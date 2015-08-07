MIT'den insan reflekslerine sahip robot

İnsan benzeri otonom (Kendi kedine hareket edebilen) robotlar geliştirmek, DARPA'nın detaylarına burada yer verdiğimiz Robotics Challenge kapsamında görüldüğü üzere oldukça zor bir durum. Robotlar program dışı şartlara ya da doğal afet bölgelerine halen hazır değiller. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen yeni bir robot modeli ise, teknik altyapısı ve çalışma mantığıyla daha kullanışlı bir çözüm oluşturuyor.

MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen robot, üzerinde farklı kontrol birimleri taşıyan bir kişi tarafından kontrol ediliyor ve böylece çok daha gerçekçi bir kullanım süreci elde edilebiliyor. Kişinin verdiği bütün komutları çok az bir gecikme ile gerçeğe en yakın şekilde yerine getirebilen robot, tabiri caizse "kukla" gibi çalışma gösteriyor ve kafasında taşıdığı kamera birimi sayesinde kontrolü elinde bulunduran kişiye anlık görüntü aktarımı sağlayabiliyor.

Özellikle insanların girmesinin oldukça tehlikeli olduğu nükleer yıkım ya da doğa afet alanlarında kullanım için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturan robot, bilim dünyası tarafından birçok uyarının yapıldığı ve halen istenilen seviyeye gelmeyen yapay zekaya ihtiyaç duymamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca robotun belirli objeleri ezip kırabilecek kadar gücü de bulunuyor. İlerleyen dönemde bu gücün artması planlanırken, böylece yangın enkazı gibi sıkışık ortamlar için kullanışlılık artıyor.

Hali hazırdaki haliyle üzerinde çok ciddi paralar ve zaman harcanan otonom robot modeli ATLAS'tan daha iyi çalışan MIT'nin robot, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://gizmodo.com/a-human-master-gives-this-robot-perfect-balance-and-lig-1722744764