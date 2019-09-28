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    Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor

    Microsoft, 2000'li yıllarda oldukça popüler olan Ergonomik Klavye ve Fare'nin modern versiyonlarını çıkarmayı planlıyor. Duyuru 2 Ekim'deki donanım etkinliğinde yapılacak.
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    Çevre Birimleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor
    Microsoft, retro aksesuarlarını yenilemeyi bir hobi haline getirdi. Şirketin şimdi de Ergonomik Klavye ve Ergonomik Fare'nin modern versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor.
    Ayrıca Bkz. "Amiral gemisi Meizu 17'nin yeni bir görseli ortaya çıktı"
    Alman WinFuture sitesinin haberine göre yeni aksesuarlar 2 Ekim tarihinde, Microsoft'un yeni Surface Pro 7 ve Surface Laptop 3'ü tanıtacağı donanım etkinliği sırasında duyurulacak.

    Fiyat etiketleri de belli oldu

    Yeni çevre birimlerinin siyah, şeftali ve pastel mavi renklerde sunulacağı söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere 2000'li yıllarda piyasaya sürülen modeller sadece beyaz renk seçeneğine sahipti.
    Bununla birlikte hem fare hem de klavye PS/2 yerine USB bağlantısı da dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilerle birlikte gelecek. Microsoft’un yeni Ergonomik Klavye'yi 59.99 dolar, Fare'yi ise 49.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunması bekleniyor.


    https://winfuture.de/news,111490.html Yorum Yaz
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