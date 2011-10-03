Microsoft Android tabanlı Amazon Kindle Fire için lisans ücreti talep edebilir

Apple ve Samsung arasında yaşanan patent kavgası kadar gündeme oturan diğer bir konu da Microsoft'un Android cihaz üreticilerinden aldığı lisans ücreti.





Android işletim sistemi ile ilgili bazı patentleri elinde tutan Microsoft bu yüzden pek çok üreticiden lisans ücreti alıyor. HTC, Samsung, Viewsonic her satılan Android'li cihaz başına belirli bir miktarı Microsoft'a veriyor. Vermek istemeyen firmalara karşı ise Microsoft yasal yollardan hakkını arama yoluna gidiyor. BGR sitesi bu listeye Amazon'un da ekleneceğini belirtiyor.





Amazon hali hazırda Linux tabanlı Kindle cihazları için Microsoft'a lisans ücreti ödüyor. Ancak bu anlaşmaya Kindle Fire modeli dahil değildi. Bir Microsoft sözcüsü anlaşmanın bu tableti kapsamadığını doğruluyor ancak aradaki işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtiyor.





Daha önce Microsoft şirket avukatı Brad Smith patentleri ihlal etmeyen hiçbir Android cihazı olamayacağını açıklamıştı. O bakımdan Microsoft her an yeni bir teklifle Amazon'un kapısını çalabilir.





Goldman Sachs raporuna göre Microsoft 2012 yılında Android lisans ücretlerinden 440 milyon dolar gelir elde edecek.