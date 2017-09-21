MIT ve Pittsburgh Üniversitesi: "Wikipedia bilimsel bir kaynak olarak kabul edilebilir"

Nisan ayının sonundan beri ülkemizden erişimin yasaklandığı Wikipedia'nın araştırmalarda kaynak olarak kullanılıp kullanılamayacağı her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Kimileri Wikipedia'daki verilerin yeterince objektif olmadığını ve değiştirilmeye müsait olduğunu belirtip Wikipedia'yı güvenilir bir kaynak olarak kabul etmezken kimileri de internet dünyasının en büyük ansiklopedisi olan Wikipedia'nın geniş arşivi ve içeriklerindeki detaylara dikkat çekip bilimsel bir kaynak niteliği taşıdığını ileri sürüyordu. MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ve Pittsburgh Üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile bu tartışmaya nokta koyuldu.





MIT'de görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Neil C. Thompson ve Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Douglas Hanley, dünyanın en çok ziyaret edilen 5. web sitesi olan Wikipedia'nın bilim dünyası üzerindeki etkilerini araştırdı. Wikipedia gibi herkes tarafından kolayca erişilebilen bir kaynağın araştırmalar üzerinde somut bir etki yaratıp yaratmadığını keşfetmek için yola çıkan ikili, araştırma kapsamında çok sayıda makaleyi konularına göre ayrıştırarak Wikipedia'da yer alan ve aynı konu üzerine yazılmış olan verilerle karşılaştırdı ve ortaya ''Bilim Wikipedia tarafından şekillendirildi.'' başlıklı çalışma çıktı.





Bilimsel Araştırmalarda Wikipedia İzi

Araştırma sonucuna göre aylık binlerce görüntülenmeye sahip olan Wikipedia sayfaları, sayfa oluşturulduktan sonra kaleme alınan akademik eserleri yalnızca etkilemekle kalmıyor aynı zamanda Wikipedia'daki ifadeler bilimsel araştırmalarda kendine yer buluyor. ''Vikipedi sadece bilimde neler olup bittiğinin bir kaydı değil, aslında bilimi şekillendirmeye yardımcı oluyor.'' açıklamasını yapan Thompson, bilimsel araştırmalarda yer alan her 300 kelimeden birinde aynı konudaki Wikipedia sayfalarından etkilenildiğini(alıntı yapıldığını) kaydetti. Ayrıca bu etki oranının bilimsel kaynaklara erişmekte güçlük yaşanan bölgelerde çok daha yüksek olduğu belirtildi. Bu da gösteriyor ki Wikipedia sadece ilkokul ya da lise öğrencileri için değil aynı zamanda araştırmacılar için de çok önemli, kullanışlı bir kaynak.





Çalışmanın kendileri için oldukça zor olduğunu ifade araştırmacılar, akademisyenlerin Wikipedia'yı bir kaynak olarak gösteremeyecekleri için geleneksel veri toplama yöntemlerini kullanamadıklarını açıkladı. Araştırma sonucuna göre her ne kadar kaynak kısmında yer almasa Wikipedia oluşturulan bilimsel eserlerde adeta gizli kaynak rolü üstleniyor. Bununla birlikte MIT dahil olmak üzere pek çok üniversite; öğrencilerin, Wikipedia'yı ''bilinen gerçek''ler dışında başka bir konu için kaynak olarak kullanmasını istemiyor.



