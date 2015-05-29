Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'nın çitası, karşısına çıkan engellerde yüksek performans sergiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT'nın çitası, karşısına çıkan engellerde yüksek performans sergiliyor
 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen Cheetah ya da Türkçe karşılığıyla çita robot modeli, uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir proje olarak her geçen gün daha iyi hale geliyor. Bu doğrultuda yayınlanan yeni bir video, robotun farklı engellere karşı gösterdiği performansı gözler önüne seriyor.
Bünyesinde yer alan LIDAR radar / sensör sistemi sayesinde otonom olarak hareket edebilen dört bacaklı robot, lazer temelli sinyaller sayesinde çevresini tarıyor ve bu verilere göre haritalandırma yaparak bir sonraki adımını oldukça kısa bir süre (100 milisaniye) içerisinde planlanlayabiliyor. Bu sayede aşağıda yer alan video üzerinden de görebileceğiniz üzere karşısına çıkan engellerin üzerinden oldukça dengeli bir şekilde atlayarak geçebilen çita, genel olarak bu süreci üç farklı algoritmayı devreye sokarak yerine getiriyor.
DARPA ve Google tarafından satılan alınan Boston Dynamics firmalarının da bildiğiniz üzere kendi çita robotları bulunuyor. Ancak MIT'nin çitası aşağıda yer alan performansıyla gelinen son noktanının kararlılığını gösteriyor.

http://www.engadget.com/2015/05/29/oh-no-mits-cheetah-robot-can-jump-over-hurdles-while-running/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Umutcan 4 yıl
"Çıta"yı yükseltmişler.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl en beğenilen Uçan Gergedan
Uçan Gergedan


infom@n

Vay be :) Bizde bir asırdan daha önce keşfedilmiş uçağı,tankı, helikopteri icat etmiş gibi reklam yapalım. :D
Adamlar sabah olsa işe gitsem diyor bizde ise akşam olsa eve gitsek diyoruz :D

Yaw su zihniyeti bi bırakın artık

Gınaa geldi bi bitmediniz hımmınaa

Yapılacak ve yapılmış Uçak tank helikopter.. sana batıyor galiba


Bizim zihniyetimiz Atatürkçü zihniyet, makarnayla, kömürle, ihaleyle, rantla, rüşvetle değişmez. Biz doğruyu söyler doğruyu yaparız.
Küfürlerini aynen iade ediyorum.

Ben yapılmasına bişey demiyorum elbette yapılsın ama %100 yerli ve tek biz yaptık reklamlarına karşıyım. Siz bunu bir anlayamadınız gitti

T-129 ATAK: Proje kararı Ekim 1995 ve AgustaWestland firmasının ürettiği helikopterin uyarlanmış halidir. Kesinlikle %100 yerli değil olamaz. Sadece yazılım ve kuyruğundaki denge ağırlığı yerli :)

ALTAY TANKI: Kore'nin XK2'si, Alman Leopard 2 ve Fransız Lecrerc kombinesinden üretilmiştir. ALTAY tankı ise KORE XK2 tankından üretilmiştir. Yani dedesi çoğu tank gibi Alman Leopard 2'dir. Babası ise Kore XK2 tankıdır.
Motor: Alman MTU
Çelik: Yurtdışı
Yürür aksam: Kore
Top: Kore
Elektronik techizat: Çin, Kore
Yazılım: Yerli (?) Kod yabancı
Amele, İşçi: Yerli

Uçak: Alman firmasının lisansıyla üretilecekti. Tıpkı 1986'dan bu yana F16'ların üretildiği gibi


Milgem: Türkler yüzyıllardır gemi üretiyor ama malzemeler hep yurtdışından. AKP'den öncede sonrada savaş gemisi üretilebilecek. Tersande çalıştığım için sana bir sürü yerli üretim askeri gemi fotoğrafı gösterebilirim.

Hiçbir şey üretemeyen bir ülkede sadece montaj işçiliği yapılıyor ve buna %100 yerli diyen hatta icat etmiş gibi utanmadan kasılan yöneticilerin tek amacı OY şakşakçılığıdır.

Umarım @powerstorm küfürlerinizi görüp şöyle okkalı bir ceza verir ki aklınızla tartışmayı öğrenirsiniz.
Uçan Gergedaninfom@nVay be :) Bizde bir asırdan daha önce keşfedilmiş uçağı,tankı, helikopteri icat et...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl sahoron
sahoron

Arkadaslar onemli bir sorum olacakti. Simdi sakin cignersem oruc bozuluyor mu? Birde ayasofya durumu ne oldu?

Hah ya.. Şöyle bizi ilgilendiren daha önemli konulara dönelim. Saçma sapan yüksek hareket kabiliyetine sahip çok gelişmiş robotları konuşmak çok saçma.
sahoronArkadaslar onemli bir sorum olacakti. Simdi sakin cignersem oruc bozuluyor mu? Birde ayasofya durumu ne oldu?Hah...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SherBoyTR 4 yıl
Kullanım amaçları tam olarak ne olacak ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rezes 4 yıl
MIT yazınca bende bizim milli istihbarat zannediyor her seferinde vay be diyorum ama sonra jeton düşüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QapriCe 4 yıl
Bu tarz haberlere bakınca teknoloji nerelere geldi diyoruz ama aslen hiç bir yere gitmedi.. Enerji problemi çözülemediği sürece teknoloji sadece günü kurtaran bir unsur oluyor.. Hemen akla savaşlar vs gelebiliyor, nitekim birçok öncü teknolojiye sahip ABD bile ırak savaşını baz alırsak teknolojiyi yeterli ve etkin kullanamamıştır. Teknoloji tek başına anlam ifade etmiyor insan unsuru olmadan çalışamıyor ve doğaya nasıl uyum sağlaması gerektiğini bilemiyor. Bu anca dedeme yarar bahçeden eve odun taşır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
porsche911gt2 4 yıl
Uçan Gergedan
infom@nVay be :) Bizde bir asırdan daha önce keşfedilmiş uçağı,tankı, helikopteri icat etmiş gibi reklam yapalım. :DAdamlar sabah olsa işe gitsem diyor bizde ise akşam olsa eve gitsek diyoruz :D
Yaw su zihniyeti bi bırakın artık
Gınaa geldi bi bitmediniz hımmınaa
Yapılacak ve yapılmış Uçak tank helikopter.. sana batıyor galiba

geriden gelmek sana da batsa keşke belki birşeyler değişirdi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl porsche911gt2
porsche911gt2
Uçan Gergedan
Orijinalden alıntı: infom@nVay be :) Bizde bir asırdan daha önce keşfedilmiş uçağı,tankı, helikopteri icat etmiş gibi reklam yapalım. :DAdamlar sabah olsa işe gitsem diyor bizde ise akşam olsa eve gitsek diyoruz :D
Yaw su zihniyeti bi bırakın artık
Gınaa geldi bi bitmediniz hımmınaa
Yapılacak ve yapılmış Uçak tank helikopter.. sana batıyor galiba

geriden gelmek sana da batsa keşke belki birşeyler değişirdi.

Geriden gelmek derken hangi ülke say bakalım almanya,rusya,abd,çin bunun dışında kimin gerisinden geliyoruz ?

Tabi ki anlıyorum kuyruk acısı ,
insan gurur duyar be azcık italya yemen mısır atak helikopteri için sıraya girdiler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 4 yıl
Vay be :) Bizde bir asırdan daha önce keşfedilmiş uçağı,tankı, helikopteri icat etmiş gibi reklam yapalım. :D
Adamlar sabah olsa işe gitsem diyor bizde ise akşam olsa eve gitsek diyoruz :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
"Çıta"yı yükseltmişler.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Gergedan 4 yıl
Birde buna silah falan ekliceklermiş,

Coming soon the 3. world war
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 4 yıl
ceylan gibi sekiyor
, bunlar bizi oldurmesin sonra terminatorde ki gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Üzerine konulan uzun namlulu makineli tüfekler ile savaşmaya hazır ve doğa şartlarına dayanıklı robotlar.Ayrıca gündüz kendini güneş panelleri ile şarj edebilecek,yoğun enerji tüketiminde ise uçaklar ile bırakılan enerji kapsüllerinden şarj olabilecek bir ordu ile insan kaybı olmadan savaşmak enteresan olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4220 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, mit ve robot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "vurmayın Talha'ya dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim