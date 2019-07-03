MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi

Teknoloji Editörü
Eskiden sahte veya montaj görüntüleri tespit etmek, o zamanki teknolojiden ötürü pek zor değildi. Ancak günümüzde DeepFake tekniğinin de gelişmesiyle birlikte bu durum biraz zorlaştı ve endişe verici bir hale geldi. Tam da bu noktada MIT ve IBM araştırmacıları yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiler.
Ücretsiz deneme sürümü mevcutAraştırmacıların geliştirdikleri bu yapay zeka modeli, sahte görüntüleri tespit etme konusunda oldukça başarılı. Ayrıca bu teknolojiyi kullanarak sıfırdan, hiç olmayan bir görüntüyü de kaba taslak çizimlerle elde etmek mümkün oluyor. Nesneler arasındaki ilişkiyi çok iyi bilen bu yapay zeka modeli, sahte görüntüleri de bu yöntemle tespit ediyor.
GANpaint Studio olarak adlandırılan bu yapay zeka destekli aracın, denemek isteyen kullanıcılar için ücretsiz bir demo sürümü mevcut. Buraya tıklayarak sisteminize indirip deneme şansına sahipsiniz. Bunun yanında Adobe gibi şirketler de sahte görüntüleri tespit etmek için araçlar geliştirirken, Google ise çocuklara internetteki sahte içeriği nasıl tespit edecekleri konusunda kurslar başlatıyor.
https://www.engadget.com/2019/07/01/mit-ibm-ai-photo-image-generator/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle