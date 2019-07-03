MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi

Eskiden sahte veya montaj görüntüleri tespit etmek, o zamanki teknolojiden ötürü pek zor değildi. Ancak günümüzde DeepFake tekniğinin de gelişmesiyle birlikte bu durum biraz zorlaştı ve endişe verici bir hale geldi. Tam da bu noktada MIT ve IBM araştırmacıları yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiler.

Ücretsiz deneme sürümü mevcut

https://www.engadget.com/2019/07/01/mit-ibm-ai-photo-image-generator/

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Araştırmacıların geliştirdikleri bu, sahte görüntüleri tespit etme konusunda oldukça başarılı. Ayrıca bu teknolojiyi kullanarak sıfırdan, hiç olmayan bir görüntüyü deelde etmek mümkün oluyor. Nesneler arasındaki ilişkiyi çok iyi bilen bu yapay zeka modeli, sahte görüntüleri de bu yöntemleediyor.GANpaint Studio olarak adlandırılan bu yapay zeka destekli aracın,isteyen kullanıcılar için ücretsiz birsürümü mevcut.sisteminize indirip deneme şansına sahipsiniz. Bunun yanındagibi şirketler de sahte görüntüleri tespit etmek için araçlar geliştirirken,ise çocuklara internetteki sahte içeriği nasıl tespit edecekleri konusunda kurslar başlatıyor.