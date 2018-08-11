MIT'den siber suçlarla mücadelede şeffaflık hamlesi

Devlet kurumlarının kimi zaman siber suç, kimi zaman bir sosyal medya paylaşımı gibi çok farklı konularda yürüttükleri siber soruşturmalar çerçevesinde teknoloji şirketlerinden kullanıcı verilerini istediğine sıklıkla şahit oluyoruz. Bazen bu durum o denli sık yaşanıyor ki firmalar kamuoyu algısı, kişisel verilerin korunması gibi nedenlerle bu bilgileri paylaşmaya yanaşmıyor. Ancak, mahkeme kararları bu konuda bağlayıcı oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zekâ Laboratuvarı (CSAIL) geliştirdiği bir yazılımla bu duruma çare bulmak istiyor.



CSAIL tarafından geliştirilen şifreleme temelli çalışan sisteme AUDIT (Accountability of Unreleased Data for Improved Transparency) yani “Arttırılmış Şeffaflık için Yayınlanmamış Verilerin Hesap Verebilirliği” adı verilmiş. Ayrıca AUDIT kelimesinin İngilizce’de "denetim" manasına geldiğini de vurgulayalım.

Adından da anlaşılacağı üzere sistem kamu çalışanlarını korurken hesap verebilirliği ve şeffaflığı bir arada sağlamayı amaçlıyor. Sistem işler hale gelirse güvenlik birimleri ve mahkemelerin soruşturmaya ilişkin talep belgeleri kamuya açık olacak, ancak güvenlik birimlerinin attıkları adımlar ve hamleler gizlenecek. Sistem ayrıca birden fazla kamu kurumunun aynı konu üzerindeki soruşturmalarında gereksiz evrak trafiği, bürokrasi ve alt-üst mahkeme çatışmalarının da önüne geçmeyi hedefliyor.



CSAIL’in geliştirdiği sistem henüz günlük hayatta kullanılabilir düzeyde değil. Ancak, geliştiriciler mahkemelerle yakın dirsek halinde çalışarak gerçek dünyada sistemi test etmek istiyorlar. CSAIL’in ilerleyen dönemlerdeki hedefi sistemin en karmaşık davalarda bile işlevselliğini korumasını sağlamak. Öte yandan, aşılması gereken en büyük engel kanun tasarıların yasalaşması olacak gibi duruyor. Politikacıların bu tarz düzenlemelere sıcak baktıklarını söylemek kolay değil.

https://www.engadget.com/2018/08/08/mit-uses-cryptography-for-law-enforcement-accountability/