Instagram'da 17.5 milyon hesabın verileri sızdırıldı

Sızıntının kaynağı ve riskler
CyberInsider'ın Malwarebytes uzmanlarına dayandırdığı bilgilere göre veri sızıntısının kaynağı, 2024 yılında tespit edilen Instagram'ın açık API'sindeki bir güvenlik açığı olabilir. Kesin saldırı yöntemi henüz netleşmese de, üçüncü taraf entegre servisler veya dahili bir yazılım hatası da ihtimaller arasında yer alıyor. Sızdırılan verilerde API'ye özgü yapılandırılmış JSON alanlarının bulunması bu ihtimali güçlendiriyor.
Malwarebytes, ele geçirilen kullanıcı adı, telefon numarası, e-posta adresi ve kısmen fiziksel adres gibi bilgilerin hâlihazırda oltalama (phishing) saldırıları ve hesap ele geçirme girişimlerinde kullanıldığını vurguluyor. Bazı kullanıcıların Instagram'dan şifre sıfırlama taleplerine dair bildirimler almaya başladığı da aktarılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: