MIT’nin benzinle çalışan drone’u 5 gün havada kalabiliyor

Benzin Kullanmak Daha Avantajlı
Yaklaşık 7.5 metrelik kanat uzunluğuna sahip olan drone’u geliştiren ekip, mevcut güneş enerjisi teknolojileriyle drone’un uzun süre havada kalması için büyük panellere sahip olması gerektiğini ve bunun için de drone’un yüzey alanının daha da geniş tutulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca kış aylarında ve ekvatordan uzaktaki enlemlerde güneş ışınlarının yeterli seviyede olmaması da ekibi güneş enerjisi yerine benzin kullanmaya itti.
Jungle Hawk Owl, kişisel olarak kullanılan drone’lara kıyasla biraz büyük olsa da karbon fiber ve Kevlar gibi hafif malzemelerden yapıldığı için toplam ağırlığı yaklaşık 25 kilogram. Drone, taşıması gereken malzemeler kendisine yüklendiğinde ve benzin deposu tamamen doldurulduğunda ise 70 kilograma yakın bir ağırlığa ulaşıyor. Drone’un sadece ABD Hava Kuvvetleri tarafından afet bölgelerinde kullanılması planlanmıyor. MIT ekibi drone Google ve Facebook’un kırsal bölgelere çeşitli hava araçları ile internet götürmeyi hedefleyen projelerde de kullanmayı umuyor.
https://techcrunch.com/2017/06/27/mits-gas-powered-drone-is-able-to-stay-in-the-air-for-five-days-at-a-time/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şaka mı bu:) mit te okuyanı odtü de master yaptığını düşününce bile komik geliyor bana:) bildiğini unutur muhatemelen. bizim odtü siyaset yapsın anca...
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