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Microsoft Android tabanlı Amazon Kindle Fire için lisans ücreti talep edebilir

7 yıl
4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ve Samsung arasında yaşanan patent kavgası kadar gündeme oturan diğer bir konu da Microsoft'un Android cihaz üreticilerinden aldığı lisans ücreti. 

Android işletim sistemi ile ilgili bazı patentleri elinde tutan Microsoft bu yüzden pek çok üreticiden lisans ücreti alıyor. HTC, Samsung, Viewsonic her satılan Android'li cihaz başına belirli bir miktarı Microsoft'a veriyor. Vermek istemeyen firmalara karşı ise Microsoft yasal yollardan hakkını arama yoluna gidiyor. BGR sitesi bu listeye Amazon'un da ekleneceğini belirtiyor. 

Amazon hali hazırda Linux tabanlı Kindle cihazları için Microsoft'a lisans ücreti ödüyor. Ancak bu anlaşmaya Kindle Fire modeli dahil değildi. Bir Microsoft sözcüsü anlaşmanın bu tableti kapsamadığını doğruluyor ancak aradaki işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtiyor. 

Daha önce Microsoft şirket avukatı Brad Smith patentleri ihlal etmeyen hiçbir Android cihazı olamayacağını açıklamıştı. O bakımdan Microsoft her an yeni bir teklifle Amazon'un kapısını çalabilir. 

Goldman Sachs raporuna göre Microsoft 2012 yılında Android lisans ücretlerinden 440 milyon dolar gelir elde edecek. 

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Rainbow6 7 yıl
le bu microsoftta her yerden cikiyo neymis acaba androidli cihazlardaki patentleri cok merak ettim beles olan androidi parali hale getirdi adamlar yaa birde linux tabanli cihazda da patenti var enteresan o zaman bu cinli firmalarin tabletleride para oduyomu microsofta
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ZZ RAT 7 yıl
google'un androidi tasarlarken microsoftun patentini bile bile ihlal etmesi garip,
daha garip olani, sonraki surumlerde neden bu sorunu bi sekilde halletmediler.
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Python 7 yıl
Microsoft rakibinden bile para kazanıyor,sistemi oturtmuş adamlar
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symbiat 7 yıl
burda benim ilgimi asıl çeken şey,
andoid os i üreten firma olan google a değilde, bundan nemalanan üreticilere dava açması yada bu adamlarla gidip uzlaşması.
MS'in doğrudan google a gitmemesinin muhakkak bir sebebi olsa gerek.
bu arada ilgili patentlere aratıp erişebiliyorsunuz.
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darkaura 7 yıl
bu arada cok merak ediyorum microsoft neyi lisanslamisda, piyasada patentini ihlal etmeyen hic bir android cihaz olamiyor. dikdorgenin patentinimi aldilar ne.
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Mellkor 7 yıl darkaura
darkaura

bu arada cok merak ediyorum microsoft neyi lisanslamisda, piyasada patentini ihlal etmeyen hic bir android cihaz olamiyor. dikdorgenin patentinimi aldilar ne.


Bende merak ettim bakalim bir bilen cikar aciklar yakinda ve sadece htc para oduyor diye biliyordum birsuru firma varmis
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darkaura 7 yıl
sertacarslan
Patent süresinin 5 yılla sınırlandırılması lazım. Patente konu buluş çok sağlam bir buluşsa iki yılda satışlarla kendini amorti eder zaten. Şu anki haliyle konu biraz Deli Dumrul hikayesine benziyor.

alet edevat icatlarin 20yil makul bir sure ama dedigin gibi yazilimda surenin 5yila indirilmesi mantikli olabilir. sonucda diger herseyden cok hizli gelisen ve eskiyen bir sektor.
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sertacarslan 7 yıl
Patent süresinin 5 yılla sınırlandırılması lazım. Patente konu buluş çok sağlam bir buluşsa iki yılda satışlarla kendini amorti eder zaten. Şu anki haliyle konu biraz Deli Dumrul hikayesine benziyor.
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Mikailix 7 yıl
bu goldman sachs'ı görünce bir garip oluyorum!
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