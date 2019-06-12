Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı

Microsoft, geçtiğimiz Salı günü, ürünlerindeki toplam 88 güvenlik açığını kapatan güvenlik güncelleştirmelerini yayımladı ve 21 kritik hatanın giderildiğini açıkladı. Haziran 2019 güvenlik güncellemesi olarak sunulan güncellemenin yapılması ise şiddetle tavsiye ediliyor.

Kritik hatalar düzeltildi

Bu 21 kritik güvenlik açığından 17'si komut dosyası çalıştırma motorlarını ve tarayıcıları (Internet Explorer ve Microsoft Edge) etkilemekte. Bu nedenle müşterilerin özellikle bu uygulamaları İnternet bağlantılı cihazlarda kullanıyorlarsa cihazlarını güncellemeleri adeta bir zorunluluk olarak belirtiliyor. Diğer üç farklı güvenlik açığı ise kimliği doğrulanmış kullanıcıların konuk sistemlerde rastgele kod çalıştırmasına izin veriyordu.

https://www.ghacks.net/2019/06/11/microsoft-windows-security-updates-june-2019-overview/

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Şirket son kritik güvenlik açığının ne olduğunu henüzve bu açıklar kullanılarak, müşterilerin herhangi bir istismara uğrayıp uğramadıkları ise muamma. Microsoft ayrıca bu güncelleme ile birlikte,etkileyen bir sorunu da çözdüğünü belirtiyor. Güncelleme ile ilgili henüzyer almadığını ve kullanıcılara bir an önce sistemlerini güncellemelerinin önerildiğini de belirtelim.