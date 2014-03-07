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MIT araştırmacıları uzayda benzin istasyonları kurmayı hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT araştırmacıları uzayda benzin istasyonları kurmayı hedefliyor
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT araştırmacıları, uzay görevlerinde kullanmak üzere Ay ile Dünya arasına yerleştirilecek benzin istasyonları yapmayı hedefliyor.
Her türlü araştırma için dünya üzerinden kalkış yapan uzay araçları, bünyelerinde oldukça yüksek miktarlarda yakıt taşıyorlar. Bu yüzdenin içerisinde aynı zamanda sadece acil durumlarda kullanılmak üzere yerleştirilen özel bir yakıt bölümü de bulunuyor ve bu yakıt bölümü ya görev dönüşü ay üzerinde bırakılıyor ya da atmosfere giriş sırasında yakılıyor. İşte bu yakıtın her seferinde taşınması / harcanması yerine Ay ile Dünya arasına konumlandırılacak yakıt istasyonlarında depolanmasını hedefleyen MIT araştırmacıları, bu sayede dünya üzerinden kalkışlarda (Acil durum yakıtının olmamasından dolayı) daha fazla bilimsel eşyanın taşınabileceğini ve genel olarak kalkış maliyetinin azaltılabileceğini belirtiyorlar. Daha önce tasarlanan benzin istasyonlarının genelde dünyadan gönderilen özel tankerler ile doldurulma ya da çok büyük yakıt depoları oluşturma üzerine kurulduğunu hatırlatan Jeffrey Hoffman (MIT Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümü), göreve giderken alınan acil durum yakıtının görev dönüşünde bırakılması ile ekonomik olarak daha verimli bir sürecin elde edilebileceği sözlerine ekliyor. Aynı zamanda bu şekilde kullanılmayan yakıtların birikmesiyle büyük uzay görevlerinin de yakıt açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.
Kağıt üstünde oldukça yüksek potansiyel vaat eden sistemin, hayat geçmesi halinde büyük bir maddi tasarruf ve kolaylık sağlayabileceği söylenen bilgilere arasında yer alıyor. 


http://web.mit.edu/press/2014/galactic-gas-stations-0305.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clopin 5 yıl
Ne iş yapıyorsun?
Ayda pompacıyım
Maaş ne?
Ayda 1.500
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senersongur 5 yıl
Isinlama teknolojisi gelişirse bu tarz şeyler daha kolay olur.
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Bar Filozofu 5 yıl
Eleman lazım mı acaba?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
orda bile fiyat ülkemizden ucuz olur
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James Horner 5 yıl
İşte bunlar Hep Julian Orley
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E_Aydin35 5 yıl
Bilim ve Teknoloji, işte bize geleceği oluşturan baş mucitler..
Her teknoloji, bilim, yenilik, geliştirme haberleri bende ki bilimin umudunun kaynağını sonsuzlaştırıyor..

Bakalım çalışmalar ne noktalara gelebilecek. Biz bunları belki göremesekte çocuklarımıza yada torunlarımıza nihayetinde bir miras kalmış olacak bu miras neden güzellik ve yeniliklerle dolu olmasın :)
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-ejder- 5 yıl
koskaca bilim adamları düşünemedi siz düşünceksiniz,
Ay üstüne koymamasının sebebi zaten acil durum yakıtı aya inmek/kalkmak için indikten sonra ihtiyaç fazla kalmayacak yani
Ayrıca ay üstüne bırakılan yakıtı tekrardan bulmak muhtemelen daha pahalı olur, zaten şu anda uzayın derinliklerinde sürükleniyordur.
Benzin derken benzetme yapılmış fosille alakası bile yok. Hidrojen kullanıyorlar zaten onu da her yerden elde edebilirsin.
Nükleer enerjiyi kontrol etmeyi bilmiyoruz eğer öyle bir uzay mekiği atmosferde patlarsa milyarlarca insana zarar verir.
Elektrikle neler yapılır diyen arkadaş. Kış olimpiyatlarına mars görevinden daha fazla para harcandığını biliyor muymuş acaba? Yani daha yararlı birşey yapamazsın zaten merak etme.
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ouzqan 5 yıl
Bir yandan petrol bitiyor diye isyan ediyorlar bir yandan da istasyon kurmayı hedefliyorlar. Bu adamların arazisinden petrol kaynıyor bu kesinde bu kadar çelişkiye düşüp kendinizi ifşa etmeyin arkadaş
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fatihburak95 5 yıl
Uzaya çıkıp hala petrole bağımlı kalmak??? Hiç sanmıyorum...
Çare nükleerde... Oradan elde ettiğin enerji ile iyonları çok yüksek hızlara çıkarıp iyon motoru yapabilirsiniz... İyon iticileriyle ilgili çalışmalar Da başladı diye biliyorum
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Fenomenon 5 yıl
fiyatı türkiye'den daha mı ucuz olacak yoksa daha mı pahalı olacak??
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehmedaltair 5 yıl Fenomenon
Fenomenon
fiyatı türkiye'den daha mı ucuz olacak yoksa daha mı pahalı olacak??

Büyük ihtimal ucuz olur
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mehmetrance 5 yıl
Bende başlıgı okuyunca dedim ki Milli İstihbarat Teşkilatının Uzayda ne işi var :D
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