Microsoft Bing'i yemek kitabı haline getirdi

Microsoft'un uzun yıllardır geliştirdiği ancak görünüşe bakılırsa hiçbir zaman hayatımızın bir parçasına haline gelemeyecek arama motoru Bing, yeni özelliğiyle yemek tarifi bulmayı kolaylaştırdı.

Bing'in görsel arama motoru içerisine "tarif rozetleri" ekleyen Microsoft, bu sayede görsel detayı üzerinden hem seçilen tarife erişim sunuyor hem de farklı platformlardaki benzer tarifleri gözler önüne seriyor. Böylelikle tek bir içerik üzerinden birçok farklı tarife ve tarifin yer aldığı siteye erişim imkanı sunan Bing, attığı bu adımla özellikle bayan kullanıcıları kendisine çekmeyi hedefliyor.

Microsoft'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Detaylarına kısa süre önce burada değindiğimiz üzere Windows 10'un ülkemizdeki yerleşik arama motoru Bing yerine "Yandex" yapılmıştı.

https://blogs.bing.com/search/2015/10/14/bing-makes-it-easier-to-find-recipes/