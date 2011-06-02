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Micron 3GB/saniye okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD sürücüsünü tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,7b
1
26
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NAND Flash bellek yongası üretiminde Intel ile işbirliği içerisinde olan Micron, PCI-Express arabirimini kullanan süper hızlı SSD sürücüsünü duyurdu. RealSSD P320h adı verilen yeni sürücü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC (single-level cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve üst seviye çip kontrolcüsüyle geliyor.

Micron tarafından açıklanan bilgilere göre 3GB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızları sunabilen sürücünün rastgele okuma ve yazma performansları ise sırasıyla 750,000 IOPS ve 341,000 IOPS. Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olan PCIe x8 tabanlı yeni sürücü, 350GB ve 700GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak.

Bulut bilişim, yüksek performanslı bilgi işlem, veri analizi ve iş zekası gibi kurumsal bazdaki özel gereksinimler için hazırlanan sürücünün örnekleri dağıtılrıken, hacimli üretime ise üçüncü çeyrekte başlanması bekleniyor.


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RiPPeR91 8 yıl
İbretlik bir hız
3GB/saniye

Ya teleskobun olcak yada rüyanda görcen. Micron Micron diye sayıklayacan.
2 Yanıt Yanıtla +8
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ilterv 8 yıl en beğenilen
İşte sanırım bu RAM olmuş;


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ioDrive Octal Capacity 5.12TB
8)

NAND Type Multi Level Cell (MLC)
Read IOPS (512 B) 1,190,000
Write IOPS (512 B) 1,180,000
75/25 Mix IOPS (512 B) 729,000
Read Bandwidth (64 kB) 6.0 GB/s
Write Bandwidth (64 kB) 4.4 GB/s
Access Latency (512 Byte) 30µs
Bus Interface PCI-Express x16 Gen2.0
Operating Systems 64-Bit Microsoft XP/Vista/Win7/Server 2003/Server 2008, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v5, VMware ESX 4.0/4.1/ESXi 4.1
İşte sanırım bu RAM olmuş;ioDrive Octal Capacity 5.12TB8)
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1 Yanıt Yanıtla +8
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FreeRun 8 yıl
vaybe 20 yıl sonra toplıyacağım pc nin parçalarını şimdiden görmek güzel :D
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mertekin 8 yıl

sezgin91

vaybe 20 yıl sonra toplıyacağım pc nin parçalarını şimdiden görmek güzel :D


Eğer bu hızla giderse 5-6 yıl sonra bunları yada üst modellerini kullanıyor olabiliriz.
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alpa07 8 yıl
:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!D
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MaTaDoR 8 yıl
SSD'lerin RAM'ın random write hızına ulaşabilmesi için daha çok yol var. Özellikle yazma noktasında RAM'ların performans uçurumu büyük.
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MxFxOx 8 yıl
RAM'den hızlı olamaz ama yaklaşmış adamlar.böyle giderse RAM belleklere ihtiyac kalmayacak.
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ated90 8 yıl
3 gb/sn
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ilterv 8 yıl
İşte sanırım bu RAM olmuş;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




ioDrive Octal Capacity 5.12TB
8)

NAND Type Multi Level Cell (MLC)
Read IOPS (512 B) 1,190,000
Write IOPS (512 B) 1,180,000
75/25 Mix IOPS (512 B) 729,000
Read Bandwidth (64 kB) 6.0 GB/s
Write Bandwidth (64 kB) 4.4 GB/s
Access Latency (512 Byte) 30µs
Bus Interface PCI-Express x16 Gen2.0
Operating Systems 64-Bit Microsoft XP/Vista/Win7/Server 2003/Server 2008, RHEL 4/5/6, SLES 10/11, OEL v5, VMware ESX 4.0/4.1/ESXi 4.1
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CodeMachine 8 yıl
Bunu alan adam acaba bu diske veriyi nereden atmayı düşünüyor. İnternetten bişey indirmek için diyorsanız en az 24Gbps internetiniz olması gerek yada bundan iki tane alıp kendi aralarında veri aktarmak için. Kullanım alanı çok kısıtlı.
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MaDMaxiBo 8 yıl

CodeMachine

Bunu alan adam acaba bu diske veriyi nereden atmayı düşünüyor. İnternetten bişey indirmek için diyorsanız en az 24Gbps internetiniz olması gerek yada bundan iki tane alıp kendi aralarında veri aktarmak için. Kullanım alanı çok kısıtlı.



Bununla Server kuracaksın, sisteme aynı anda yüzbin kullanıcı bağlansa bana mısın demeyecek
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-MaTaDoR- 8 yıl
bu hızda işlemci ve ram üzerinde hiç yük kalmaz:)
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scerit 8 yıl
Alish

Bundan birkaç tane alıp RAID yapabiliyor muymuşuz?


en güzeli bunlardan 3 tane alıp three way slı yapmak. baksana abim pcex8 slotu kullanıyor.
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Naneli Larry 8 yıl
350 GB kapasiteli model 15.000$
750 GB kapasiteli model hemen hemen iki katı olur
Meraklanmayın. Geçmişe bir bakın. O zamanlarda acaba benimde böyle bir şeyim olacak mı dediğimiz çok şey olmuştur ve gelecekte yaygınlaşınca evimizde bolca bulundurmuşuzdur. Örnek olarak bunlarda aynı sebeplerle bizdede olacak. Herşeyi zamana bırakmak lazım.
Sunucu şirketi olarak demiyorum ama; böyle bir canavarı kim istemezki =)
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createemir 8 yıl
Bence bu SSD 50GB ve üzeri dosyalar için yapılmıştır.Normal kullanımda gereksiz.
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atiktuk 8 yıl
muazzam bir hız fakat fiyatı da bir o kadar muazzam olacaktır..umarım bu ssd lerin fiyatları bir an önce düşer de her acıdan herkes rahatlar
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