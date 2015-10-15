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Microsoft Bing'i yemek kitabı haline getirdi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft Bing'i yemek kitabı haline getirdi
Microsoft'un uzun yıllardır geliştirdiği ancak görünüşe bakılırsa hiçbir zaman hayatımızın bir parçasına haline gelemeyecek arama motoru Bing, yeni özelliğiyle yemek tarifi bulmayı kolaylaştırdı.
Bing'in görsel arama motoru içerisine "tarif rozetleri" ekleyen Microsoft, bu sayede görsel detayı üzerinden hem seçilen tarife erişim sunuyor hem de farklı platformlardaki benzer tarifleri gözler önüne seriyor. Böylelikle tek bir içerik üzerinden birçok farklı tarife ve tarifin yer aldığı siteye erişim imkanı sunan Bing, attığı bu adımla özellikle bayan kullanıcıları kendisine çekmeyi hedefliyor.
Microsoft'un konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Detaylarına kısa süre önce burada değindiğimiz üzere Windows 10'un ülkemizdeki yerleşik arama motoru Bing yerine "Yandex" yapılmıştı.
Microsoft Bing'i yemek kitabı haline getirdi
 

https://blogs.bing.com/search/2015/10/14/bing-makes-it-easier-to-find-recipes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FOSTERthePEOPLE 3 yıl
türkiye'de durum böyle ama abd'de bing oldukça kullanılıyor, 'binging it' diye bir ifade bile var. her açılışta farklı bir arkaplan fotoğrafı kullanması çok gözalıcı oluyor, kötülemeye gerek yok.
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esmerbuyucu 3 yıl
Söyleyin de sizin dediğiniz arama motorunu kullanalım. Üslubu sevmedim.
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smart1978 3 yıl
Editörlere neler oluyor yukarıdan emir mi geldi.
Hiçbir zaman bilmem ne olamayacakmis Bing.
Zaman da günümüze yolculuk yapmış müneccim. ..
Komik olan bu kadar tavırlı iseniz neden haber yapıyorsunuz.
Amaç boş boş polemiğe zemin hazırlamak mı?
Dünyada yabancı site editorleri sizin gibi değil. .
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tropeus77 3 yıl
DH editörleri ise alirken ustune basa basa sunu belirtiyordur kesin.. Microsofta dusmaniz bunu bilesiniz..
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