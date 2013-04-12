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Microsoft, 7 inçlik bir Surface tablet pazara sunabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, 7 inçlik bir Surface tablet pazara sunabilir

Windows 8 ile birlikte tablet pazarına da giren ve tabletlere özel Windows RT adlı bir işletim sistemi geliştiren Microsoft, bununla birlikte beklediği ilgiyi bir türlü yakalayamadı. Windows RT işletim sisteminin sadece 10.1 inç ve üzeri ekranlara izin vermesi ancak tablet pazarının giderek 7 inçlik boyutlara kayması bunda etken olan bir faktördü.

Ancak Microsoft'un Blue adını verdiği güncellemeyle Windows 8 ve Windows RT için önemli değişiklikler planladığı dile getiriliyor. Bunlardan birisi de 7-8 inçlik boyutların desteklenmesi. Bu sayede Microsoft üretim ortakları 7 inçlik tablet pazarına da giriş yapabilecek.

Gündeme gelen yeni bir iddia ise Microsoft'un Surface tablet modellerinin ikinci neslinde 7 inçlik ekrana yer vereceği yönünde. Güncelleme ile kapıyı açan Microsoft'un kendi tableti ile yine ortaklarına öncülük etmesi bekleniyor. 

Microsoft'un yılın sonlarına doğru seri üretime geçeceği tahmin edilirken, gelecek yılın başlarında da sevkiyatın başlayacağı düşünülüyor. 7 inçlik pazarda rekabet edebilme adına Microsoft'un Blue güncellemesinde tablet donanımlarında çizgiyi biraz daha aşağı çekmesi muhtemel. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323741004578415661035812902.html Yorum Yaz
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3dfx 6 yıl
Başlık ''Microsoft, 7 inçlik bir Surface tablet pazara sunmayabilir''. şeklinde olsa daha ilgi çekici olurdu.
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Steve Jobs 6 yıl
Microsoft'un yeni pazarlara girmesi guzel ama tuketiciler RT'ye pek sicak bakmiyor.
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savinelli 6 yıl
önce güncel donanım ve adam gibi düzgün bi platform inşa etsin de daha sonra boyuta kafa yorsun. tamam android veya ios 1 günde bu hale gelmedi ama windows rt de çıkalı 1 arpa boyu yol almadı..
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demo22 6 yıl
Ne zaman windows ile habere girip yorum yazsam bende dahil herkez eksi yiyor hohahaha =_=
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Fiyat abartı olur kesin
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regaibyigit. 6 yıl
bence çok iyi olur çünkü windows gerçekten lazım oluyor. 7-8 inç tablet taşınmasıda çok kolay olur
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QuantumVM 6 yıl
Türkiye'ye gelmesi gelecek yıl bahar veya yazı bulur. En az 1000 tl de fiyat çekerler ondan sonra acaba neden az satıyor derler.
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stalker(1979) 6 yıl
Niye eksiledi bir eksi almışım:)
Not:Böyle yazdım şimdi herkes eksiler
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stalker(1979) 6 yıl
Direk 7 inçlik cep yapsınlar ve windows 8 yüklesinler:)))
Samsung yapar 7 inç cebi adamlar alıştı nasıl olsa devasa cep telefonlarına:)
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