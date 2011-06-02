Micron 3GB/saniye okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD sürücüsünü tanıttı

NAND Flash bellek yongası üretiminde Intel ile işbirliği içerisinde olan Micron, PCI-Express arabirimini kullanan süper hızlı SSD sürücüsünü duyurdu. RealSSD P320h adı verilen yeni sürücü, 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC (single-level cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve üst seviye çip kontrolcüsüyle geliyor.

Micron tarafından açıklanan bilgilere göre 3GB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızları sunabilen sürücünün rastgele okuma ve yazma performansları ise sırasıyla 750,000 IOPS ve 341,000 IOPS. Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olan PCIe x8 tabanlı yeni sürücü, 350GB ve 700GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak.

Bulut bilişim, yüksek performanslı bilgi işlem, veri analizi ve iş zekası gibi kurumsal bazdaki özel gereksinimler için hazırlanan sürücünün örnekleri dağıtılrıken, hacimli üretime ise üçüncü çeyrekte başlanması bekleniyor.