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Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Salı günü, ürünlerindeki toplam 88 güvenlik açığını kapatacak güncellemeyi yayınladı. İşte Microsoft'un yeni güvenlik güncellemesi ile detaylar.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, geçtiğimiz Salı günü, ürünlerindeki toplam 88 güvenlik açığını kapatan güvenlik güncelleştirmelerini yayımladı ve 21 kritik hatanın giderildiğini açıkladı. Haziran 2019 güvenlik güncellemesi olarak sunulan güncellemenin yapılması ise şiddetle tavsiye ediliyor.

Kritik hatalar düzeltildi

Bu 21 kritik güvenlik açığından 17'si komut dosyası çalıştırma motorlarını ve tarayıcıları (Internet Explorer ve Microsoft Edge) etkilemekte. Bu nedenle müşterilerin özellikle bu uygulamaları İnternet bağlantılı cihazlarda kullanıyorlarsa cihazlarını güncellemeleri adeta bir zorunluluk olarak belirtiliyor. Diğer üç farklı güvenlik açığı ise kimliği doğrulanmış kullanıcıların konuk sistemlerde rastgele kod çalıştırmasına izin veriyordu.
Şirket son kritik güvenlik açığının ne olduğunu henüz açıklamış değil ve bu açıklar kullanılarak, müşterilerin herhangi bir istismara uğrayıp uğramadıkları ise muamma. Microsoft ayrıca bu güncelleme ile birlikte, FIDO Güvenlik Anahtarlarını etkileyen bir sorunu da çözdüğünü belirtiyor. Güncelleme ile ilgili henüz olumsuz bir rapor yer almadığını ve kullanıcılara bir an önce sistemlerini güncellemelerinin önerildiğini de belirtelim.

https://www.ghacks.net/2019/06/11/microsoft-windows-security-updates-june-2019-overview/ Yorum Yaz
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Thingol 1 hf. en beğenilen
Yüklemiyorum güncelleme falan, cehennemin dibine kadar yolun var Microsoft. Her güncelleme ile daha da yavaşladı bilgisayar.
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Spider_hip 1 hf.
Ha düne kadar microsoft'un yere göğe koyamadığı, bazılarının en son en iyidir mantığı ile kullandığı windows 10'da daha dün 88 tane açık mı vardı yani?
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CoreXXX 1 hf.
ne kara açık varmışki bir güncelleme ile 88 i kapanıyor. bizim bilmediğimiz 8800 tane daha varmı acaba
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Ahmet DOĞAN 1 hf.
Bu Kadar Açık Kapatacağına Oturup Baştan İşletim Sistemi Yazardın...
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DH Misafiri 1 hf.
Bunun nedeni arkadaşlar hep yükseltme yapıyor arada bir ISO dan temiz kurulum yapmak lazım...
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kayamtky 1 hf.
Güncellemeleri yaptım. Diğer arkadaşların şikayet ettiği "güncellemelerden sonra kasma, donma, yavaşlama, geç açılma, mavi ekran" sorununu bir tek ben mi yaşamıyorum acaba. Win10 gayet iyi çalışıyor bende.
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DH Misafiri 1 hf.
3 güncelde 1 format atıyorum laplop a sebep kasma donma mavi ekran yada başlangıçta geç açılma geç açılma derken 4 6 dakika sürüyor açılması.
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The Hollow 1 hf.
En önemli olanı BlueKeep'di. Güncellenmemiş eski Windows sistemlerde çok büyük sıkıntı yaratır.
https://securityboulevard.com/2019/06/nsa-warns-users-of-bluekeep-vulnerability-urges-them-to-update-their-windows-systems/
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Serdar 1 hf.
Neyse ki mecburi olarak Windows kullandığım iş bilgisayarımın internet bağlantısını sadece gerekli olduğunda hardware Firewall'dan açarak kullanıyorum. 88 açık ne demek arkadaş?
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Akbaba89 1 hf.
Kurumsal olarak kullanmıyorsanız güncellemeyin efendiler
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Spider_hip 1 hf.
Ha düne kadar microsoft'un yere göğe koyamadığı, bazılarının en son en iyidir mantığı ile kullandığı windows 10'da daha dün 88 tane açık mı vardı yani?
Yanıtla +6
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Thingol 1 hf. en beğenilen
Yüklemiyorum güncelleme falan, cehennemin dibine kadar yolun var Microsoft. Her güncelleme ile daha da yavaşladı bilgisayar.
Yanıtla +9
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CoreXXX 1 hf.
ne kara açık varmışki bir güncelleme ile 88 i kapanıyor. bizim bilmediğimiz 8800 tane daha varmı acaba
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microsoft, Windows ve
7 etiket daha güncelleme güvenlik açığı Güvenlik yama İşletim Sistemleri Yazılım Uğur Seven
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