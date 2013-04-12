Microsoft, 7 inçlik bir Surface tablet pazara sunabilir





Windows 8 ile birlikte tablet pazarına da giren ve tabletlere özel Windows RT adlı bir işletim sistemi geliştiren Microsoft, bununla birlikte beklediği ilgiyi bir türlü yakalayamadı. Windows RT işletim sisteminin sadece 10.1 inç ve üzeri ekranlara izin vermesi ancak tablet pazarının giderek 7 inçlik boyutlara kayması bunda etken olan bir faktördü.





Ancak Microsoft'un Blue adını verdiği güncellemeyle Windows 8 ve Windows RT için önemli değişiklikler planladığı dile getiriliyor. Bunlardan birisi de 7-8 inçlik boyutların desteklenmesi. Bu sayede Microsoft üretim ortakları 7 inçlik tablet pazarına da giriş yapabilecek.





Gündeme gelen yeni bir iddia ise Microsoft'un Surface tablet modellerinin ikinci neslinde 7 inçlik ekrana yer vereceği yönünde. Güncelleme ile kapıyı açan Microsoft'un kendi tableti ile yine ortaklarına öncülük etmesi bekleniyor.





Microsoft'un yılın sonlarına doğru seri üretime geçeceği tahmin edilirken, gelecek yılın başlarında da sevkiyatın başlayacağı düşünülüyor. 7 inçlik pazarda rekabet edebilme adına Microsoft'un Blue güncellemesinde tablet donanımlarında çizgiyi biraz daha aşağı çekmesi muhtemel.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323741004578415661035812902.html