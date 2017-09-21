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MIT ve Pittsburgh Üniversitesi: "Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebilir"

MIT ve Pittsburgh Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bilim insanlarının Wikipedia'yı bir kaynak olarak kullandığını ve Wikipedia'nın bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebileceğini açıkladı.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Nisan ayının sonundan beri ülkemizden erişimin yasaklandığı Wikipedia'nın araştırmalarda kaynak olarak kullanılıp kullanılamayacağı her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Kimileri Wikipedia'daki verilerin yeterince objektif olmadığını ve değiştirilmeye müsait olduğunu belirtip Wikipedia'yı güvenilir bir kaynak olarak kabul etmezken kimileri de internet dünyasının en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia'nın geniş arşivi ve içeriklerindeki detaylara dikkat çekip bilimsel bir kaynak niteliği taşıdığını ileri sürüyordu. MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Pittsburgh Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile bu tartışmaya nokta koyuldu.


MIT'de görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Neil C. Thompson ve Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Douglas Hanley, dünyanın en çok ziyaret edilen 5. web sitesi olan Wikipedia'nın bilim dünyası üzerindeki etkilerini araştırdı. Wikipedia gibi herkes tarafından kolayca erişilebilen bir kaynağın araştırmalar üzerinde somut bir etki yaratıp yaratmadığını keşfetmek için yola çıkan ikili, araştırma kapsamında çok sayıda makaleyi konularına göre ayrıştırarak Wikipedia'da yer alan ve aynı konu üzerine yazılmış olan verilerle karşılaştırdı ve ortaya ''Bilim Wikipedia tarafından şekillendirildi.'' başlıklı çalışma çıktı.


Bilimsel Araştırmalarda Wikipedia İzi 

Araştırma sonucuna göre aylık binlerce görüntülenmeye sahip olan Wikipedia sayfaları, sayfa oluşturulduktan sonra kaleme alınan akademik eserleri yalnızca etkilemekle kalmıyor aynı zamanda Wikipedia'daki ifadeler bilimsel araştırmalarda kendine yer buluyor. ''Vikipedi sadece bilimde neler olup bittiğinin bir kaydı değil, aslında bilimi şekillendirmeye yardımcı oluyor.'' açıklamasını yapan Thompson, bilimsel araştırmalarda yer alan her 300 kelimeden birinde aynı konudaki Wikipedia sayfalarından etkilenildiğini(alıntı yapıldığını) kaydetti. Ayrıca bu etki oranının bilimsel kaynaklara erişmekte güçlük yaşanan bölgelerde çok daha yüksek olduğu belirtildi. Bu da gösteriyor ki Wikipedia sadece ilkokul ya da lise öğrencileri için değil aynı zamanda araştırmacılar için de çok önemli, kullanışlı bir kaynak.


Çalışmanın kendileri için oldukça zor olduğunu ifade araştırmacılar, akademisyenlerin Wikipedia'yı bir kaynak olarak gösteremeyecekleri için geleneksel veri toplama yöntemlerini kullanamadıklarını açıkladı. Araştırma sonucuna göre her ne kadar kaynak kısmında yer almasa Wikipedia oluşturulan bilimsel eserlerde adeta gizli kaynak rolü üstleniyor. Bununla birlikte MIT dahil olmak üzere pek çok üniversite; öğrencilerin, Wikipedia'yı ''bilinen gerçek''ler dışında başka bir konu için kaynak olarak kullanmasını istemiyor.



https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=846003031121105093125016000117121121026078000043086087097004096074126119078092071088016013099125108026042117127123079081009089111029013011019081105123024012091096073002038091024078069079009091120124088085121112108102122109126125109099114089004000010099&EXT=pdf Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Wikipedia'yı engelledik; organik hoşaf ve deve sidiği ile durmak yok yola devam!
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neutumn 1 yıl
Hep yazılıyor ama ben olsam "Wikipedia bilimsel içeriğe sahip değil" demecinde bulunsam ve yanıldığımı anlasam ülkeyi kapatır, giderdim. Bunu yabancı bir arkadaşınızla paylaşsanız şaşırmaz o da, en fazla "Türkiye eski dünya ülkesi, burası ise yeni" der ve dikkate bile almaz.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bu konuda bizimle yarışamazlar. Bizim toplumumuz sosyal medyayı bile bilimsel kaynak kabul ediyor.
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V4LKyR 1 yıl
ORGANİK HOŞAF!
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ULYSES 1 yıl
Wikipedia da çok fazla çöp bilgi de var. Kullanıcı girişli olması ve yetersiz moderatörlük yüzünden bütünüyle güvenilir olması çok zor. Bilimsel kaynak olarak asla bir elsevier gibi olamaz. Tabi elsevier'in uçuk abonelik ücretlerini üniversiteniz veya şirketiniz karşılıyorsa.
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Sirkadyen 1 yıl
Gündelik hayat için geçerli bir kaynak. İngilizce sürümü tabiki de, çoğu madde kaynaklı. Makalelerde tezlerde felan kullanırsanız bilimsel camiada palyaço gibi görülürsünüz.
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Fenomenon 1 yıl
haber kaynağını okumadım ama haberi okudum. haber başlığı ile haberin içeriği birbirinden çok farklı. mit wiki'yi bilimsel kaynak olarak kabul edebiliriz dememiş ki sadece wiki bilimsel araştırmaları gayri resmi de olsa etkiliyor demiş.
ki zaten wiki'yi bilimsel kaynak göstermek komedi olurdu. belki wiki'nin içindeki kaynaklardan yararlanılabilir ama wiki'nin hiçbir geçerliliği yok.
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oray 1 yıl
wikipedia'nın engelini artık kaldırsalar, saçma sapan işler yapıyorlar. vpnsiz internete giremez olucaz yakında...
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orientem 1 yıl
Adamlar diyor ki Wikipedia'yı kaynak olarak gösteremeseler de bilimsel çalışmalarda Wikipedia'dan izler görüyoruz. Yani gizli bir kaynak olarak çalışmalara etki ediyor. Bu şunu gösteriyor adamlar kaynak olarak kullanamayacaklarını bildikleri halde Wikipedia'yı okuyor ve bu da düşüncelerini etkiliyor. Burdan yola çıkıp Wikipedia'yı bilimsel bir kaynak olarak kabul edebiliriz demek doğru değil.
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MustafaC53 1 yıl
MIT ve Pittsburgh Üniversitesi söylediyse doğrudur beyler (!)
İnci sözlük zamanında atilla taşı athillas thasos diye yutturmuştu bu siteye.
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tahir40 1 yıl en beğenilen
Wikipedia'yı engelledik; organik hoşaf ve deve sidiği ile durmak yok yola devam!
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