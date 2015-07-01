MIT'nin yeni sistemi yazılım kodlarını otomatik olarak onarabilecek

Yazılım geliştirme ile uğraşan kişilerin yakından bildiği üzere kod yazmak oldukça zahmetli bir süreç. En ufak satır hatası bile büyük sorunlara yol açabiliyor ve binlerce satır arasında bu hatalı kodu bulmak büyük zaman israfı ortaya çıkartabiliyor. Bu sorunu çözmeyi amaçlayan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, yeni sistemi ile yazılım kodlarını otomatik olarak onarmayı hedefliyor.

MIT tarafından CodePhage olarak isimlendirilen sistem, yukarıda da belirttiğimiz üzere yazılan kodların otomatik olarak düzeltilmesine dayanıyor. Bunu diğer hazır yazılımlardan ödünç aldığı kodlar ile yerine getiren sistem, farklı programlama dilleriyle çalışma gösterebiliyor ve sonuç olarak hata arama - bulma sürecinde yazılımcılara çok büyük zaman kazancı getirebiliyor.

Hata (Bug) bulma / ayıklana noktasında da aktif olarak kullanılabilen CodePhage, MIT araştırmacısı Stelios Sidiroglou-Douskos'un açıklamalarına göre bunu "dinamik kod çevrimi ve nakli" sayesinde diğer yazılımların kaynak kodlarına girmeden yerine getiriyor. Bu noktada sayısı milyonları bulan açık kaynaklı yazılım projelerinden de yararlanan sistem, çok önemli bir gelişme olarak güvenlik kontrolleri için de çalışma gösterebiliyor.

7 açık kaynak kodlu yazılım üzerinde yapılan testlerde savunmasız durumdaki kodları10 dakika içerisinde bulduğu ve bu sürenin ilerleyen dönemde çok daha aşağılara çekileceği söylenen sistem, uzun vadeli amaç olaraksa başkaları tarafından yazılan kodları yeniden yazma derdini ortadan kaldırma amacını güdüyor. CodePhage bunu benzer kodları bulup bir araya getirerek sağlamayı hedefliyor ve böylece yine çok büyük bir zaman kazancı elde edilmiş oluyor.

http://newsoffice.mit.edu/2015/automatic-code-bug-repair-0629