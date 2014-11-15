MIPS giyilebilir cihazlara yönelik yeni yongasetini duyurdu

İngiliz ARM firmasının işlemcilerinde kullandığı temel mimari ile benzer komut seti kullanan ancak bugüne kadar entegre sistemlerin içerisinde yer almaktan öteye gidemeyen MIPS, farklı alanlara açılmaya devam ediyor.





PDA dönemindeki pek çok cihaza hayat veren MIPS, daha sonra Imagination Technologies tarafından satın alınmıştı. Apple'ın ortak olması sebebiyle A serisi işlemcilerde özelleştirilmiş MIPS mimarisi kullanılacağı iddia edilse de bu gerçekleşmedi ve MIPS'in yeni geliştirdiği Warrior işlemci çekirdeklerini piyasada göremedik.





Bununla birlikte firma giyilebilir cihazlara yönelik enerji tasarrufu odaklı yeni bir yongaseti ve geliştirici kartı duyurdu. Firmanın yeni yongaseti M200 adını taşıyor ve Mewton2 geliştirici kartı ile birlikte geliyor.





M200 yongasetinde firmanın lisans ortağı Ingenic tarafından geliştirilmiş 1.2GHz saat hızında çalışan XBurst çekirdeği ve 300MHz saat hızında çalışan diğer bir XBurst çekirdeği yer alıyor. Yoğun işlemler güçlü çekirdek tarafından yerine getirilirken, gündelik işlemler ise zayıf olan çekirdek tarafından yerine getiriliyor.





M200 yongaseti OpenGL ES 2.0, H.264 kodeği ve 30 kare/saniye hızında 720p video çözümünü destekliyor. Özel düşük güç modlarına sahip olan yongaseti ses aktivasyonu gibi işlemlerde hızı anında artıracak şekilde de programlanabiliyor. Yongasetinde bir görüntü sinyali işlemcisi de bulunuyor.





Newton2 geliştirici kartı ise yongasetinin yanında bellek, güç yönetimi, WiFi, Bluetooth, ekran bağlantısı, ses ve kamera bağlantısı gibi tüm sistemi biraraya getiriyor. 15mmx30mm ölçülere sahip olan kar, bekleme konumunda 3mW, tam yükte ise 150mW güç tüketiyor. Kart Android ve Linux ile uyumlu.





M200 ve Newton2 geliştirici kartı farklı optimizasyonlarla 15 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. İlk prototip GEAK Watch 2 buna benzer bir kullanım ömrüne sahip ve akıcı bir şekilde işlemleri yerine getirebiliyor. Newton2 ve M200 yongasetinin önümüzdeki aylarda ilk cihazlarda yerini alması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/imagination-m200-newton2-platform-566063/