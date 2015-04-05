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Microsoft 40 yılı geride bıraktı

4 yıl
4b
1
32
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft 40 yılı geride bıraktı

Bilgisayar dünyasını adeta baştan aşağı değiştiren ve yeni bir dönemin kapılarını açan Microsoft, kuruluşunun 40. yıl dönümünü kutluyor. Henüz bilgisayar kavramının şu anki seviyede olmadığı bir dönemde, 4 Nisan 1975 tarihinde, Bill Gates ve Paul Allen adlı iki kafadar Microsoft firmasının temellerini attı. 

Çocukluk arkadaşı olan Gates ve Allen daha önce de bir ticari firma kurmaya kalkmış ancak başarılı olamamıştı. Microsoft kurulduğu zaman Gates 19, Allen ise 22 yaşındaydı. İkilinin en büyük rüyası ise her eve bir bilgisayar sokabilmekti. 

1974 yılında MITS firmasının Altair 8080 adlı mikro bilgisayarı için işletim sistemi arayışına girmesi ikilinin hayatını değiştiren olay oldu. BASIC adında bir yorumlayıcı geliştiren ikili, Mart 1974 tarihinde MITS tarafından kabul edilmesi ve Altair BASIC olarak pazarlanmaya başlamasıyla Microsoft firmasını kurmaya karar verdiler. 

Unix tabanlı bir işletim sistemi geliştirmesine rağmen firmanın yazılım dünyasındaki şöhreti MS-DOS ile geldi. IBM'in evlere yönelik bilgisayarlarında kullanacağı bir işletim sistemi planladığını duyan Gates, Seattle Computer Products'dan 86-DOS yazılımını satın aldı ve optimize ederek MS-DOS adını verdi. Sistem beğenilince 1981 yılından itibaren PC DOS olarak IBM bilgisayarlarında yer almaya başladı. 

Gates satılan her PC DOS için 1$ telif ücreti talep etmiş, IBM de rakamı küçümsediği için sorun çıkarmamıştı. Ancak PC DOS satışları olağanüstü ilgi görünce Microsoft'un da kasası dolmaya başladı. IBM'in işletim sistemini diğer üreticilere dağıtmak konusunda çekimser olması Gates tarafından iyi değerlendirildi ve Microsoft MS-DOS'un yayın haklarını tekrar elde ederek dağıtmaya başladı. Bu hamle işletim sistemi pazarında Microsoft'un hakimiyetini ilan etmiş oldu.

Sonrasında Windows ile başlayan pencereli hayat, ofis yazılımları, mobil dünyaya giriş, bulut altyapısı, mail hizmetleri, tekel tartışmaları derken Microsoft teknoloji dünyasında bugünkü pozisyonuna ulaştı. 

Uzun yıllar bir aile şirketi olarak kalan ve Bill Gates tarafından yönetilen Microsoft, 2000 yılında Steve Ballmer'ın yönetimine geçerken geçen yıl da Satya Nadella'ya teslim edildi. Bilgisayar dünyasıyla bir şekilde etkileşime geçmiş herkeste iz bırakan Microsoft'un 40. yılı dolayısıyla Bill Gates de çalışanlarına bir mektup yayımladı.  

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M0nkey D. Luffy 4 yıl en beğenilen
Bir konuda Apple ve ya Microsoft geçmesin.
Hemen windows osx kavgası çıkıyor.
Ülke olarak başka konularda da bu kadar duyarlı
ve alınan haklarımızın peşinden koşan bireyler olsaydık,
Çok daha farklı yerlerde olurdur.
Kimseye bir şey dediğim yok.
Bende aynen sizin gibiyim =)
Bu kafaları değiştirmek gerek.
Bir konuda Apple ve ya Microsoft geçmesin.Hemen windows osx kavgası çıkıyor.Ülke olarak başka konularda da bu kadar duyarlıve alınan haklarımızın...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Fenomenon 4 yıl
Bill Gates'in yaptığı en zekice hamle satılan her PC'den telif ücreti almasıdır.
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Donanimstyle 4 yıl
40 yil dusunsem aklima gelmez her pc den 1 dolar almak :)
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swat882 4 yıl
Daha millet çaldı çarptı diyor, elin amerikalı sını yargılayacağina kendi ülkendeki çalıp çırpanları bir yargıla
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bkaakco 4 yıl
Günümüzde bilgisayarların bu derece yaygın olmasını sağlayan en büyük etmenlerden birisidir Microsoft ve onun politikaları. Bu bakımdan oldukça önemli bir şirket.
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umut_baris 4 yıl swat882
swat882

Daha millet çaldı çarptı diyor, elin amerikalı sını yargılayacağina kendi ülkendeki çalıp çırpanları bir yargıla


Oraya hiç girme.
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Utku 4 yıl
Adamlar yazılım sektöründe dünyanın açık ara bir numarası olmuş, hala yok öyle yaptı, yok bundan çaldı. Çeneden başka hiçbir şey yok.
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rabitelli 4 yıl
Ahahaha...
Sesli güldüm la yorumları okuyunca. O çalmış, bu çırpmış, öteki çormuş, beriki hani bana demiş


Ammaaaa, haber fotosunda; totoş bill'in suratındaki gerzek ifade ile bu günkü mikrofostun dünyanın kanını emmesi arasındaki tezat/ironi beni benden aldı.

Ve, jobs da hırsızın önde gidenidir, biline.
en yakın arkadaşından 3 kuruş parayı saklayacak kadar....
valla ben demiyom;
arkadaşları
etrafındakiler
ve hatta eşşek cennetine gideceğini annayınca günah çıkarmak için tuttuğu yazarın araştırmaları...
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Witcher3 4 yıl
Long live microsoft sen olmasan sony nin konsollarina mecbur kalacaktik..
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okan_cehapelioglu 4 yıl
sn yıllarda geride kaldı bence win8 e kadar market yoktu win8 de market varda noluyor sağdan soldan program arıyorduk şu mağaza anlayışını apple hayata skmasa hala arar dururduk bence bu zaman kadar yapılanlarda xp 98 7 hakkını vermek gerek ama son zamanlarda dediğim gibi geride kaldı
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umut_baris 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

sn yıllarda geride kaldı bence win8 e kadar market yoktu win8 de market varda noluyor sağdan soldan program arıyorduk şu mağaza anlayışını apple hayata skmasa hala arar dururduk bence bu zaman kadar yapılanlarda xp 98 7 hakkını vermek gerek ama son zamanlarda dediğim gibi geride kaldı

Adamlar mobil-masaüstü-konsol entegrasyonu için yaptılar onu.

Yoksa ms windows un mağazaya mı ihtiyacı var?

Direct-x sayesinde tekel oldu.

Katı model'den kod yazmaya her çeşit yazılım var.
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Manchester United 4 yıl
40 yapar!
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Fenomenon 4 yıl
Bill Gates'in yaptığı en zekice hamle satılan her PC'den telif ücreti almasıdır.
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umut_baris 4 yıl
Bizim üniversiteden üç gün sonra kurulmuş.

Biri yerinde sayıyor diğeri dünya lideri oldu.

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M0nkey D. Luffy 4 yıl en beğenilen
Bir konuda Apple ve ya Microsoft geçmesin.
Hemen windows osx kavgası çıkıyor.
Ülke olarak başka konularda da bu kadar duyarlı
ve alınan haklarımızın peşinden koşan bireyler olsaydık,
Çok daha farklı yerlerde olurdur.
Kimseye bir şey dediğim yok.
Bende aynen sizin gibiyim =)
Bu kafaları değiştirmek gerek.
1 Yanıt Yanıtla +7
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umut_baris 4 yıl M0nkey D. Luffy
M0nkey D. Luffy

Bir konuda Apple ve ya Microsoft geçmesin.
Hemen windows osx kavgası çıkıyor.

Ülke olarak başka konularda da bu kadar duyarlı
ve alınan haklarımızın peşinden koşan bireyler olsaydık,
Çok daha farklı yerlerde olurdur.

Kimseye bir şey dediğim yok.
Bende aynen sizin gibiyim =)

Bu kafaları değiştirmek gerek.

+1
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Hakan Akkaya 4 yıl
tebrik etmek lazım büyük başarı
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CooL_ROMEO 4 yıl
Bu adam gerçekten bir dahi . Steve den GUI yi araklaması da tam bir deha ürünüdür .(Steve de Xerox dan araklamıştı )
Steve ve Bill in ortak cümleleri vardır hatta : "Good artist copy , Great Artist Steal." -İyi sanatçılar kopyalar , Büyük sanatçılar çalar.
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javaprof 4 yıl
beyler bi film var the pirates of the silicon valley o filmi izleyin windowsla apple arasındaki ve bunlarla xerox arasındaki ilişkiyi güzel anlatmış ama steve jobsu tebrik etmek lazım çünkü ilk o çalmış filmin sonunda şöyle bir mesaj var yazılımda patent yoktur kim daha iyi çalarsa o daha güçlü olur türklerde çalabilse keşke onu bile beceremiyoıruz.
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