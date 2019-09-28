Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor

Microsoft, retro aksesuarlarını yenilemeyi bir hobi haline getirdi. Şirketin şimdi de Ergonomik Klavye ve Ergonomik Fare'nin modern versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.

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Alman WinFuture sitesinin haberine göre yeni aksesuarlar 2 Ekim tarihinde, Microsoft'un yeni Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3'ü tanıtacağı donanım etkinliği sırasında duyurulacak.

Fiyat etiketleri de belli oldu

Yeni çevre birimlerinin siyah, şeftali ve pastel mavi renklerde sunulacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere 2000'li yıllarda piyasaya sürülen modeller sadece beyaz renk seçeneğine sahipti.

Bununla birlikte hem fare hem de klavye PS/2 yerine USB bağlantısı da dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilerle birlikte gelecek. Microsoft’un yeni Ergonomik Klavye'yi 59.99 dolar, Fare'yi ise 49.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.

https://winfuture.de/news,111490.html