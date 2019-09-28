Amiral gemisi Meizu 17'nin yeni bir görseli ortaya çıktı

Bu ayın başlarında Meizu 17'nin Siyah ve Beyaz versiyonlarını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonun yeni bir görüntüsü internete düştü. Weibo'da paylaşılan son görselin daha öncekilerle uyuşması dikkat çekiyor.

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Yeni görsel Meizu 17'nin sadece ön tasarımını sergiliyor. Cihaz, çift kenarı kavisli ekrana sahip. Çok ince duran simetrik üst ve alt çerçeveleri var. Aize ve selfie kamerası üst çerçevede yer alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Akıllı telefonda fiziksel tuş olmayacağı ve basınca duyarlı kontrol tuşlarıyla piyasaya sürüleceği gelen haberler arasında.

Meizu Zero'yu temel alacak

https://www.weibo.com/laowangxyz

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Meizu 17'ninadlı konsept telefonu temel alacağı söyleniyor. Cihazın daha önce yayınlanan görselleri 48 megapiksel ana sensörle donatılmışsistemi ile geleceğini ortaya koydu. Ön kamerası iseolabilir. Cihazın, Meizu'nunakıllı telefonu olarak lanse edilmesi bekleniyor.