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MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor

MIT(Massachusetts Institute of Technology) tarafından tasarlanan drone, benzinle çalışıyor ve benzin deposunun tamamen doldurulmasıyla birlikte havada 5 gün boyunca uçabiliyor.
1 yıl
2,9b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor
 

ABD Hava Kuvvetleri’nin; doğal afetler veya başka acil durumlardan etkilenen alanlarda görev alacak ve uzun süre uçabilecek bir drone istemesi üzerine harekete geçen MIT’deki araştırmacılar, geçtiğimiz ay Jungle Hawk Owl isimli drone’un ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Alışılanın aksine elektrik ya da güneş enerjisiyle çalışan bir drone değil de benzinle çalışan bir drone geliştiren ekip drone’un deposunun tamamen doldurulmasıyla birlikte 5 gün boyunca aralıksız uçabildiğini açıkladı.

Benzin Kullanmak Daha Avantajlı 

Yaklaşık 7.5 metrelik kanat uzunluğuna sahip olan drone’u geliştiren ekip, mevcut güneş enerjisi teknolojileriyle drone’un uzun süre havada kalması için büyük panellere sahip olması gerektiğini ve bunun için de drone’un yüzey alanının daha da geniş tutulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca kış aylarında ve ekvatordan uzaktaki enlemlerde güneş ışınlarının yeterli seviyede olmaması da ekibi güneş enerjisi yerine benzin kullanmaya itti.

Jungle Hawk Owl, kişisel olarak kullanılan drone’lara kıyasla biraz büyük olsa da karbon fiber ve Kevlar gibi hafif malzemelerden yapıldığı için toplam ağırlığı yaklaşık 25 kilogram. Drone, taşıması gereken malzemeler kendisine yüklendiğinde ve benzin deposu tamamen doldurulduğunda ise 70 kilograma yakın bir ağırlığa ulaşıyor. Drone’un sadece ABD Hava Kuvvetleri tarafından afet bölgelerinde kullanılması planlanmıyor. MIT ekibi drone Google ve Facebook’un kırsal bölgelere çeşitli hava araçları ile internet götürmeyi hedefleyen projelerde de kullanmayı umuyor.


https://techcrunch.com/2017/06/27/mits-gas-powered-drone-is-able-to-stay-in-the-air-for-five-days-at-a-time/ Yorum Yaz
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Nevfel 1 yıl en beğenilen
Tabii doğal afettir sadece yersen tabii. İlk kullanılan yer ortadoğu olacaktır malum bu zalimlerin test merkezi orası.
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DH Misafiri 1 yıl
Mit diyince ne bileyim... İnsan bi hoş oldu, sonra bi baktım patates
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DH Misafiri 1 yıl
Hidrojenle çalışan yapabilselerdi daha harika olurdu.
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modifci 1 yıl
Milli istihbarat teşkilatı sandım bravo diyecektim
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Wacom Intuos 1 yıl
Çemkirip söyleneceğinize destek sağlasaydınız. Yanlarında dursaydınız. Eğitimle alakası olmayıp habire karalama yapanlar üniversite eleştirisi yapınca komik duruyor, abes. Habere gelecek olursak keşke pil teknolojisi gelişse de benzine ihtiyaç kalmasa. Hem motoru bakım isteyecek hem de pratik bir şekilde kullanımı olmayacak.
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Wacom Intuos 1 yıl
Çemkirip söyleneceğinize destek sağlasaydınız. Yanlarında dursaydınız. Eğitimle alakası olmayıp habire karalama yapanlar üniversite eleştirisi yapınca komik duruyor, abes. Habere gelecek olursak keşke pil teknolojisi gelişse de benzine ihtiyaç kalmasa. Hem motoru bakım isteyecek hem de pratik bir şekilde kullanımı olmayacak.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bizimkiler şimdi WARP motorlusunu yaparlar :D
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1BilimAdamı 1 yıl
Bu drone değilde iha desek daha doğru olur.
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lawbreaker 1 yıl 1BilimAdamı
aynen
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ceo-tr 1 yıl
bu Massachusetts Institute of Technology de neredeyse bizim ODTÜ ve İTÜ kadar bilime aşina. bizimkiler gibi hep bu tarz haberlerle gündeme geliyorlar.
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smegal 1 yıl ceo-tr
ceo-tr

bu Massachusetts Institute of Technology de neredeyse bizim ODTÜ ve İTÜ kadar bilime aşina. bizimkiler gibi hep bu tarz haberlerle gündeme geliyorlar.

şaka mı bu:) mit te okuyanı odtü de master yaptığını düşününce bile komik geliyor bana:) bildiğini unutur muhatemelen. bizim odtü siyaset yapsın anca...
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Nevfel 1 yıl en beğenilen
Tabii doğal afettir sadece yersen tabii. İlk kullanılan yer ortadoğu olacaktır malum bu zalimlerin test merkezi orası.
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