MIT araştırmacıları uzayda benzin istasyonları kurmayı hedefliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT araştırmacıları, uzay görevlerinde kullanmak üzere Ay ile Dünya arasına yerleştirilecek benzin istasyonları yapmayı hedefliyor.

Her türlü araştırma için dünya üzerinden kalkış yapan uzay araçları, bünyelerinde oldukça yüksek miktarlarda yakıt taşıyorlar. Bu yüzdenin içerisinde aynı zamanda sadece acil durumlarda kullanılmak üzere yerleştirilen özel bir yakıt bölümü de bulunuyor ve bu yakıt bölümü ya görev dönüşü ay üzerinde bırakılıyor ya da atmosfere giriş sırasında yakılıyor. İşte bu yakıtın her seferinde taşınması / harcanması yerine Ay ile Dünya arasına konumlandırılacak yakıt istasyonlarında depolanmasını hedefleyen MIT araştırmacıları, bu sayede dünya üzerinden kalkışlarda (Acil durum yakıtının olmamasından dolayı) daha fazla bilimsel eşyanın taşınabileceğini ve genel olarak kalkış maliyetinin azaltılabileceğini belirtiyorlar. Daha önce tasarlanan benzin istasyonlarının genelde dünyadan gönderilen özel tankerler ile doldurulma ya da çok büyük yakıt depoları oluşturma üzerine kurulduğunu hatırlatan Jeffrey Hoffman (MIT Uçak ve Uzay Bilimleri Bölümü), göreve giderken alınan acil durum yakıtının görev dönüşünde bırakılması ile ekonomik olarak daha verimli bir sürecin elde edilebileceği sözlerine ekliyor. Aynı zamanda bu şekilde kullanılmayan yakıtların birikmesiyle büyük uzay görevlerinin de yakıt açısından herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Kağıt üstünde oldukça yüksek potansiyel vaat eden sistemin, hayat geçmesi halinde büyük bir maddi tasarruf ve kolaylık sağlayabileceği söylenen bilgilere arasında yer alıyor.





http://web.mit.edu/press/2014/galactic-gas-stations-0305.html