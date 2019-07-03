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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi

MIT ve IBM araştırmacıları, sıfırdan fotoğrafik görüntüler oluşturabilen ve sahte görüntüleri algılayabilen yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladılar. İşte konunun detayları.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eskiden sahte veya montaj görüntüleri tespit etmek, o zamanki teknolojiden ötürü pek zor değildi. Ancak günümüzde DeepFake tekniğinin de gelişmesiyle birlikte bu durum biraz zorlaştı ve endişe verici bir hale geldi. Tam da bu noktada MIT ve IBM araştırmacıları yeni bir yapay zeka modeli geliştirdiler.

Ücretsiz deneme sürümü mevcut

Araştırmacıların geliştirdikleri bu yapay zeka modeli, sahte görüntüleri tespit etme konusunda oldukça başarılı. Ayrıca bu teknolojiyi kullanarak sıfırdan, hiç olmayan bir görüntüyü de kaba taslak çizimlerle elde etmek mümkün oluyor. Nesneler arasındaki ilişkiyi çok iyi bilen bu yapay zeka modeli, sahte görüntüleri de bu yöntemle tespit ediyor.

GANpaint Studio olarak adlandırılan bu yapay zeka destekli aracın, denemek isteyen kullanıcılar için ücretsiz bir demo sürümü mevcut. Buraya tıklayarak sisteminize indirip deneme şansına sahipsiniz. Bunun yanında Adobe gibi şirketler de sahte görüntüleri tespit etmek için araçlar geliştirirken, Google ise çocuklara internetteki sahte içeriği nasıl tespit edecekleri konusunda kurslar başlatıyor.
https://www.engadget.com/2019/07/01/mit-ibm-ai-photo-image-generator/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 gün
Boston Dynamics'in videoları gerçektir. Bahsettiğiniz videolar, şirketler ile alakasız kişiler tarafından parodi/eğlence amaçlı yapıldı. Eğlence amaçlı videoları sağ alttaki "Boston Dynamics" yerine "Bosstown Dynamics" yazısından anlayabilirsiniz. Burada da görebilirsiniz; youtube.com/...
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edirneli86 4 gün
M.ı.t nin ve Boston dynamic firmasının robot videoları da yeşil perde efek ile yapıldığını anlatan video izlemistim.
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Kara_06 4 gün
Fiyat ne olur acep
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Omisis046 4 gün
Mit'le gurur duyuyorum. AKP döneminde gerçekleşmiştir.
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Henkan 4 gün yeni yorumcu Omisis046
This is so politic :)
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smart1978 4 gün
Hayallerle kaziklayin kendinizi baskalarini falan filan :)
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torenbolen 4 gün
İnsanlar evini arabasını falan satışa koyarken kesin kullanılacak bu teknik.
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Whippoorwill 4 gün
Memleket telaş ve mutluluğu birlikte yaşayacak desenize.
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Tugrul_512bit 4 gün
Uzaylılar dünyaya saldırıyor diye haber çıksa inanmam artık.
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