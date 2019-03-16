Mi Power 3 şarj istasyonu satışa çıkıyor

Taşınabilir şarj istasyonları konusunda önde gelen firmalardan birisi haline gelen Xiaomi ürün tanıtımlarına devam ediyor. Mi Power 3 Pro modelinden sonra şimdi de Mi Power 3 modeli duyuruldu.

Mi Power 3 özellikleri ve fiyatı

Ailede inceliği ile dikkat çeken Mi Power 2 modelinin devamı olacak Mi Power 3 önemli yenilikler sunuyor. 10000mAh kapasiteyi koruyan Mi Power 3 ince tasarımı da devam ettiriyor.

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Yeni modelde dikkat çeken nokta USB Tip-C girişinin yer alması. Böylece kasada port sayısı 3 oldu. Bir tanesini modeli şarj etmek için kullanırken diğer ikisini ise mobil cihazlarınıza ayırabiliyorsunuz.

Standart USB Tip-A girişi 18W ile hızlı şarj sunuyor. 18W USB Tip-C girişi ise hem ürünü şarj etmek için hem de cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. MicroUSB girişi de 18W destekli ve ürünü şarj ediyor.

Yüksek voltaj koruma, yüksek akım koruma, aşırı yüklenme gibi güvenlik tedbirleri olan ürün ayrıca Mi Band gibi düşük enerji isteyen cihazları da şarj edebiliyor. Mi Power 3 için 19$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kutu içerisinden microUSB ve USB Tip-C uçları olan bir USB kablo da çıkıyor.