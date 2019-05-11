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Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek

Hafıza ürünleri üreticisi Micron önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği anlaşmayla birlikte Intel’den 3D XPoint tesislerinin tamamını satın alacak. Detaylar haberimizde.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek
 
ABD merkezli bellek ürünleri üreticisi Micron hali hazırda yarıdan fazlasına sahip olduğu 3D XPoint üretim tesislerinin tamamını Intel’den almak için kolları sıvadı. Hisse aktarımı işleminin Micron’a 1.3-1.5 milyar dolara mal olması bekleniyor.

2005’te sağlanan anlaşmadan bu yana IM Flash Technologies bölümünün %51’ine sahip olan Micron bazı koşullar altında tesislerin tamamını satın alma hakkına da sahip. 2012 yılında Singapur ve Virginia’daki üretim sahalarını da Micron’a devreden Intel’in elinde şu an sadece Utah’taki birim bulunuyor ki burası sadece 3D XPoint üretimine adanmış durumda.

Intel'e borç 

Fabrikayı satın almayı planlayan Micron’un aklındaki fikirse tesiste 2. nesil 3D XPoint çözümlerini üretmek ve bunları bu yılın sonuna kadar piyasaya sürme şeklinde. Aktarılacak meblağın 300 ila 500 milyon doları tesis için ödenecek.
Geri kalan 1 milyar dolarlık dilimse IMFT’nin Intel’e olan borcu olarak görünüyor. Elde edeceği gelirle yine 3D XPoint formatında bellek çözümleri üretmeyi planlayan Intel ayrıca 2020’nin ortalarına kadar Micron’dan hafıza çözümleri satın alma hakkını da saklı tutacak.

https://www.anandtech.com/show/14310/micron-to-pay-intel-13-15-billion-for-im-flash-stake Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 3 hf.
Çok yüksek potansiyeli olan bir proje. Bunu değerlendirmeleri şart.
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serafon 4 hf.
Meblağ
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northwood 4 hf. serafon
serafon
Meblağ

Sağolun hocam düzelttim
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