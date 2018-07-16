Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.”

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dünya Kupası sırasında Rusya’nın 25 milyon civarında siber saldırıya ve cezai eylem gerektiren suça maruz kaldığını söyledi. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
1,7b
1
4
Güvenlik
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

            

Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.”

Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin Dünya Kupası sırasında 25 milyon civarında siber saldırıya maruz kaldığını söyledi ancak saldırıların türü ve saldırıları düzenleyenler hakkında bilgi vermedi.
“Dünya Kupası esnasında Rusya’daki bilgi işlem dairelerine 25 milyon civarı siber saldırı yapıldı ve cezai suç işlendi, bunlar bir şekilde Dünya Kupası ile bağlantılıydı.” diyor Putin. Kremlin Sarayı tarafından bugün yayınlanan Putin’in yorumları saldırıları ve suçları kimin gerçekleştirdiği hakkında bilgi içermiyor. Aynı zamanda Putin: “Bunun (Dünya Kupası'nın) başarısının ardında büyük bir hazırlık, operasyonel ve analitik bilgi çalışmaları yatıyor. Maksimum kapasite ve konsantrasyon ile çalıştık." diyor.

  Ayrıca Bkz. "Apple Macbook Pro 2018 toza ve kire karşı daha dayanıklı klavye ile geliyor"

14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 11 şehir ve 12 stadyumla 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya sürekli olarak Batı ülkeleri tarafından siber saldırılar gerçekleştirmekle suçlanıyordu. Geçtiğimiz cuma günü, 12 Rus istihbarat subayı, Hillary Clinton ve Demokrat Parti’nin 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını hackledikleri gerekçe gösterilerek çarpıcı bir iddianame ile suçlandı.


https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/16/putin-says-russia-targeted-almost-25-million-cyber-attacks-world/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 10 ay
Hek tim çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 10 ay
Bunlar da kendileri i Amerika falan saniyorlar

Kim ne yapsin lan sizin verilerinizi

Bir dogalgaziniz var dogalgazdan fazla havaniz var
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 10 ay
Sistematik sekilde kullandiklari doping maddeleri hakkindaki elestirilere cevabi ne acaba..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 10 ay Elon Musk'ın ''pedofili'' suçlamasında bulunduğu dalgıç, Musk'a dava açmaya hazırlanıyor 10 ay Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı 10 ay Tarih öncesinde mutfak: dünyanın en yaşlı ekmeği bulundu! 10 ay Yükseklik korkunuz mu var? Sanal Gerçeklik Terapisi yardımcınız olabilir 10 ay Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 10 ay G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar 10 ay Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil 10 ay Ethereum Classic birimi Koineks platformunda 10 ay Emporio Armani yeni nesil Connected akıllı saatini duyurdu 10 ay Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, Galaxy Note 9 kullanırken görüntülendi 10 ay Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu 10 ay Galaxy S10, Note 10 ve Galaxy A serisinde ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanılacak 10 ay GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu! 10 ay Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor 10 ay Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor 10 ay Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış" 10 ay Antidepresanlar ne kadar işe yarıyor? 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.” Sonraki Defalarca takla atan Tesla Model 3, sağlamlığıyla güven verdi 10 ay Youtube'dan 25 milyon dolarlık "Dürüst Haber" hamlesi! 10 ay Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu 10 ay Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi kripto para dünyasına girebilir 10 ay Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, 24 Temmuz'da satışa çıkıyor 10 ay Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek 10 ay 2018 Goodwood Hız Festivali'nden eğlenceli görüntüler [Galeri] 10 ay Microsoft noktayı koydu: Surface Phone çıkarmayacağız 10 ay Pahalı ama hak ediyor mu? "Razer Wolverine Tournament Edition" incelemesi 10 ay ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu 10 ay Microsoft'tan AirPods katili bir kablosuz kulaklık geliyor 10 ay ZTE, ABD yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı: Anlaşmanın bedeli 1.4 milyar dolar 10 ay The Boring Company şimdi de tuğla üretecek 10 ay NASA, Mars yüzeyindeki "buzdan" örümceklere ait yeni bir görüntü yayınladı! 10 ay Seetroen adı verilen gözlükle yol tutması tarihe karışıyor 10 ay Rolls-Royce uçan ''hibrit'' taksi geliştirecek 10 ay Whisper Drone ile yeni bir döneme doğru 10 ay Akıllı saatler için Facer tema oyunları geldi 10 ay Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor? 10 ay Japonlardan yarı Android cep telefonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim