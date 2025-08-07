Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bing, ücretsiz görüntü oluşturma hizmetine GPT-4o’yu ekledi

    Microsoft, Bing Image Creator’a OpenAI’ın gelişmiş görsel modeli GPT-4o’yu entegre etti. Kullanıcılar artık daha detaylı görseller üretebilecek ve modeli farklı platformlarda ücretsiz kullanabilecek.

    Bing, ücretsiz görüntü oluşturma hizmetine GPT-4o’ Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Bing Image Creator platformuna OpenAI’ın en yeni modeli GPT-4o'nun görsel üretim yeteneklerini entegre ettiğini duyurdu. Artık kullanıcılar, bu gelişmiş modeli kullanarak ücretsiz şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturabiliyor.

    GPT-4o, OpenAI’ın metin ve görsel üretimini bir araya getiren çok modlu modeli olarak öne çıkıyor. Bu model, kullanıcı istemlerini daha isabetli takip edebilmesi ve yazılı içeriği başarılı şekilde görsellere dönüştürebiliyor. Ayrıca, kullanıcıların yüklediği görseller üzerinden referans alarak yeni içerikler oluşturabiliyor veya düzenlemeler yapılmasına olanak tanıyor. Ancak GPT-4o’nun görsel üretimi ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için günlük düşük bir limite sahip.

    GPT-4o ile ücretsiz ve sınırsız görsel üretimi

    Bu arada daha yüksek detay seviyesi nedeniyle görsellerin oluşturulma süresi DALL-E 3’e kıyasla daha uzun olabiliyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alan Microsoft, eski DALL-E 3 modelini de kullanıma açık tutuyor. Kullanıcılar, görsel oluştururken hangi modeli kullanacaklarını tercih edebiliyor. Platformda 15 hızlı üretim hakkı ücretsiz sunuluyor. Bu sınır aşıldığında, her hızlı üretim için 10 Microsoft Rewards puanı gerekiyor. Ancak standart hızda sınırsız görsel oluşturmak halen ücretsiz.

    Microsoft'un açıklamasına göre Bing Image Creator’a entegre edilen GPT-4o görsel üretim modeli, birden fazla platform üzerinden erişilebilir durumda. Kullanıcılar, bing.com/create adresine giderek ya da Bing mobil uygulamaları, Copilot Search, Bing arama çubuğu veya Microsoft Edge adres çubuğu üzerinden bu hizmete ulaşabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault teyp kodu alma bir kızın senden hoşlandığını nasıl anlarsın erhan gülener arçelik ses geçirmeyen boya yorumları belediyede staj yapmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Spark 20 Pro Plus
    Spark 20 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum