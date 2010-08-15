Micron SATA tabanlı en hızlı SSD'lerini duyurdu

Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Micron, profesyonel kullanım alanları için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu. RealSSD P300 serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerde, ONFI 2.1 uyumlu 34nm SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor ve SATA-III ara birimi destekleniyor.

En yüksek okuma hızları 360MB saniye, en yüksek yazma hızları ise 275MB/saniye olarak açıklanan RealSSD P300 serisi SSD'lerin 60.000 IOPS rastgele okuma ve 45.200 IOPS rastgele yazma hızlarını destekledikleri belirtiliyor. Micron'un Bellek Sistem Geliştirme'den sorumlu başkan yardımcısı Dean Klein açıklamasında, "Real SSD P300 serisi SSD'ler, pazardaki en hızlı SATA sürücüler..." dedi. 50GB, 100GB ve 200GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği olan yeni sürücülerin satışına Ekim ayı içerisinde başlanacak.