXR ve DLSS teknolojilerini destekleyen Metro serisinin yeni oyunu Metro Exodus'un PC ve Xbox One X'teki grafiklerini karşılaştırıyoruz.
RTX 2080'li sistemde ve Xbox One X'te, 4K çözünürlükte Metro Exodus'un ne gibi detaylar sunduğuna gelin birlikte bakalım.

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Mars Portakalı 2 ay en beğenilen
RTX teknolojisini abartarak sundular ama kapalı iken oyunu daha iyi ve daha akıcı oynuyorsunuz. Açıkken 30 fps hem de RTX 2080 ile, diyecek bir şey yok. :D
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Ceqa 2 ay
RTXin tek farkı FPS düşürüyor bu jenerasyon için tamamen pazarlama daha oturmamış bir teknoloji
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Babblebabble 2 ay
Ne mi katıyor, rtx 2080 ile yaklaşık $800 falan.
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DH Misafiri 2 ay
Yorumlar da 30fps grafik mi olur, diye geçen cümlelerden anlaşılacağı üzere görüntü oluşturma performansı ile görüntü detayı arasında ki farkı ayıramayan insanların toplanıp uzman gibi eleştirmesi hakikaten enteresan... (Yanlış anlaşılmasın rtx yada nvidia övmüyorum ama rtx teknolojisinin amaçladığı şey daha detaylı ve gerçekçi görüntülerin oluşturulması, daha keskin ve performanslı görüntülerin oluşması değil! misal video da kızın tren önün de konuştuğu sahnede trende ki yıldızın kaplamaların da bile tşığın açısına göre gölgeler oluşmuş ve kaplama daha detaylı duruyor ama 4k da keskin temiz duruyor gibi...)
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The.Mafia 2 ay
Konsolla PC karşılaştırması gereksiz en iyisi ps4 proda 4K oynamak
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InViSiBLePLaYeR 2 ay
Yeni nesil konsolların AMD ile çalışmaya devam edileceği düşünüldüğünde ve bu konsolların geliştirici paketlerinin konsol firmalarının kendi oyun firmalarına gönderildiğini düşünürsek yeni nesil konsollarda bu teknolojiyi göremeyebiliriz. Bu da RTX teknolojisini sadece PC'de Nvdia sponsorlu oyunlarda göreceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca RTX için ayrılmış işlem gücünün oyunların öncelikli ihtiyacı olan yapay zeka teknolojisini geliştirmek için kullanılması daha mantıklı geliyor bana.
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the_dedektif 2 ay
Keriz.avi...
Abi xbox one x alıp akacaksın... .2000 tl ye saf 4k
59tl gamepass 100+ oyun
12 tl ea acsess 30+
Akarrrr.....
Ps ciler BÖN BÖN bakarrr :d
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Sipihrz 2 ay the_dedektif
Sen pc ve konsol 4K karşılaştırması gördün mü ki ? 😀
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Antikaruh 2 ay
Oyun tek ışık kaynağından (güneş) (one source global illumination) tekniğini kullanarak DXR'ı imple ediyor. Yansımalar için kullanılmamış mesela. DXR'ın gölgelendirme, ışıklandırma, ambient occolusion kısmından yararlanılmış.
Gözümüz pre-baked dediğimiz önceden pişirilip texture-renk düzeni "buraya ışık değse idi böyle olurdu" denerek yapıştırılmış statik tabiri caiz ise yalancı ışıklandırmalara yıllardır alıştığından ötürü bazı arkadaşlara tuhaf-hatta kötü gelebiliyor DXR'lı görseller. Gerçi DH karşılaştırması çok çok kötü olmuş farkı anlamak için.
Oyunu DXR ile oynadıktan sonra geri döndüğünüzde bir şeylerin doğal olmadığını hemen anlıyorsunuz. Kötü ve yapay geliyor gözünüze. DXR ile gölgeler olması gerektiği yerde, olması gerektiği açıda, ortam kapatma doğal, ışığın değmediği yer gerçekten karanlık, değdiği yer naturel bir ışıklandırmaya sahip vs vs
DigitalFoundry'nin inanılmaz güzel ve detaylı bir incelemesi mevcut, özellikle PC versiyonu için. DXR'a da çok güçlü bir şekilde değiniyorlar.
Konunun akıbetini anlamanız açısından zaman ayırıp izlemenizi öneririm. Alex kendini aşmış o videoda.
Diğer arkadaşlara katıldığım tek nokta; evet hala bu performanslara değmiyor. En az 1-2 nesli var ray-tracing teknolojilerinin.
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pcrex 2 ay
metro exodous da dxr ı kapalı mekanda test edemezsin çünkü dxr sadece gün ışığı için kullanılmış. diğer ateş ışığı suni ışıklandırma falan dxr olsun olmasın aynı, yani o ateş sahnesi çok saçma bir karşılaştırma oldu. gün ışığında oyun içinde farkı bariz belli, oluşan gölgelendirme daha gerçekçi ama performans kaybına değer mi? ben şöyle yaptım bende de rtx2080 var. extrem ayarlarda oyun 50-60 arası fps zaten alıyor, rtx high ayar da bu aralıkta çalıştığı için bir kaybım olmuyor, en baba 40 lara düşüyor ama rtx ultra yaparsam 30 lara düşüyor. tunahan o kartla nasıl bu kadar düşük fps aldı bilemedim.
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Sliskelion 2 ay pcrex
2080 e bir ton para verip oyunu o fps değerlerinde oynamakta ne bileyim...
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flagbearer 2 ay
videoda 2 kere siri aktif oldu
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Red_devil33 2 ay
bu videodan şunu anlıyoruz xbox ve playstation grafik olarak pc den geriye düşmüşler videoda açık seçik net görünüyor.1-2 yıl sonra fark çok daha açılır
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Lord Melkor 2 ay Red_devil33
Bende bu videoda gördüm. Onex en güçlüsü olmasına rağmen arada uçurum varmış.
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S.Vettel 2 ay
Çöp bir teknoloji zamanının Physx'i gibi hoş o daha çok şey katıyordu ama günümüzde bir kişinin bahsettiğini görmezsiniz maksimum bir seri sonra rtx filan hikaye gtx 'e geri dönecekler.
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PROFPS 2 ay S.Vettel
youtube.com/...
büyük ihtimal öyle olacak
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