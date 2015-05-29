MIT'nın çitası, karşısına çıkan engellerde yüksek performans sergiliyor

Haber Editörü
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen Cheetah ya da Türkçe karşılığıyla çita robot modeli, uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir proje olarak her geçen gün daha iyi hale geliyor. Bu doğrultuda yayınlanan yeni bir video, robotun farklı engellere karşı gösterdiği performansı gözler önüne seriyor.
Bünyesinde yer alan LIDAR radar / sensör sistemi sayesinde otonom olarak hareket edebilen dört bacaklı robot, lazer temelli sinyaller sayesinde çevresini tarıyor ve bu verilere göre haritalandırma yaparak bir sonraki adımını oldukça kısa bir süre (100 milisaniye) içerisinde planlanlayabiliyor. Bu sayede aşağıda yer alan video üzerinden de görebileceğiniz üzere karşısına çıkan engellerin üzerinden oldukça dengeli bir şekilde atlayarak geçebilen çita, genel olarak bu süreci üç farklı algoritmayı devreye sokarak yerine getiriyor.
DARPA ve Google tarafından satılan alınan Boston Dynamics firmalarının da bildiğiniz üzere kendi çita robotları bulunuyor. Ancak MIT'nin çitası aşağıda yer alan performansıyla gelinen son noktanının kararlılığını gösteriyor.
http://www.engadget.com/2015/05/29/oh-no-mits-cheetah-robot-can-jump-over-hurdles-while-running/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim zihniyetimiz Atatürkçü zihniyet, makarnayla, kömürle, ihaleyle, rantla, rüşvetle değişmez. Biz doğruyu söyler doğruyu yaparız.
Küfürlerini aynen iade ediyorum.
Ben yapılmasına bişey demiyorum elbette yapılsın ama %100 yerli ve tek biz yaptık reklamlarına karşıyım. Siz bunu bir anlayamadınız gitti
T-129 ATAK: Proje kararı Ekim 1995 ve AgustaWestland firmasının ürettiği helikopterin uyarlanmış halidir. Kesinlikle %100 yerli değil olamaz. Sadece yazılım ve kuyruğundaki denge ağırlığı yerli :)
ALTAY TANKI: Kore'nin XK2'si, Alman Leopard 2 ve Fransız Lecrerc kombinesinden üretilmiştir. ALTAY tankı ise KORE XK2 tankından üretilmiştir. Yani dedesi çoğu tank gibi Alman Leopard 2'dir. Babası ise Kore XK2 tankıdır.
Motor: Alman MTU
Çelik: Yurtdışı
Yürür aksam: Kore
Top: Kore
Elektronik techizat: Çin, Kore
Yazılım: Yerli (?) Kod yabancı
Amele, İşçi: Yerli
Uçak: Alman firmasının lisansıyla üretilecekti. Tıpkı 1986'dan bu yana F16'ların üretildiği gibi
Milgem: Türkler yüzyıllardır gemi üretiyor ama malzemeler hep yurtdışından. AKP'den öncede sonrada savaş gemisi üretilebilecek. Tersande çalıştığım için sana bir sürü yerli üretim askeri gemi fotoğrafı gösterebilirim.
Hiçbir şey üretemeyen bir ülkede sadece montaj işçiliği yapılıyor ve buna %100 yerli diyen hatta icat etmiş gibi utanmadan kasılan yöneticilerin tek amacı OY şakşakçılığıdır.
Umarım @powerstorm küfürlerinizi görüp şöyle okkalı bir ceza verir ki aklınızla tartışmayı öğrenirsiniz.
Hah ya.. Şöyle bizi ilgilendiren daha önemli konulara dönelim. Saçma sapan yüksek hareket kabiliyetine sahip çok gelişmiş robotları konuşmak çok saçma.