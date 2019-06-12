Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor

Apple her şeyi kendi başına yapmayı seven şirketlerden biri ve bu da onların başka şirketlere olan bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oluyor. Tıpkı geçtiğimiz dönemde şirketin yaşadığı modem tedarik sıkıntısı sonrasında, kendi modemlerini üretmeye karar vermesi gibi. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Apple'ın farklı planları olduğunu gösteriyor.

Alman modem birimini satın alabilir

Apple'ın kendi modemlerini geliştirmesinin, şirket her ne kadar devasa boyutlarda olsa da, çok fazla yatırım, kaynak ve zaman gerektireceği düşünülüyor. Ancak şirket tüm bu süreci daha kolay atlatabilmek ve üretime hızlı bir şekilde başlayabilmek için Intel'in modem birimini satın almak için görüşmeler yapıyor. Şimdilik sessiz sedasız gerçekleştirilen bu görüşmelerin yakın bir süreçte resmiyete dökülmesi bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2019/06/11/apple-interested-in-intel-german-modem-unit/

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Bilgilendirme raporunda belirtildiği üzere Apple, Intel'ini satın almakla ilgileniyor. Zira Intel'in, çok büyük olan modem bölümünü bütün olarak değil,satmaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu görüşmelerin olumlu olarak sonuçlanacağının bir garantisi olmasa da, Apple'ın kendi modemlerini üretme konusunda ne denlianlamak bakımından önemli olduğunu söyleyebiliriz.