MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor

ABD Hava Kuvvetleri’nin; doğal afetler veya başka acil durumlardan etkilenen alanlarda görev alacak ve uzun süre uçabilecek bir drone istemesi üzerine harekete geçen MIT’deki araştırmacılar, geçtiğimiz ay Jungle Hawk Owl isimli drone’un ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Alışılanın aksine elektrik ya da güneş enerjisiyle çalışan bir drone değil de benzinle çalışan bir drone geliştiren ekip drone’un deposunun tamamen doldurulmasıyla birlikte 5 gün boyunca aralıksız uçabildiğini açıkladı.

Benzin Kullanmak Daha Avantajlı

Yaklaşık 7.5 metrelik kanat uzunluğuna sahip olan drone’u geliştiren ekip, mevcut güneş enerjisi teknolojileriyle drone’un uzun süre havada kalması için büyük panellere sahip olması gerektiğini ve bunun için de drone’un yüzey alanının daha da geniş tutulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca kış aylarında ve ekvatordan uzaktaki enlemlerde güneş ışınlarının yeterli seviyede olmaması da ekibi güneş enerjisi yerine benzin kullanmaya itti.

Jungle Hawk Owl, kişisel olarak kullanılan drone’lara kıyasla biraz büyük olsa da karbon fiber ve Kevlar gibi hafif malzemelerden yapıldığı için toplam ağırlığı yaklaşık 25 kilogram. Drone, taşıması gereken malzemeler kendisine yüklendiğinde ve benzin deposu tamamen doldurulduğunda ise 70 kilograma yakın bir ağırlığa ulaşıyor. Drone’un sadece ABD Hava Kuvvetleri tarafından afet bölgelerinde kullanılması planlanmıyor. MIT ekibi drone Google ve Facebook’un kırsal bölgelere çeşitli hava araçları ile internet götürmeyi hedefleyen projelerde de kullanmayı umuyor.

https://techcrunch.com/2017/06/27/mits-gas-powered-drone-is-able-to-stay-in-the-air-for-five-days-at-a-time/