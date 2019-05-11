Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek

ABD merkezli bellek ürünleri üreticisi Micron hali hazırda yarıdan fazlasına sahip olduğu 3D XPoint üretim tesislerinin tamamını Intel’den almak için kolları sıvadı. Hisse aktarımı işleminin Micron’a 1.3-1.5 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Intel'e borç

Fabrikayı satın almayı planlayan Micron’un aklındaki fikirse tesiste 2. nesil 3D XPoint çözümlerini üretmek ve bunları bu yılın sonuna kadar piyasaya sürme şeklinde. Aktarılacak meblağın 300 ila 500 milyon doları tesis için ödenecek.

Geri kalan 1 milyar dolarlık dilimse IMFT’nin Intel’e olan borcu olarak görünüyor. Elde edeceği gelirle yine 3D XPoint formatında bellek çözümleri üretmeyi planlayan Intel ayrıca 2020’nin ortalarına kadar Micron’dan hafıza çözümleri satın alma hakkını da saklı tutacak.

https://www.anandtech.com/show/14310/micron-to-pay-intel-13-15-billion-for-im-flash-stake

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sağlanan anlaşmadan bu yanabölümününsahip olan Micron bazı koşullar altında tesislerin tamamını satın alma hakkına da sahip. 2012 yılındaveüretim sahalarını da Micron’a devreden Intel’in elinde şu an sadecebirim bulunuyor ki burası sadece 3D XPoint üretimine adanmış durumda.