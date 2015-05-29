MIT'nın çitası, karşısına çıkan engellerde yüksek performans sergiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen Cheetah ya da Türkçe karşılığıyla çita robot modeli, uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir proje olarak her geçen gün daha iyi hale geliyor. Bu doğrultuda yayınlanan yeni bir video, robotun farklı engellere karşı gösterdiği performansı gözler önüne seriyor.

Bünyesinde yer alan LIDAR radar / sensör sistemi sayesinde otonom olarak hareket edebilen dört bacaklı robot, lazer temelli sinyaller sayesinde çevresini tarıyor ve bu verilere göre haritalandırma yaparak bir sonraki adımını oldukça kısa bir süre (100 milisaniye) içerisinde planlanlayabiliyor. Bu sayede aşağıda yer alan video üzerinden de görebileceğiniz üzere karşısına çıkan engellerin üzerinden oldukça dengeli bir şekilde atlayarak geçebilen çita, genel olarak bu süreci üç farklı algoritmayı devreye sokarak yerine getiriyor.

DARPA ve Google tarafından satılan alınan Boston Dynamics firmalarının da bildiğiniz üzere kendi çita robotları bulunuyor. Ancak MIT'nin çitası aşağıda yer alan performansıyla gelinen son noktanının kararlılığını gösteriyor.

http://www.engadget.com/2015/05/29/oh-no-mits-cheetah-robot-can-jump-over-hurdles-while-running/?ncid=rss_truncated