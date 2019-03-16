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Mi Power 3 şarj istasyonu satışa çıkıyor

Yine 10000mAh kapasiteli olan Mi Power 3 modeli bu kez 3 bağlantı portuna sahip. Üstelik hepsi de 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Mi Power 3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
5,7b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir şarj istasyonları konusunda önde gelen firmalardan birisi haline gelen Xiaomi ürün tanıtımlarına devam ediyor. Mi Power 3 Pro modelinden sonra şimdi de Mi Power 3 modeli duyuruldu.

Mi Power 3 özellikleri ve fiyatı

Ailede inceliği ile dikkat çeken Mi Power 2 modelinin devamı olacak Mi Power 3 önemli yenilikler sunuyor. 10000mAh kapasiteyi koruyan Mi Power 3 ince tasarımı da devam ettiriyor.

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Yeni modelde dikkat çeken nokta USB Tip-C girişinin yer alması. Böylece kasada port sayısı 3 oldu. Bir tanesini modeli şarj etmek için kullanırken diğer ikisini ise mobil cihazlarınıza ayırabiliyorsunuz.

Standart USB Tip-A girişi 18W ile hızlı şarj sunuyor. 18W USB Tip-C girişi ise hem ürünü şarj etmek için hem de cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. MicroUSB girişi de 18W destekli ve ürünü şarj ediyor.

Yüksek voltaj koruma, yüksek akım koruma, aşırı yüklenme gibi güvenlik tedbirleri olan ürün ayrıca Mi Band gibi düşük enerji isteyen cihazları da şarj edebiliyor. Mi Power 3 için 19$ fiyat etiketi belirlenmiş. Kutu içerisinden microUSB ve USB Tip-C uçları olan bir USB kablo da çıkıyor.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/15/mi-power-3-10000mah-with-2-way-usb-c-18w-fast-charging-launched-for-%C2%A5129-19/ Yorum Yaz
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Infinitum 2 ay en beğenilen intel7mix
intel7mix
Kasası plastik olsun metal yapıyorlar, telefonun ekranına düşse ekranı kıracak. İlk nesili var yere düştü tuğla gibi bildiğin elinden düşse, bacağına kırık çıkık bırakır rahat.

Metal olmasa kendi dağılacak, ben 2. neslini aldıktan 2-3 gün sonra betona düşürdüm, çarpan köşede hafif yamukluk var ama bir sorun olmadı. Plastik kasa olsa ya dağılır ya da çatlardı.
intel7mixKasası plastik olsun metal yapıyorlar, telefonun ekranına düşse ekranı kıracak. İlk nesili var yere düştü tuğla gibi bildiğin elinden...
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Mr. Jingles 2 ay
Ben bu ürünü kullanıyorum. PLM03ZM olarak geçiyor. Bu modelden farkı sadece üzerindeki port sayısı. Bir adet Tip-A ve bir adet Tip-C portu var başka da bir şey yok. 18W hızlı şarj ile 10000 mAh pil sıfırdan yüze 3 saat 20 dakikada tamamen doluyor.
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intel7mix 2 ay Mr. Jingles
Hızlı şarj olmayan modelde de 5 saat gibi sürede doluyordu.
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aydayd 2 ay
USB-C tipi doldurma ucuna geçmeleri iyi olmuş. USB-A tipi eski micro usb kablo uçları 1A'dan yüksek akımlarda kısa zamanda aşınıp oksitlenip kullanılmaz oluyorlar. Sürekli yeni kablo almak zorunda kalıyorsunuz. USB-C ise 2.5A akıma kadar uzun süre dayanıyor. Bir kaç tane powerbank'ım var ama hiç Xiaomi powerbank'ım olmadı belki bir tane bundan alırım.
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virtue28 2 ay
Xiaomi ZMI Serisi Ultra Slim Type-C 10000mAh Powerbank (QB810)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Zaten satılan yakın özelliklerde model var. Hatta bir yıla yakındır kullanıyorum. Zamanında fiyatı daha uygundu tabi.
Type C girişi ve hızlı şarj desteklemesi çok güzel. Kendisi de küçük, bekleyen varsa markayı araştırıp alsınlar derim. Ben fazlasıyla memnunum.
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The Balance 2 ay
Çok şükür su illet aletlerden kullanmıyorum. Ağır hantal taşınması zor sürekli bağladığın ayrı olarak şarj ettiğin iğrenç bir şey. Şarj aleti ile de gezmiyorum. Powerbank gibi telefon kullanıyorum amiral gemileri de aynı pil performansını sunana kadar almayacağım. (Sanki bu fiyatlara amiral gemi alabilecekmişim gibi.)
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wolf silver 2 ay
Ben hala ilk neslini kullanıyorum ilk çıkan xiaomi powerbanki 10400 mah olandan.
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Kerim5100 2 ay
Mi Power Pro var bende ama ufaktan buna geçmenin zamanı geldi.
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intel7mix 2 ay
Kasası plastik olsun metal yapıyorlar, telefonun ekranına düşse ekranı kıracak. İlk nesili var yere düştü tuğla gibi bildiğin elinden düşse, bacağına kırık çıkık bırakır rahat.
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Infinitum 2 ay intel7mix
intel7mix
Kasası plastik olsun metal yapıyorlar, telefonun ekranına düşse ekranı kıracak. İlk nesili var yere düştü tuğla gibi bildiğin elinden düşse, bacağına kırık çıkık bırakır rahat.

Metal olmasa kendi dağılacak, ben 2. neslini aldıktan 2-3 gün sonra betona düşürdüm, çarpan köşede hafif yamukluk var ama bir sorun olmadı. Plastik kasa olsa ya dağılır ya da çatlardı.
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eScapeeXc 2 ay intel7mix
Telefonu power bank'e bağladığınızda power bank'i kullanmayacaksınız, telefonu kullanmaya devam edeceksiniz.
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AirSupport 2 ay
19$ burada kaç ₺ olur hadi bakalım ince hesaplar başlasın. Xiaomi Powerbank alıcaktım 3.nesil 10000’likten bunu beklemeli miyim? Yoksa alıp geçeyim mi 90₺’e ?
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Fenomenon 2 ay AirSupport
hocam bence 2 neslini al geç.
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escape0121 2 ay
Çok iyi??
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