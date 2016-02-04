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Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı

Microsoft, akıllı bilekliği Band 2 için önemli bir güncelleme yayınladı. Bileklik hata gidermeler ve yeni GPS moduyla birlikte artık daha uzun pil ömrü sunabiliyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı
 
Microsoft'un akıllı bilekliği Band 2 geçtiğimiz yılın son dönemlerinde V2.0 güncellemesi almış ve önemli özelliklere kavuşmuştu. Bu özellikler her ne kadar aksesuarın kullanılabilirliğini arttırsa da aynı ölçüde pil ömürünü de düşürmüştü. Yeni yayınlanan düzeltme güncellemesi ise pil ömrünü yeniden önemli ölçüde iyileştiriyor.
Yeni GPS Power Saver adındaki mod ile birlikte artık bileklik 4 saat daha fazla aktivite takibi yapabiliyor. Yeni seçenekte GPS her saniye aktif olarak yer takibi yapmasa da belirli kısa aralıklarla konumunuzu kaydederek gittiğiniz rotayı çıkarabiliyor. Koşu ve bisiklet sürme gibi aktiviteler için oldukça kullanışlı olduğu belirtilen bu mod ile aktiviteleriniz hem akıllı telefona hem de web sitesine yansıtılabiliyor.
Güncellemeyle birlikte Sağlık uygulaması da kilo takibi özelliği kazandı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar ağırlıklarını belirli aralıklarla kaydedebilecek. Bu sayede yapılan aktivite karşılığında kaç kilo verildiğini görmek de daha kolay hale geliyor, ayrıca uygulama artık yaklaşık vücut kitle endekisini de hesaplayıp kullanıcılara sunabilecek. 

http://www.engadget.com/2016/02/03/microsoft-band-2-gps-power-saver-mode/ Yorum Yaz
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SERDARbdrm 3 yıl
Akilli saatler ve fitness bileklikler ile ilgili t3 kanali youtube da bi video yayinladi. Apple watchun da arasinda bulundugu cuhazlari test edip bu microsoft band i en dogru kalori, kalp atisi, adim falan hesaplayan cihaz buldular. Bu sene boyle bir video hazirlarsaniz cok yararli olur bence. Apple watch 2, gear 2016,moto 360 2016 falan.. zira cok yanlis hesap yaptiklari goruldu bu urunlerin videoda.
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