Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.”

Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin Dünya Kupası sırasında 25 milyon civarında siber saldırıya maruz kaldığını söyledi ancak saldırıların türü ve saldırıları düzenleyenler hakkında bilgi vermedi.

“Dünya Kupası esnasında Rusya’daki bilgi işlem dairelerine 25 milyon civarı siber saldırı yapıldı ve cezai suç işlendi, bunlar bir şekilde Dünya Kupası ile bağlantılıydı.” diyor Putin. Kremlin Sarayı tarafından bugün yayınlanan Putin’in yorumları saldırıları ve suçları kimin gerçekleştirdiği hakkında bilgi içermiyor. Aynı zamanda Putin: “Bunun (Dünya Kupası'nın) başarısının ardında büyük bir hazırlık, operasyonel ve analitik bilgi çalışmaları yatıyor. Maksimum kapasite ve konsantrasyon ile çalıştık." diyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Macbook Pro 2018 toza ve kire karşı daha dayanıklı klavye ile geliyor"

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 11 şehir ve 12 stadyumla 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya sürekli olarak Batı ülkeleri tarafından siber saldırılar gerçekleştirmekle suçlanıyordu. Geçtiğimiz cuma günü, 12 Rus istihbarat subayı, Hillary Clinton ve Demokrat Parti’nin 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını hackledikleri gerekçe gösterilerek çarpıcı bir iddianame ile suçlandı.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/16/putin-says-russia-targeted-almost-25-million-cyber-attacks-world/