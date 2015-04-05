Microsoft 40 yılı geride bıraktı

Bilgisayar dünyasını adeta baştan aşağı değiştiren ve yeni bir dönemin kapılarını açan Microsoft, kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutluyor. Henüz bilgisayar kavramının şu anki seviyede olmadığı bir dönemde, 4 Nisan 1975 tarihinde, Bill Gates ve Paul Allen adlı iki kafadar Microsoft firmasının temellerini attı.





Çocukluk arkadaşı olan Gates ve Allen daha önce de bir ticari firma kurmaya kalkmış ancak başarılı olamamıştı. Microsoft kurulduğu zaman Gates 19, Allen ise 22 yaşındaydı. İkilinin en büyük rüyası ise her eve bir bilgisayar sokabilmekti.





1974 yılında MITS firmasının Altair 8080 adlı mikro bilgisayarı için işletim sistemi arayışına girmesi ikilinin hayatını değiştiren olay oldu. BASIC adında bir yorumlayıcı geliştiren ikili, Mart 1974 tarihinde MITS tarafından kabul edilmesi ve Altair BASIC olarak pazarlanmaya başlamasıyla Microsoft firmasını kurmaya karar verdiler.





Unix tabanlı bir işletim sistemi geliştirmesine rağmen firmanın yazılım dünyasındaki şöhreti MS-DOS ile geldi. IBM'in evlere yönelik bilgisayarlarında kullanacağı bir işletim sistemi planladığını duyan Gates, Seattle Computer Products'dan 86-DOS yazılımını satın aldı ve optimize ederek MS-DOS adını verdi. Sistem beğenilince 1981 yılından itibaren PC DOS olarak IBM bilgisayarlarında yer almaya başladı.





Gates satılan her PC DOS için 1$ telif ücreti talep etmiş, IBM de rakamı küçümsediği için sorun çıkarmamıştı. Ancak PC DOS satışları olağanüstü ilgi görünce Microsoft'un da kasası dolmaya başladı. IBM'in işletim sistemini diğer üreticilere dağıtmak konusunda çekimser olması Gates tarafından iyi değerlendirildi ve Microsoft MS-DOS'un yayın haklarını tekrar elde ederek dağıtmaya başladı. Bu hamle işletim sistemi pazarında Microsoft'un hakimiyetini ilan etmiş oldu.





Sonrasında Windows ile başlayan pencereli hayat, ofis yazılımları, mobil dünyaya giriş, bulut altyapısı, mail hizmetleri, tekel tartışmaları derken Microsoft teknoloji dünyasında bugünkü pozisyonuna ulaştı.





Uzun yıllar bir aile şirketi olarak kalan ve Bill Gates tarafından yönetilen Microsoft, 2000 yılında Steve Ballmer'ın yönetimine geçerken geçen yıl da Satya Nadella'ya teslim edildi. Bilgisayar dünyasıyla bir şekilde etkileşime geçmiş herkeste iz bırakan Microsoft'un 40. yılı dolayısıyla Bill Gates de çalışanlarına bir mektup yayımladı.