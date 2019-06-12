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Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor

Teknoloji devi Apple'ın, cihazlarında kullanmak üzere kendi modemlerini üretme fikri olduğunu biliyoruz. Şirket bu yapılanmayı Intel'in modem birimini alarak kolaylaştırmayı amaçlıyor.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple her şeyi kendi başına yapmayı seven şirketlerden biri ve bu da onların başka şirketlere olan bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oluyor. Tıpkı geçtiğimiz dönemde şirketin yaşadığı modem tedarik sıkıntısı sonrasında, kendi modemlerini üretmeye karar vermesi gibi. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Apple'ın farklı planları olduğunu gösteriyor.

Alman modem birimini satın alabilir

Apple'ın kendi modemlerini geliştirmesinin, şirket her ne kadar devasa boyutlarda olsa da, çok fazla yatırım, kaynak ve zaman gerektireceği düşünülüyor. Ancak şirket tüm bu süreci daha kolay atlatabilmek ve üretime hızlı bir şekilde başlayabilmek için Intel'in modem birimini satın almak için görüşmeler yapıyor. Şimdilik sessiz sedasız gerçekleştirilen bu görüşmelerin yakın bir süreçte resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Bilgilendirme raporunda belirtildiği üzere Apple, Intel'in Alman modem birimini satın almakla ilgileniyor. Zira Intel'in, çok büyük olan modem bölümünü bütün olarak değil, parçalar halinde satmaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu görüşmelerin olumlu olarak sonuçlanacağının bir garantisi olmasa da, Apple'ın kendi modemlerini üretme konusunda ne denli ciddi olduğunu anlamak bakımından önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.macrumors.com/2019/06/11/apple-interested-in-intel-german-modem-unit/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
Deepblue arkadaş intelin işlemcilerindeki açıkları herkes biliyor.En son işlemcilerindeki açıkları kapatmak için performansdan ödün verdiler.O çok konuşulan Huawei ler hiçbiri a12 bionicten güçlü değil.Apple ın İos 13 ile kullanıcı gizliliğine verdiği önemi de şunu unutma ayrıca apple A12 Bionic Cpu nun gücü de ortada adamlar Arm mimarisini uçurdular.Birkaç sene içinde İnteli mac işlemcilerindede terkedicekler. Apple FBI a yardım etmemişti IPhone şifresini kurmak için güvenliğe en önem veren firmadır.Dandroid kullanıcıları telefonlarına root atsın rom kursun Apple güvenliğe önem verdiği sürece her zaman iş yapacaktır.Telefonda bankacılık işlemleri yapıyoruz sonuçta.
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DH Misafiri 1 hf.
Yıllardır sistemlerinde destek vermediği ağ birimini mi satın alıyor bence apple yine el değiştirmiş sadece işlemi çaktırmadan yapmaya çalışıyorlar...
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DeepBluee2 1 hf. Mr. Jingles
Qualcomm ile anlaştıklarını hatta Qualcomm davayı kazandığı için apple ın cihaz başına lisans parasını ödediğini biliyorum ve yeni işlemciler için tedarik anlaşması imzalamışlardı yanlış hatırlamıyorsam.
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DeepBluee2 1 hf.
Apple keseyi açmış desenize. modemleri acaba arka kapı bırakmak içinmi kendisi üretmek istiyor?
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Mr. Jingles 1 hf. DeepBluee2
Qualcomm ile davalık olması durumunda tekrar olası bir modem tedarik sorunuyla karşılaşmak istemediği için kendi modemini üretmek ve kendi açısından “dışa bağımlılığı” azaltmak istediği için bu yolu seçiyor. Olayın açık kapıyla ilgisi yok.
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