Intel Xeon Phi defterini kapatıyor

Intel’in 2008 yılında ortaya çıkan ve ilk örneklerini 2010 yılında gördüğümüz Xeon Phi işlemci ailesi için yolun sonuna gelindi. Firma süper bilgisayarlar için geliştirdiği yongaları daha fazla geliştirmeyecek.

Son nesli Knights Mill olarak kayda geçen sunucu işlemcilerinden satın almak isteyen müşterilerin 9 Ağustos tarihine kadar karar vermeleri gerekiyor. İşlemcilerin dağıtımı ise 31 Temmuz 2020 yılına kadar sürecek.

Son kuşakta yer alan yongalar Xeon Phi 7295, 7285 ve 7235 şeklindeydi. 64,68 ve 72 çekirdek sayısıyla derin öğrenme uygulamaları için optimize edilen x86 mimarisindeki çözümlerin yerini Xeon Platinium modelleri alacak.

Larrabee projesi: Çöpe atılan çalışmalar

Larrabee projesinin çıkış noktası işlemcilerin yapabildiği eylemleri gerçekleştirebilmesinin yanı sıra GPU'larda görülen Compute Shader ve OpenCL özelliklerini de barındıran bir yonga üretmekti.Buna karşın projenin orijinal geliştiricisi olan Tom Forsyth uzun süre bu fikir üzerinde yaptığı çalışmaları daha sonraları firmanın yöneticilerinin verdiği bir kararla birlikte çöpe atmak zorunda kalmıştı.

Dolayısıyla proje GPU tabanlı bir silikon olmaktan çıkıp işlemci odaklı bir yonga haline gelmiş oldu. Oldukça da başarılı giden ilk Larrabee süreci daha sonra ISPC ve CILK Plus programlama modellerine kaynaklık etti.

Yetersiz performans

Son olarak yongaların sunduğu performansa da değindikten sonra sözlerimizi noktalayalım. Araştırmacılar tarafından düzenlenen bir çalışmada modellerin programcıların yapacağı büyük yardımlar sonucunda ancak yeterli performans sunabildiği ortaya çıkmıştı.

Diğer taraftan işlemcilerin derin öğrenme, yaşam bilimleri ve bilgisayar destekli mühendislik alanlarında kayda değer hızlandırma sağlayabileceği de aynı araştırmanın sonuçları arasında yer alıyor.

https://www.anandtech.com/show/14305/intel-xeon-phi-knights-mill-now-eol

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Son 2 neslindekomut setlerine de destek sunulan işlemcilerGuangzhou’da kurulan ve o dönem için en hızlı süper bilgisayar olarak tarihe geçende kalbinde yer alıyor. Merak edenler için, MilkyWay 2 olarak da anılan süper bilgisayar 2018 yılında 4. sıraya düştü.