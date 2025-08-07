Bing, ücretsiz görüntü oluşturma hizmetine GPT-4o’yu ekledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Bing Image Creator platformuna OpenAI’ın en yeni modeli GPT-4o'nun görsel üretim yeteneklerini entegre ettiğini duyurdu. Artık kullanıcılar, bu gelişmiş modeli kullanarak ücretsiz şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturabiliyor.

GPT-4o, OpenAI’ın metin ve görsel üretimini bir araya getiren çok modlu modeli olarak öne çıkıyor. Bu model, kullanıcı istemlerini daha isabetli takip edebilmesi ve yazılı içeriği başarılı şekilde görsellere dönüştürebiliyor. Ayrıca, kullanıcıların yüklediği görseller üzerinden referans alarak yeni içerikler oluşturabiliyor veya düzenlemeler yapılmasına olanak tanıyor. Ancak GPT-4o’nun görsel üretimi ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için günlük düşük bir limite sahip.

GPT-4o ile ücretsiz ve sınırsız görsel üretimi

Bu arada daha yüksek detay seviyesi nedeniyle görsellerin oluşturulma süresi DALL-E 3’e kıyasla daha uzun olabiliyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alan Microsoft, eski DALL-E 3 modelini de kullanıma açık tutuyor. Kullanıcılar, görsel oluştururken hangi modeli kullanacaklarını tercih edebiliyor. Platformda 15 hızlı üretim hakkı ücretsiz sunuluyor. Bu sınır aşıldığında, her hızlı üretim için 10 Microsoft Rewards puanı gerekiyor. Ancak standart hızda sınırsız görsel oluşturmak halen ücretsiz.

Microsoft'un açıklamasına göre Bing Image Creator’a entegre edilen GPT-4o görsel üretim modeli, birden fazla platform üzerinden erişilebilir durumda. Kullanıcılar, bing.com/create adresine giderek ya da Bing mobil uygulamaları, Copilot Search, Bing arama çubuğu veya Microsoft Edge adres çubuğu üzerinden bu hizmete ulaşabiliyor.

