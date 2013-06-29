Microsoft BUILD: Flipboard, Windows işletim sistemine geliyor

Sosyal medya ve farklı kategoriler altındaki çeşitli internet sitelerinden çektiği içeriği dergi formatında göstererek kendi türüne yenilikçi bir bakış açısı getiren ve kısa sürede milyonlarca kişinin kullandığı bir uygulama olmayı başaran Flipboard, masastü Windows ekosistemine de geliyor. Apple iPad için geliştirilen ardından iPhone ve iPod Touch için uyarlanan ve sonrasında da Android dünyasına adım atan Flipboard, Windows 8 ve onun yeni Modern arayüzüne uyarlanmış hali ile masaüstü kullanıcılarına geliyor.

Microsoft BUILD etkinliği kapsamında resmi duyurusu gerçekleştirilen bu gelişmenin son kullanıcılar ile buluşması içinse biraz daha beklemek gerekecek. Flipboard cephesi, gerçek bir Windows deneyimi için her detayın üzerinde sıkı sıkıya çalıştıklarını ifade ederken, uygulamanın yıl sonuna doğru kullanıma sunulacağını açıkladı. Flipboard’ın ortak kurucularından ve tepe yöneticisi Mike McCue bir adım daha ileri giderek Windows için hazırlanan Flipboard sürümünün şu ana kadar yapılmış en iyi Flipboard versiyonu olduğunu belirtti. Ağırlıklı olarak Windows 8/8.1’li tabletlerde yaygınlaşması beklenen Flipboard uygulamasının çıktığında nasıl görüneceğini merak ediyorsanız, aşağıdaki kısa videoya göz atabilirsiniz.



